MT5 стал доступен в Финам - страница 50
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Финам по ходу давно уже забил на МТ,
не знаю почему
там делов то у них было на вечер, от силы
и все бы работало
но чувствую дело в популярности:
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Ну, какой вопрос = такой и ответ. И то, Ваш вопрос превысил их компетентность.
У них задача - втюхать клиентам какие-либо структурные продукты и т.п. А не консультировать по техническим делам.
ИМХО
Ну, какой вопрос = такой и ответ. И то, Ваш вопрос превысил их компетентность.
У них задача - втюхать клиентам какие-либо структурные продукты и т.п. А не консультировать по техническим делам.
ИМХО
сделать окончательный вывод пока не получилось, т.к. попал на выходные и они естественно молчат
ковыряюсь в Transaq Connector
есть пример, как структуру Callback-ом вытащить, например справочник режимов торгов (boards)? //не могу въехать чо та....
//бесплатно все, даже Transaq Connector HFT,
//еще не известно, может быть зря на скорость исполнения здесь нагоняют
PS
ладно не надо, заделал, получилось ;)
сделать окончательный вывод пока не получилось, т.к. попал на выходные и они естественно молчат
ковыряюсь в Transaq Connector
есть пример, как структуру Callback-ом вытащить, например справочник режимов торгов (boards)? //не могу въехать чо та....
//бесплатно все, даже Transaq Connector HFT,
//еще не известно, может быть зря на скорость исполнения здесь нагоняют
PS
Я только не понял, где Вы все бесплатно нашли. У них на сайте все за бабки, кроме ихнего АПИ. Что тоже полезно.
Да и АПИ урезанный - например, нет для плазы в бесплатном.
Я только не понял, где Вы все бесплатно нашли. У них на сайте все за бабки, кроме ихнего АПИ. Что тоже полезно.
Да и АПИ урезанный - например, нет для плазы в бесплатном.
в личку написал
Не важно что тестировать. Допустим для примера берем стандартный ExpertMACD, запускаем тест на Si.
Результат в Открытии:
Результат в ФИНАМ:
А что с историей тиков в Финаме ? Она совпадает с историей в Открытии ?
А что с историей тиков в Финаме ? Она совпадает с историей в Открытии ?
Есть некоторые расхождения и не только на тиках.
Это чо - склейку двух фьючей чтоли сделали, инструмент такой появился?
Это чо - склейку двух фьючей чтоли сделали, инструмент такой появился?
Календарный спред
Календарный спред
понятно
а чо толку его торговать?
Ну, какой вопрос = такой и ответ. И то, Ваш вопрос превысил их компетентность.
У них задача - втюхать клиентам какие-либо структурные продукты и т.п. А не консультировать по техническим делам.
ИМХО
и по АПИ ответили - отписка чистейшей воды, ни о чем
тухло в ФИНАМе с ответами на технические вопросы...
ладно, самостоятельно въеду