Василий (и Юра тоже), неужто можно где-то по-старому перетереть за нормальную человеческую математику с вменяемыми (или не очень) людьми? Я теперь, занявшись наукой, сюда хожу редко и, честно признаться, тоже скучаю по тем временам.
Расслабьтесь.
Например, так: https://www.facebook.com/crystalmarinalounge
или так: http://www.poleart.com/
не, математика вставляет покруче чем курево, выпивка и девки
Отдыхать нужно на свежем лесном воздухе. Выйдешь поутру - тишь и благодать. Птички поют, ель пахнет - ни какой дезодорант и освежитель воздуха с этим запахом не сравнить.
+
))
прекраснее этого нет ничего.
И это тоже верно. Итого. Хорошо, когда есть выбор.
В принципе, стриптиз/танцы можно и в лесу организовать. Волшебное путешествие тоже. ;)
не, математика вставляет покруче чем курево, выпивка и девки
В математику добавляете че? )
нуууу когда я познакомился с множествами Пуанкаре то добавлять уже ничего не пришлось
формулы я стал видеть как сложно запутанные линии и светящиеся коконы вокруг