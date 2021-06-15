О монетке - страница 15
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Это хороший знак :))) Что эта штука верх от низа отличает.
Один носится с пнб, другой с лигой, третий кукнулся на сб, четвертый на формуле.
А с лигой что не так? Куда делись ваши сигналы? Сколько их всего было?
А с лигой что не так? Куда делись ваши сигналы? Сколько их всего было?
Тебе то какое дело
Почему мне не должно быть никакого дела?
Встретились две весьма прямолинейных стороны...
Ну чтож, удачи в переговорах, интересно наблюдать...
Я неоднократно писал, что у него ПНБ работает так, если ряд вверх, то и прогноз туда же.
Куда делся Ваш пост о прогнозировании ПНБ с выборкой 24 часа? Похоже, сбывается прогноз ПНБ с падением евродоллара.
Куда делся Ваш пост о прогнозировании ПНБ с выборкой 24 часа? Похоже, сбывается прогноз ПНБ с падением евродоллара.
О! Юсуф! Здравствуйте! Рад читать Вас! Как успехи с сигналами, ПАММами и торговлей на ТС по Вашей формуле (18)?
Можно ссылку и где об этом можно почитать...
О! Юсуф! Здравствуйте! Рад читать Вас! Как успехи с сигналами, ПАММами и торговлей на ТС по Вашей формуле (18)?
Можно ссылку и где об этом можно почитать...
Здравствуйте, Роман. Никаких стоящих сигналов нет, кроме одного центового, мультивалютного на 34-х инструментах. Сейчас формула 18 описывается в ветках о ПНБ, ПНБ и парадоксы природы, эксперимент. Желаю удачи.
Куда делся Ваш пост о прогнозировании ПНБ с выборкой 24 часа? Похоже, сбывается прогноз ПНБ с падением евродоллара.
;))) Ну и хорошо!