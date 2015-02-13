Деградирует ли данный ресурс? - страница 12

alsu:

Василий (и Юра тоже), неужто можно где-то по-старому перетереть за нормальную человеческую математику с вменяемыми (или не очень) людьми? Я теперь, занявшись наукой, сюда хожу редко и, честно признаться, тоже скучаю по тем временам.

Алексей, в чем пробдема? Давайте "вернемся" в то время и закрутим Вашу математику на полную катушку!
 

Расслабьтесь.

Например, так: https://www.facebook.com/crystalmarinalounge

или так: http://www.poleart.com/

 
не, математика вставляет покруче чем курево, выпивка и девки
 
Отдыхать иногда тоже нужно. А то (вдруг) лампочка перегорит. ;)
 
Отдыхать нужно на свежем лесном воздухе. Выйдешь поутру - тишь и благодать. Птички поют, ель пахнет - ни какой дезодорант и освежитель воздуха с этим запахом не сравнить.
 
+

))

прекраснее этого нет ничего.

 
sanyooooook:

И это тоже верно. Итого. Хорошо, когда есть выбор.

В принципе, стриптиз/танцы можно и в лесу организовать. Волшебное путешествие тоже. ;)

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе... какая разница..... ну.... за... просвещение... :-)
В математику добавляете че? )
 
Edic:
В математику добавляете че? )

 

нуууу  когда я познакомился с множествами Пуанкаре то добавлять уже ничего не пришлось

формулы я стал видеть как сложно запутанные линии и светящиеся коконы вокруг

