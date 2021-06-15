О монетке - страница 15

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Wizard2018:

Это хороший знак :)))  Что эта штука верх от низа отличает.

Эта штука ещё и персистентность ряда неплохо так определяет)
[Удален]  
Один носится с пнб, другой с лигой, третий кукнулся на сб, четвертый на формуле. 
За два года Ничего дельного по торговле не прочитал на форуме, печалька
 
Vladimir Baskakov:
Один носится с пнб, другой с лигой, третий кукнулся на сб, четвертый на формуле. 
За два года Ничего дельного по торговле не прочитал на форуме, печалька

А с лигой что не так? Куда делись ваши сигналы? Сколько их всего было?

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

А с лигой что не так? Куда делись ваши сигналы? Сколько их всего было?

Тебе то какое дело
 
Vladimir Baskakov:
Тебе то какое дело

Почему мне не должно быть никакого дела?

 

Встретились две весьма прямолинейных стороны...

Ну чтож, удачи в переговорах, интересно наблюдать...

 
Evgeniy Chumakov:


Я неоднократно писал, что у него ПНБ работает так, если ряд вверх, то и прогноз туда же.

Куда делся Ваш пост о прогнозировании ПНБ с выборкой 24 часа? Похоже, сбывается прогноз ПНБ с падением евродоллара. 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Куда делся Ваш пост о прогнозировании ПНБ с выборкой 24 часа? Похоже, сбывается прогноз ПНБ с падением евродоллара. 

О! Юсуф! Здравствуйте! Рад читать Вас! Как успехи с сигналами, ПАММами и торговлей на ТС по Вашей формуле (18)?

Можно ссылку и где об этом можно почитать...

 
Roman Shiredchenko:

О! Юсуф! Здравствуйте! Рад читать Вас! Как успехи с сигналами, ПАММами и торговлей на ТС по Вашей формуле (18)?

Можно ссылку и где об этом можно почитать...

Здравствуйте, Роман. Никаких стоящих сигналов нет, кроме одного центового, мультивалютного на 34-х инструментах. Сейчас формула 18 описывается в ветках о ПНБ, ПНБ и парадоксы природы, эксперимент. Желаю удачи.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Куда делся Ваш пост о прогнозировании ПНБ с выборкой 24 часа? Похоже, сбывается прогноз ПНБ с падением евродоллара. 


;))) Ну и хорошо!

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