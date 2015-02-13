Деградирует ли данный ресурс? - страница 6

kPVT:

Укор понятен, хотя можно растянуть панель, но тогда чарт будет маленький.

В общем второй монитор великая штука, но тут уже не раз упрекали разрабов, что терминал очень плохо дружит с несколькими мониторами.

Казалось бы, что поддержка более чем одного монитора маст хэйв, но увы...

Чарты приклеены к основному окну и разработчики отказались менять это.

Но и то, что можно выдернуть из терминала, например тот же тулбокс ведут себя странно.

При попытки растянуть его на втором мониторе, при неосторожном движении, тут же вклеивается в терминал.

В общем оконная система в терминале специфичная. 

Единственно когда МЕ и МТ на разных мониторах это удовольствие. 

непонятно зачем такая старомодная система панелей когда давно уже есть MDI например

тогда и графики можно в полный рост и журналы/маркет полноценно смотреть 

Vladon:
покупайте монитор аля 42 дюйма, или хотя бы 27, = все читается нормально. Согласен, через сайт легче, красивее удобнее, но в терминале тоже интересно почитать поискать. 
+
transcendreamer:

непонятно зачем такая старомодная система панелей когда давно уже есть MDI например

тогда и графики можно в полный рост и журналы/маркет полноценно смотреть 

Вот про MDI..... это вы сейчас с кем разговариваете....
 
IvanIvanov:
+

неудобно же, ни поиска нормально ни фильтров

почему ни в одном другом терминале нет всякой лишней маркетинговой ерунды а только в МТ? 

MDI - multi document interface... word,excel например

 
IvanIvanov:
Вот про MDI..... это вы сейчас с кем разговариваете....

Скажите, Вы в мультфильмах не снимались ? ))

MDI и в MT используется, все чарты - дочерние MDI окошки )) 

elugovoy:

Скажите, Вы в мультфильмах не снимались ? ))

MDI и в MT используется, все чарты - дочерние MDI окошки )) 

Я должен этому радоваться или расстраиваться?

Мне нравится все кроме того, что я чарт не могу перетащить на соседний монитор, отдельно от терминала, хотя вкладку "торговля" - могу... 

Хотите я вам расскажу о доминирующих тенденциях даосизма в Китае периода династии Цин?

 
transcendreamer:

неудобно же, ни поиска нормально ни фильтров

В том то и дело, что поиск есть:

И фильтры с поиском внутри есть:



почему ни в одном другом терминале нет всякой лишней маркетинговой ерунды а только в МТ? 

Потому что не инвестируют в развитие экосистемы. Слабенькие духом и нацелены на халявное пользование чужими наработанными сообществами.

Если вы не хотите, то не открывайте вкладок. Они для того сделаны так аккуратно и незаметно, чтобы не мешать тем, кто ими не хочет пользоваться. Не раскрываем же мы их на весь экран.

 
sanyooooook:

она у тебя и так из целована(синтетика), носишь же )

ЗЫ: главное правильно подать

На наших форумах часто эту фразу произносят.

Это типа такой малозначительный момент. Подразумевается, что его не только легко реализовать, но и каждый школьник делает его постоянно.

Сделал полную чушь, ужасный продукт, но вот добавляешь магическую фразу "главное правильно подать" и сразу все понимают - "да, точно! забудем про чушь впереди, главное подать!" :)))

 
АRMANI - сейчас тоже особо не парится ,30% одежды из целлофана, а последние коллекции , женское, так вообще с хим материалов - колом стоят :)  Так покупают на ура ,Армани же ё моё :)
 
Renat:


Это типа такой малозначительный момент.


это очень значительный момент, который может продвинуть что угодно включая полную чушь.

Просто, он произносится просто )

