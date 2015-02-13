Деградирует ли данный ресурс? - страница 21
если выйти "наружу" и провести измерения там может оказаться что информация тоже неполная
добавьте к этому накладные расходы на эту экспедицию, обеспечение безопасности и логистики
соотношение точность/затраты возможно будут не в пользу такой вылазки в объективность
но главное даже не в этом
в какой-то момент станет понятно что объективности мы все равно не достигнем
А кто сказал, что будет легко? Бруно за то, что увидел большое на расстоянии, тупо сожгли.
"объективности мы все равно не достигнем" в этой жизни. Конец - это только начало.
Зачем-же так? Ни с того, ни с сего на личности переходить?
Хм.... Странный вопрос....
Решетов, не простой форумист, он кто-то...
Или по крайней мере был, один из первопроходцев для МКЛ. Обсуждать или критиковать таких людей не запрещено, а даже полезно.
...так что те "хоромы" далеко не хоромы
Мы плод воображения Вселенной. Под страхом вечной и бесконечной пустоты Вселенная создала в своём воображении бесчиленные множества частиц и заполнила своим сознанием каждую из них. Выбор сделан, цель достигнута. Впереди вечный процесс удовлетворения Вселенной, частями которой мы все и являемся.
Удовольствие перетекает из одного объекта в другой. Удовольствие не может быть сразу везде. Возможно это может быть, но тогда будет остановлен процесс. Может быть процесс вызывает интерес? А интерес вызывает полноту ощущений? Что в свою очередь даёт возможность делать выбор, достигать цели и получать удовольствие.
Тогда:
Процесс -> Интерес -> Полнота ощущений -> Выбор -> Цель -> Удовольствие
Отсутствие удовольствия вызывает процесс. И жизнь продолжается. ))
если конкретизировать в физическую реальность (ну или предполагаемую реальность) - есть такая теория:
звездная система специально создает одну или несколько планет с условиями пригодными для возникновения жизни
затем защищает созданный мирок от внешних воздействий
иногда вмешиваясь и уничтожая если результаты не удовлетворяют (метеорит, динозавры)
зачем? чтобы возникла разумная жизнь
чтобы эти существа построили космические корабли
чтобы они отправились к другим звездным системам
тогда звезды смогут общаться друг с другом - наподобие смс-ок раз в миллион лет
Уточнил схему. Пока в процессе. ))
я бы уделил фазе сна больше места в этой схеме
сон не просто выключение сознания
сон такая же реальность и как то что мы привыкли называть реальностью
может оказаться что в сновиденном пространстве намного больше всего чем в твердой реальности
Бруно посягнул на идеологическую монополию церкви не отстегнув полагающиеся лицензионные платежи и что был наказан
Теперь так:
//---
Сейчас мы в зелёном цикле. ))