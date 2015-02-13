Деградирует ли данный ресурс? - страница 19
Суть сокращения есть оптимизация передачи информации. Само по себе явление не несёт вреда, даже приносит пользу экономя ресурсы мозга по обработке информации с одной стороны и заставляя скрипеть шестерёнки с другой стороны когда сокращение неизвестно читателю, тем самым предостерегая от преждевременного маразма.
Те сокращение это сжатие информации без потери (предполагается). Беда приходит когда из-за сокращения происходят потери.
Сама схема работы сокращения проста: у вас есть некий шаблон понятий, под каждым мыслеобразом есть название вызывающее данный концепт, используя сокращения мы выстраиваем новую объединяющую конструкцию (в неё включены заголовки набора концептов), и эта новая конструкция получает своё имя (сокращение).
Пока вы можете логически (из контекста или по другим источникам) вывести содержание всех концептов поименованых в сокращении, проблем нет. Но как только конструкция устоялась происходит обрезание смыслов. Первоисточники уже как бы и не нужны, и новое поколение уже заучивает "ИМХО" - имею мнение хрен оспоришь (хотя это всего лишь стёб с ангельского in my humble opinion).
Но это всё не переходит в беду пока есть апологеты (защитники) классического развёрнутого стиля, у них всегда можно почерпнуть истинный смысл. Беда наступает когда этих людей травят законодательно.
Вот сокращение обличённое властью законодательной это беда. Да вообще всё насильственное, будь то крещение, или секвестр азбуки, всё беда.
Только естественная эволюция позволяет двигаться плавно и по возможности с наименьшими ошибками.
ЗЫ хотя революции иногда нужны, но лишь как выход из оптимизационной седловины.
все правильно
смысл приклеивается к словам как липучка и на время, рабочая гипотеза
в долговременном отрезке смыслы могут меняться/переставляться
"коллаборация" была ругательством а теперь наоборот
"имхо" в обоих версиях работает нормально
более того изменение смысла и даже деформации смысла являются необходимым условием развития
как мутации нужны для выживания вида так и изменения языка нужны для его развития
...
Субьективно. Например, чикатилу обличили законодательно и насильственно пристрелили (он ведь добровольно не хотел быть застреленным).
В таком случае, по вашему получается, что законодательно набедокурили?
Чикотило уничтожал людей физически, мы же выше говорили о оптимизации мысле-форм. При чём опять же все его жертвы были изнасилованы, добровольно они на свою участь не соглашались.
Не путай грешное с праведным. Покуда его извращённая фантазия не переходит границ дозволенного (а такими границами есть свободы другого человека) всё имеет место быть. Кто знает запала бы у него клямка в другую сторону и он стал бы мега-добродетельным. Цель то у него была освободить человечество от страданий. Вот только нельзя освобождать кого то насильственно против его воли (а нельзя потому что велика ошибка, а вдруг ты не прав).
Сейчас я тщательно подбираю слова тк примеров наподобии чикотило за последний год множество.
ЗЫ Насилие всегда зло, и до тех пор пока человек это понимает, он на правильной стороне. Даже насилие по защите Родины это тоже зло. Просто понимАя что насилие зло, мы соотносим степень необходимости применить это зло, с самим фактом что зло творится. Если же человек принял необходимость творить зло, забыв о том что то он творит зло, то он на неправильной стороне, тогда становится возможным оправдать всякое зло, просто необходимостью защитить добро. Короче говоря, война становится смыслом и война всё спишет, и уже не важно почему она началась.
Как говориться даже святым монахам-воинам после войны в причастии отказывали пока не пройдут покаяния, потому как церковь понимает что человек творивший зло привыкает жить в категориях "враг","предатель" и "чёрное","белое", это бинарная логика не приемлемая для того чтоб разобраться в хитросплетениях мира.
надеюсь я никого не расстроил своими постами
а впрочем о чем это я - на любой пост всегда найдутся те, у кого он вызовет неудовольствие, боль и даже возмущение
но я надеюсь что есть и те кому доставляет мой бредогенератор))))))
лично я например получаю неподдельное удовольствие от всего того что происходит в этой теме
вот такой вопрос - почему же так получается что читая один и тот же текст например - одни получают удовольствие а другие боль?
