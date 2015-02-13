Деградирует ли данный ресурс? - страница 25

R0MAN:
Вы здесь недавно. Вам сравнивать не с чем... :-)
Пожалуйста, порекомендуйте что ни будь для сравнения - можно через ЛС.
 
izzatilla:
И контингент и уровень изменились. Это нормально.

Вот что не нормально так это то, что за все это время не дошли руки у разработчиков разделить эту кучу на тематические потоки.

Ну или хоть как то упорядочить поток. Стало невозможно рыться в этом бесконечном ворохе.

Каждый новый приходящий начинает ветку как в чистом поле .

 
vlad1949:

во первых поиск ни кто не отменял )

во вторых есть статьи, которые аккуратно структурированы по темам

в третьих, можно хотя бы раз в сутки смотреть, на заголовки изменившися, добавившихся новых тем, что бы понимать, куда вообще идёт общий поток )) я например успользую rss, быстро и много времени не занимает. 

 
Ресурс развивается, форум деградирует.
 
thejobber:


во вторых есть статьи, которые аккуратно структурированы по темам

Это какие?

 
vlad1949:
https://www.mql5.com/ru/articles
thejobber:

Я говорил о структуре и организации форума.

А Вы о навыках поиска. Это несколько разные понятия. Нет?

 

Стареете друзья - с возрастам приходит пессимизм ,оптимизм затухает . 

 Сходил в клуб ,оторвался по полной - со всеми вытекающими :) чувствую себя 18 летним пацаном. Отдыхать надо обязательно,это одно из главных условий нашего образа жизни . 

 

