Деградирует ли данный ресурс? - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы здесь недавно. Вам сравнивать не с чем... :-)
Пожалуйста, порекомендуйте что ни будь для сравнения - можно через ЛС.
И контингент и уровень изменились. Это нормально.
Вот что не нормально так это то, что за все это время не дошли руки у разработчиков разделить эту кучу на тематические потоки.
Ну или хоть как то упорядочить поток. Стало невозможно рыться в этом бесконечном ворохе.
Каждый новый приходящий начинает ветку как в чистом поле .
И контингент и уровень изменились. Это нормально.
Вот что не нормально так это то, что за все это время не дошли руки у разработчиков разделить эту кучу на тематические потоки.
Ну или хоть как то упорядочить поток. Стало невозможно рыться в этом бесконечном ворохе.
Каждый новый приходящий начинает ветку как в чистом поле .
во первых поиск ни кто не отменял )
во вторых есть статьи, которые аккуратно структурированы по темам
в третьих, можно хотя бы раз в сутки смотреть, на заголовки изменившися, добавившихся новых тем, что бы понимать, куда вообще идёт общий поток )) я например успользую rss, быстро и много времени не занимает.
во вторых есть статьи, которые аккуратно структурированы по темам
Это какие?
https://www.mql5.com/ru/articles
Я говорил о структуре и организации форума.
А Вы о навыках поиска. Это несколько разные понятия. Нет?
Стареете друзья - с возрастам приходит пессимизм ,оптимизм затухает .
Сходил в клуб ,оторвался по полной - со всеми вытекающими :) чувствую себя 18 летним пацаном. Отдыхать надо обязательно,это одно из главных условий нашего образа жизни .
Стареете друзья - с возрастом приходит пессимизм ,оптимизм затухает .
Сходил в клуб ,оторвался по полной - со всеми вытекающими :) чувствую себя 18 летним пацаном. Отдыхать надо обязательно,это одно из главных условий нашего образа жизни .