текст один и тот же, автор тоже (по крайне мере так кажется), различаются только читатели
тут легко придти к выводу что смысл, контекст и реакция возникает исключительно при взаимодействии читателя с текстом
количество боли или удовольствия зависит от степени гармонизации смыслов текста и идеалов (внутренних смыслов) читателя
от накопленных ассоциаций положительных и отрицательных в предыдущем опыте связанных или близких с заданным контекстом
вроде бы все просто......... но есть подвох - это не объясняет как именно возникает боль или удовольствие
на самом деле читателю не нужен никакой смысл!
да, субъективная реальность первична в том понимании что все что мы можем знать приходит в виде чувств
да, сложно отрицать боль при ее объективном (в данном случае совпадает с субъективным) наличии
но время проходит и боль тоже может пройти, где доказательство что она была?
или например можно прекрасно отужинать с бутылкой хорошего вина но в завершении съесть десерт куда нагадила мышь и весь вечер испорчен
или например восторгаться удивительной женщиной которая потом предает - и какие чувства мы будет к ней испытывать?
это все иллюстрации что чувства непостоянны, изменчивы, новые чувства замещают прежние
главное сейчас не заговорить о политике и братских народах, их любви и ненависти ))))))
можно возразить - в каждый конкретный момент времени человек чувствует определенно - боль или удовольствие
(если пренебречь случаями когда это совмещается, например садомазохизм)
является ли контекст однозначным генератором боли/удовольствия для конкретного человека?
если контекст относится к базовым вещам и уровням восприятия то скорее да
удар молотком по пальцу вряд ли можно назвать приятным
но что если мы должны как у Джанни Родари выбирать между ударом по пальцу и килограммом льда за шиворот?
кто-то выберет одно, кто-то другое, и даже в разное время один и тот же человек может выбрать разное наказание
а более сложные и тонкие вещи могут вызывать разную реакцию
чувства первичны но изменчивы
более того Эрос и Танатос - суть один и тот же бог, просто рассматриваемый с разной стороны
удовольствие и боль имеет общую причину
чувство несоответствия/дисгармонизации смысла - сродни чувству пользователя windows 8
меню пуск пропала а теперь вместо него плитки, пользователи огорчены и негодуют
а раньше такое же было при выходе офиса xp/2010
а на самом деле один фиг - все дело только привычки
короче к чему все это - чувства не только изменчивы но и недостоверны
людям не нужен смысл, им нужно удовольствие, неважно каким образом достигаемое
и из субъективности нельзя вырваться
чтобы оценить размер здания не нужно никуда выходить - нужно "втащить" здание внутрь комнаты!
но я надеюсь что есть и те кому доставляет мой бредогенератор))))))
Лермонтов позволял себе написание своих стихов особым стилем - лесенкой. Но это был великий поэт. Так почему сейчас люди позволяют себе стиль написания при котором предложение обрезается на середине ширины монитора?
А ведь всё просто: сначала лень нажать "Caps lock" или удержать "Shift", вследствие чего текст без заглавных букв смотрится ущербно и начинается выдумывание "нового стиля" - приходится предложение обрезать на середине экрана.
Следующая ступень развития:
Urain:
Не путай грешное с праведным?
...
Сейчас я тщательно подбираю слова тк примеров наподобии чикотило за последний год множество.
ЗЫ Насилие всегда зло, и до тех пор пока человек это понимает, он на правильной стороне.
Дык, кто из нас путает?
Предположим, что насилие всегда зло? Тогда как быть с насилием по отношению к насильнинику?
Ведь если насилие всегда зло, то насилие по отношению к насильнику тоже зло. А что в таком случае добро?
Где граница между грешным и праведным? Ведь, что грешно для одних, то праведно для других.
...
чтобы оценить размер здания не нужно никуда выходить - нужно "втащить" здание внутрь комнаты!
С потерей информации о самом здании частично и окружении полностью. Такая себе теория относительности в заплатках.
А в остальном всё хорошо.
Пишите ) получаю неподдельное удовольствие от ваших постов
Причем гарантированно заработать в разы больше чем трейдингом.
На первом этапе пути к трейдингу, если его не пройти...
То остаётся два варианта, зарабатывать в сфере услуг или забыть всё как страшный сон.
В случаи если же удалось пройти не лёгкий путь, то понимаешь, что не нужны уже советники, аналитики, индикаторы, системы и т.п.
Но прежде нужно перепробовать советники, аналитиков, индикаторы и системы. Без этого ни как, это эволюция сознания, ведь трейдинг, это не работа, не профессия, а образ жизни.