Матстат Эконометрика Матан - страница 18

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Доктор:

В моей клинике шутить надо очень аккуратно )).

Не до шуток, идет экзамен на вшивость ПНБ.

 
Доктор:

Многие так и торгуют )). Входят, пересиживают, ждут пока цена вернется. Иногда не дожидаются )).

Они размерности смешивают/путают  всего лишь.  Этого делать нельзя.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Не до шуток, идет экзамен на вшивость ПНБ.

ваша ПНБ обгадилась даже на легких данных

По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
  • 2020.03.22
  • www.mql5.com
Необычная эпидемия, Обычная эпидемия, Инструмент внутриполитической борьбы в Китае, Информационный феномен...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Не до шуток, идет экзамен на вшивость ПНБ.

Теория ваша верна, только подход к торговле не соответствует.

Когда то давно я говорил вам, что пять лет для того что бы понять рынок мало. Оказалось, что и десять для вас не достаточно. Ну да ладно.

Рынок это сложная структура, в которой надо разбираться во многих областях науки, в политике, в экономике. Быть постоянно на чеку как ворон, что бы скрыться вовремя.

У вас же развешены ордера как белье на сушке. Никакого страха не ожидают.))

 
Andrei Trukhanovich:

ваша ПНБ обгадилась даже на легких данных

Где, конкретно, обгадились ПНБ, если не напомнить Вашу наглость? https://www.mql5.com/ru/forum/334618/page14#comment_19247604

По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
  • 2020.03.22
  • www.mql5.com
Необычная эпидемия, Обычная эпидемия, Инструмент внутриполитической борьбы в Китае, Информационный феномен...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Где, конкретно, обгадились ПНБ

да вот прямо по ссылке которую я привел. ваша хваленая ПНБ спрогнозировала 3300000 случаев к сентябрю, сейчас май месяц и 4.9М, это эээ фиаско )

 
Uladzimir Izerski:

Теория ваша верна, только подход к торговле не соответствует.

Когда то давно я говорил вам, что пять лет для того что бы понять рынок мало. Оказалось, что и десять для вас не достаточно. Ну да ладно.

Рынок это сложная структура, в которой надо разбираться во многих областях науки, в политике, в экономике. Быть постоянно на чеку как ворон, что бы скрыться вовремя.

У вас же развешены ордера как белье на сушке. Никакого страха не ожидают.))

Реальным трейдингом занимаюсь совсем недавно. Ордера развешаны нормально, для страха нет причин. Маржа 183,57, Средства 3310,77, бапланс 3465,77, сваободная маржа 3177,20, уровень 1803,51%
 
Wizard2018:

И рынок в конце концов  тоже (но тсссс... никому не говорите - большой секрет :))))   С моей  колокольни - рыночная кривая от периодического(и не очень) синуса не сильно отличается, всего +1  дополнительное  правило в ТС, учитывающее многомерность рыночных колебаний. 

Не это ли волны одной размерности с точки зрения статистики? О которых Ты все время вещаешь?)

 
Andrei Trukhanovich:

да вот прямо по ссылке которую я привел. ваша хваленая ПНБ спрогнозировала 3300000 случаев к сентябрю, сейчас май месяц и 4.9М, это эээ фиаско )

Где увидели несоответствие? 3.3 млн было в сентябре 2020, а сейчас 4,9 на май 2021. Очнитесь.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Где увидели несоответствие? 3.3 млн было в сентябре 2020, а сейчас 4,9 на май 2021. Очнитесь.

Это клиника ))

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