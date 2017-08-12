Решите задачу и будите........кем захотите
зачем ее решать?
Не будите во мне филолога
Вот и я не смог
как-бы другого и не дано - прочее от лукавого
stsmotor2:
Решите задачу и будите.......
Спи спокойно, дорогой товарищ.
Спи спокойно, дорогой товарищ.
Всё верно, будить спящего нехорошо.
Вот и я не смог
Уважай себя и тех, для кого ты пишешь.
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Кем будить, подробнее можно?
Написано ясно - кем хотите. Но лучше не будить.
Не будите лихо, пока оно тихо.(с)
Написано ясно - кем хотите. Но лучше не будить.
Не будите лихо, пока оно тихо.(с)
То есть топик-стартер спит.....
Лихо, чо могу сказать...
Допустим:
"
Условия.
Имееться пирамида,не постоянная,длинну каждой стороны мы не знаем точно
Вход в рынок по точке А,при условии что точка А константа(всегда известна)
"
Не понял ...
То есть задача в том, чтобы в любой или некоторый момент времени (к примеру - день зарплаты, точка "А"), нужно понять что нужно сделать - продать или купить и сколько пунктов захапать ????
Вопрос очень и очень серъезный, согласен.
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Решите советником такую задачу....если решите...... то....?
Условия.
Имееться пирамида,не постоянная,длинну каждой стороны мы не знаем точно
Вход в рынок по точке А,при условии что точка А константа(всегда известна)
Выход по точке В тоже константа.(это важное условия мы не гадаем вход или выход )
Задача,советником добиться положительного результата.