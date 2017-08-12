Решите задачу и будите........кем захотите

Новый комментарий
 

Решите советником такую задачу....если решите...... то....?

Условия.

Имееться пирамида,не постоянная,длинну каждой стороны мы не знаем точно

Вход в рынок по точке А,при условии что точка А константа(всегда известна)

Выход по точке В тоже константа.(это важное условия мы не гадаем вход или выход )

Задача,советником добиться положительного результата.


 

зачем ее решать?

 

Не будите во мне филолога

 

Вот и я не смог

 
если B(выход)<A(вход) продаём, если B>A покупаем..если примерно равны сидим ровно..

как-бы другого и не дано - прочее от лукавого

 

stsmotor2:

Решите задачу и будите.......

Спи спокойно, дорогой товарищ.

 
Yuriy Asaulenko:

Спи спокойно, дорогой товарищ.

Всё верно, будить спящего нехорошо.

 
stsmotor2:

Вот и я не смог

И не мудрено, что не смог. Куда уж тебе с пирамидами тягаться, ежели ты и по-русски писать толком не можешь.
Уважай себя и тех, для кого ты пишешь.

P. S. Правилами Форума:

       Сообщения, в которых присутствуют грамматические и/или синтаксические ошибки, могут вызвать негативную реакцию участников форума. Старайтесь писать грамотно.

 
Кем будить, подробнее можно?
 
Renat Akhtyamov:
Кем будить, подробнее можно?

Написано ясно - кем хотите. Но лучше не будить.

Не будите лихо, пока оно тихо.(с)

 
Yuriy Asaulenko:

Написано ясно - кем хотите. Но лучше не будить.

Не будите лихо, пока оно тихо.(с)

То есть топик-стартер спит.....

Лихо, чо могу сказать...

Допустим:

"

Условия.

Имееться пирамида,не постоянная,длинну каждой стороны мы не знаем точно

Вход в рынок по точке А,при условии что точка А константа(всегда известна)

"

Не понял ...

То есть задача в том, чтобы в любой или некоторый момент времени (к примеру - день зарплаты, точка "А"), нужно понять что нужно сделать - продать или купить и сколько пунктов захапать ????

Вопрос очень и очень серъезный, согласен.

12
Новый комментарий