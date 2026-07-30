MT5 стал доступен в Финам - страница 50

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Renat Akhtyamov #:

Финам по ходу давно уже забил на МТ,

не знаю почему

там делов то у них было на вечер, от силы

и все бы работало

но чувствую дело в популярности:

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Ну, какой вопрос = такой и ответ. И то, Ваш вопрос превысил их компетентность.

У них задача - втюхать клиентам какие-либо структурные продукты и т.п. А не консультировать по техническим делам.

ИМХО

 
Dmitriy Skub #:

Ну, какой вопрос = такой и ответ. И то, Ваш вопрос превысил их компетентность.

У них задача - втюхать клиентам какие-либо структурные продукты и т.п. А не консультировать по техническим делам.

ИМХО

сделать окончательный вывод пока не получилось, т.к. попал на выходные и они естественно молчат

ковыряюсь в Transaq Connector

есть пример, как структуру Callback-ом вытащить, например справочник режимов торгов (boards)? //не могу въехать чо та....

//бесплатно все, даже  Transaq Connector HFT,

//еще не известно, может быть зря на скорость исполнения здесь нагоняют

PS

ладно не надо, заделал, получилось ;)

<result success="true"/>15:56:49.554   <quotations><quotation secid="2408"><board>TQBR</board><seccode>SBER</seccode><point_cost>1</point_cost>
<status>A</status><tradingstatus>N</tradingstatus><last>269.7</last><quantity>22</quantity><time>23:49:58</time><change>-0.2</change><priceminusprevwaprice>-3.04</priceminusprevwaprice><open>269.93</open><high>271.98</high><low>266.8</low><highbid>296.57</highbid><lowoffer>241.73</lowoffer><voltoday>4977963</voltoday><numtrades>111468</numtrades><valtoday>13403.054</valtoday><waprice>269.23</waprice><closeprice>269.9</closeprice><marketpricetoday>269.16</marketpricetoday><lcurrentprice>269.71</lcurrentprice></quotation></quotations>
 
Renat Akhtyamov #:

сделать окончательный вывод пока не получилось, т.к. попал на выходные и они естественно молчат

ковыряюсь в Transaq Connector

есть пример, как структуру Callback-ом вытащить, например справочник режимов торгов (boards)? //не могу въехать чо та....

//бесплатно все, даже  Transaq Connector HFT,

//еще не известно, может быть зря на скорость исполнения здесь нагоняют

PS

Я только не понял, где Вы все бесплатно нашли. У них на сайте все за бабки, кроме ихнего АПИ. Что тоже полезно.

Да и АПИ урезанный - например, нет для плазы в бесплатном.

 
Dmitriy Skub #:

Я только не понял, где Вы все бесплатно нашли. У них на сайте все за бабки, кроме ихнего АПИ. Что тоже полезно.

Да и АПИ урезанный - например, нет для плазы в бесплатном.

в личку написал

 
Pavel Nikiforov #:

Не важно что тестировать. Допустим для примера берем стандартный ExpertMACD, запускаем тест на Si.

Результат в Открытии: 

Результат в ФИНАМ: 

   А что с историей тиков в Финаме ? Она совпадает с историей в Открытии ?

 
pivomoe #:

   А что с историей тиков в Финаме ? Она совпадает с историей в Открытии ?

Есть некоторые расхождения и не только на тиках.

Файлы:
OPEN_vs_FINAM.zip  370 kb
 

Это чо - склейку двух фьючей чтоли сделали, инструмент такой появился?


 
Renat Akhtyamov #:

Это чо - склейку двух фьючей чтоли сделали, инструмент такой появился?

Календарный спред

 
JRandomTrader #:

Календарный спред

понятно

а чо толку его торговать?

 
Dmitriy Skub #:

Ну, какой вопрос = такой и ответ. И то, Ваш вопрос превысил их компетентность.

У них задача - втюхать клиентам какие-либо структурные продукты и т.п. А не консультировать по техническим делам.

ИМХО

и по АПИ ответили - отписка чистейшей воды, ни о чем

тухло в ФИНАМе с ответами на технические вопросы...

ладно, самостоятельно въеду

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