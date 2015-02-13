Деградирует ли данный ресурс? - страница 21

Новый комментарий
 
transcendreamer:

 

если выйти "наружу" и провести измерения там может оказаться что информация тоже неполная

добавьте к этому накладные расходы на эту экспедицию, обеспечение безопасности и логистики

соотношение точность/затраты возможно будут не в пользу такой вылазки в объективность

но главное даже не в этом

в какой-то момент станет понятно что объективности мы все равно не достигнем

А кто сказал, что будет легко? Бруно за то, что увидел большое на расстоянии, тупо сожгли.

"объективности мы все равно не достигнем" в этой жизни. Конец - это только начало.

[Удален]  
barabashkakvn:
Зачем-же так? Ни с того, ни с сего на личности переходить?

Хм.... Странный вопрос....

Решетов, не простой форумист, он кто-то...

Или по крайней мере был, один из первопроходцев для МКЛ. Обсуждать или критиковать таких людей не запрещено, а даже полезно.

 
transcendreamer:

 ...

так что те "хоромы" далеко не хоромы
ВременнЫе масштабы не те. Средневековье - следствие.
 
tol64:

Мы плод воображения Вселенной. Под страхом вечной и бесконечной пустоты Вселенная создала в своём воображении бесчиленные множества частиц и заполнила своим сознанием каждую из них. Выбор сделан, цель достигнута. Впереди вечный процесс удовлетворения Вселенной, частями которой мы все и являемся.

Удовольствие перетекает из одного объекта в другой. Удовольствие не может быть сразу везде. Возможно это может быть, но тогда будет остановлен процесс. Может быть процесс вызывает интерес? А интерес вызывает полноту ощущений? Что в свою очередь даёт возможность делать выбор, достигать цели и получать удовольствие.

Тогда:

Процесс -> Интерес -> Полнота ощущений -> Выбор -> Цель -> Удовольствие

Отсутствие удовольствия вызывает процесс. И жизнь продолжается. ))


если конкретизировать в физическую реальность (ну или предполагаемую реальность) - есть такая теория:

звездная система специально создает одну или несколько планет с условиями пригодными для возникновения жизни

затем защищает созданный мирок от внешних воздействий

иногда вмешиваясь и уничтожая если результаты не удовлетворяют (метеорит, динозавры)

зачем? чтобы возникла разумная жизнь

чтобы эти существа построили космические корабли

чтобы они отправились к другим звездным системам

тогда звезды смогут общаться друг с другом - наподобие смс-ок раз в миллион лет

 
transcendreamer:

если конкретизировать в физическую реальность (ну или предполагаемую реальность) - есть такая теория:

звездная система специально создает одну или несколько планет с условиями пригодными для возникновения жизни

затем защищает созданный мирок от внешних воздействий

иногда вмешиваясь и уничтожая если результаты не удовлетворяют (метеорит, динозавры)

зачем? чтобы возникла разумная жизнь

чтобы эти существа построили космические корабли

чтобы они отправились к другим звездным системам

тогда звезды смогут общаться друг с другом - наподобие смс-ок раз в миллион лет 

Уточнил схему. Пока в процессе. ))

 

[Удален]  
tol64:

Уточнил схему. Пока в процессе. ))

 

Все, осталось только написать робота и поставить на реал. :D
 
tol64:

Уточнил схему. Пока в процессе. ))

 

я бы уделил фазе сна больше места в этой схеме

сон не просто выключение сознания

сон такая же реальность и как то что мы привыкли называть реальностью 

может оказаться что в сновиденном пространстве намного больше всего чем в твердой реальности

 
Silent:

А кто сказал, что будет легко? Бруно за то, что увидел большое на расстоянии, тупо сожгли.

"объективности мы все равно не достигнем" в этой жизни. Конец - это только начало.

Бруно посягнул на идеологическую монополию церкви не отстегнув полагающиеся лицензионные платежи и что был наказан 

 
transcendreamer:

я бы уделил фазе сна больше места в этой схеме

сон не просто выключение сознания

сон такая же реальность и как то что мы привыкли называть реальностью 

может оказаться что в сновиденном пространстве намного больше всего чем в твердой реальности

Вполне. Это пока базовая модель, в каждом блоке которой может быть своя схема. ))
 

Теперь так:

 

//---

Сейчас мы в зелёном цикле. )) 

1...1415161718192021222324252627
Новый комментарий