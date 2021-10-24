Матстат Эконометрика Матан - страница 17
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Можно. Но с прямыми лучше получается. Меньше телодвижений и потерь на спреде. вверх в низ еще качаться - укачает и голова может закружится. Толи дело по прямой. Я когда то давно в ручную торговал. Нарисовал линию, обозвал ее принудительно текущим трендом. И Фперед. Если рынок не согласен - это были его проблемы :)))
Предлагаю опираться только на функцию sinc(), поскольку она используется в теореме Котельникова) Кстати, про эту теорему в этом году на форуме ещё не вспоминали - нужно это исправить)
Мехмат МГУ - давно уже не авторитет в математике. Они дальше своего носа ничего не замечают. В своё время они объявили ПНБ ересью, ни в чем не разобравшись.
Читал где-то, что сейчас по математике в России на первых местах физтех (МФТИ), вышка (ВШЭ) и, возможно, матмех СПбГУ. Мехмат МГУ, говорят, уже совсем не то.
Предлагаю опираться только на функцию sinc(), поскольку она используется в теореме Котельникова) Кстати, про эту теорему в этом году на форуме ещё не вспоминали - нужно это исправить)
ПНБ запросто превращаются в синус, если потребуется. Давайте сравним ПНБ с выводами Котельникова или любого другого ученого=исследователя.
Читал где-то, что сейчас по математике в России на первых местах физтех (МФТИ), вышка (ВШЭ) и, возможно, матмех СПбГУ. Мехмат МГУ, говорят, уже совсем не то.
У них в приоритете - решать задачки школьникам и студентам. Там заметил только одного настоящего ученого-математика с ником museum.
ПНБ запросто превращаются в синус, если потребуется. Давайте сравним ПНБ с выводами Котельникова или любого другого ученого=исследователя.
Например, с законом Бойля-Мариотта
У них в приоритете - решать задачки школьникам и студентам. Там заметил только одного настоящего ученого-математика. Вспомню фамилию, озвучу.
Это вполне обычно для СССР/РФ - у нас учёные сидят в НИИ. Основной НИИ по математике в России - стекловка (МИАН).
Почему нет-то) Возьмите две синусоиды раздвинутые немного по вертикали и выбросьте все тики не попавшие между ними) Всё. можно торговать, надо только подобрать их такими, чтобы между ними оказалось побольше тиков хотя бы на истории) С будущим, очевидно, возникнут проблемы - новые тики могут и не захотеть быть между этими синусоидами)
Многие так и торгуют )). Входят, пересиживают, ждут пока цена вернется. Иногда не дожидаются )).
Например, с законом Бойля-Мариотта
Пожалуйста:
Например, с законом Бойля-Мариотта
В моей клинике шутить надо очень аккуратно )).