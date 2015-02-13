Деградирует ли данный ресурс? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Укор понятен, хотя можно растянуть панель, но тогда чарт будет маленький.
В общем второй монитор великая штука, но тут уже не раз упрекали разрабов, что терминал очень плохо дружит с несколькими мониторами.
Казалось бы, что поддержка более чем одного монитора маст хэйв, но увы...
Чарты приклеены к основному окну и разработчики отказались менять это.
Но и то, что можно выдернуть из терминала, например тот же тулбокс ведут себя странно.
При попытки растянуть его на втором мониторе, при неосторожном движении, тут же вклеивается в терминал.
В общем оконная система в терминале специфичная.
Единственно когда МЕ и МТ на разных мониторах это удовольствие.
непонятно зачем такая старомодная система панелей когда давно уже есть MDI например
тогда и графики можно в полный рост и журналы/маркет полноценно смотреть
покупайте монитор аля 42 дюйма, или хотя бы 27, = все читается нормально. Согласен, через сайт легче, красивее удобнее, но в терминале тоже интересно почитать поискать.
непонятно зачем такая старомодная система панелей когда давно уже есть MDI например
тогда и графики можно в полный рост и журналы/маркет полноценно смотреть
+
неудобно же, ни поиска нормально ни фильтров
почему ни в одном другом терминале нет всякой лишней маркетинговой ерунды а только в МТ?
MDI - multi document interface... word,excel например
Вот про MDI..... это вы сейчас с кем разговариваете....
Скажите, Вы в мультфильмах не снимались ? ))
MDI и в MT используется, все чарты - дочерние MDI окошки ))
Скажите, Вы в мультфильмах не снимались ? ))
MDI и в MT используется, все чарты - дочерние MDI окошки ))
Я должен этому радоваться или расстраиваться?
Мне нравится все кроме того, что я чарт не могу перетащить на соседний монитор, отдельно от терминала, хотя вкладку "торговля" - могу...
Хотите я вам расскажу о доминирующих тенденциях даосизма в Китае периода династии Цин?
неудобно же, ни поиска нормально ни фильтров
В том то и дело, что поиск есть:
И фильтры с поиском внутри есть:
почему ни в одном другом терминале нет всякой лишней маркетинговой ерунды а только в МТ?
Потому что не инвестируют в развитие экосистемы. Слабенькие духом и нацелены на халявное пользование чужими наработанными сообществами.
Если вы не хотите, то не открывайте вкладок. Они для того сделаны так аккуратно и незаметно, чтобы не мешать тем, кто ими не хочет пользоваться. Не раскрываем же мы их на весь экран.
она у тебя и так из целована(синтетика), носишь же )
ЗЫ: главное правильно подать
На наших форумах часто эту фразу произносят.
Это типа такой малозначительный момент. Подразумевается, что его не только легко реализовать, но и каждый школьник делает его постоянно.
Сделал полную чушь, ужасный продукт, но вот добавляешь магическую фразу "главное правильно подать" и сразу все понимают - "да, точно! забудем про чушь впереди, главное подать!" :)))
Это типа такой малозначительный момент.
это очень значительный момент, который может продвинуть что угодно включая полную чушь.
Просто, он произносится просто )