Матстат Эконометрика Матан - страница 17

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Wizard2018:

Можно. Но с прямыми лучше получается.   Меньше телодвижений и потерь на спреде.   вверх в низ еще качаться - укачает и  голова может закружится. Толи дело  по прямой.  Я когда то давно в ручную торговал.    Нарисовал линию, обозвал ее принудительно текущим трендом.  И Фперед.  Если рынок не согласен - это были его проблемы :)))

Предлагаю опираться только на функцию sinc(), поскольку она используется в теореме Котельникова) Кстати, про эту теорему в этом году на форуме ещё не вспоминали - нужно это исправить)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Мехмат МГУ - давно уже не авторитет в математике. Они дальше своего носа ничего не замечают. В своё время они объявили ПНБ ересью, ни в чем не разобравшись.

Читал где-то, что сейчас по математике в России на первых местах физтех (МФТИ), вышка (ВШЭ) и, возможно, матмех СПбГУ. Мехмат МГУ, говорят, уже совсем не то.

 
Исправляйте. 
 
Aleksey Nikolayev:

Предлагаю опираться только на функцию sinc(), поскольку она используется в теореме Котельникова) Кстати, про эту теорему в этом году на форуме ещё не вспоминали - нужно это исправить)

ПНБ запросто превращаются в синус, если потребуется. Давайте сравним ПНБ с выводами Котельникова или любого другого ученого=исследователя.

 
Aleksey Nikolayev:

Читал где-то, что сейчас по математике в России на первых местах физтех (МФТИ), вышка (ВШЭ) и, возможно, матмех СПбГУ. Мехмат МГУ, говорят, уже совсем не то.

У них в приоритете - решать задачки школьникам и студентам. Там заметил только одного настоящего ученого-математика с ником  museum.

 
Yousufkhodja Sultonov:

ПНБ запросто превращаются в синус, если потребуется. Давайте сравним ПНБ с выводами Котельникова или любого другого ученого=исследователя.

Например, с законом Бойля-Мариотта

 
Yousufkhodja Sultonov:

У них в приоритете - решать задачки школьникам и студентам. Там заметил только одного настоящего ученого-математика. Вспомню фамилию, озвучу.

Это вполне обычно для СССР/РФ - у нас учёные сидят в НИИ. Основной НИИ по математике в России - стекловка (МИАН).

 
Aleksey Nikolayev:

Почему нет-то) Возьмите две синусоиды раздвинутые немного по вертикали и выбросьте все тики не попавшие между ними) Всё. можно торговать, надо только подобрать их такими, чтобы между ними оказалось побольше тиков хотя бы на истории) С будущим, очевидно, возникнут проблемы - новые тики могут и не захотеть быть между этими синусоидами)

Многие так и торгуют )). Входят, пересиживают, ждут пока цена вернется. Иногда не дожидаются )).

 
Алексей Тарабанов:

Например, с законом Бойля-Мариотта

Пожалуйста:




 
Алексей Тарабанов:

Например, с законом Бойля-Мариотта

В моей клинике шутить надо очень аккуратно )).

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