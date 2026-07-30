MT5 стал доступен в Финам - страница 49

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Если в QUIK, то какой язык там у них смотреть чтобы робота сваять,  QPILE чтоли?
 
Renat Akhtyamov #:
Если в QUIK, то какой язык там у них смотреть чтобы робота сваять,  QPILE чтоли?
QPILE - старый, QLUA - новый
 
prostotrader #:
QPILE - старый, QLUA - новый

нажимаю опцию в Финаме - автоматическая торговля и кердык, QUIK пропадает

 
Dmi3 #:

На единых счетах, если нужен будет отдельный, получу и на отдельном.

Мне ответили,что МТ5 только на единых счетах.

 
prostotrader #:
QPILE - старый, QLUA - новый

в итоге я взял Transaq Connector , все таки C#, я даже не представляю что в нем не получиться запрограммировать

вобщем круто, сбылась мечта поэта

там еще есть одна штучка: StockSharp

ее тоже поставил

там исходники целого терминала с кучей разнообразной софтины: индики и эксперты на C#

берешь их и тащишь в Transac Connector

естественно сам  StockSharp не нужен

а если это все есть на руках, тогда как бы делаешь любой терминал себе как надо и делов то

он у меня уже сделан по сути, только я котир с инета тащил, а тут API !

и все это в ФИНАМ

просто хлопаю им в ладошки без устали за это!

;)

 

В тестере терминала ФИНАМ только такой результат , у всех так?

Скриншот 27-10-2023 234435

 
Pavel Nikiforov #:

В тестере терминала ФИНАМ только такой результат , у всех так?


было что-то подобное, похоже нормально это 

имеется в виду, что не показалось)
 
Pavel Nikiforov #:

В тестере терминала ФИНАМ только такой результат , у всех так?

Как удалось добиться такого результата?
 
Dmitriy Skub #:
Как удалось добиться такого результата?

Не важно что тестировать. Допустим для примера берем стандартный ExpertMACD, запускаем тест на Si.

Результат в Открытии:  Скриншот 28-10-2023 005939

Результат в ФИНАМ:  Скриншот 28-10-2023 010215

 
Pavel Nikiforov #:

Не важно что тестировать. Допустим для примера берем стандартный ExpertMACD, запускаем тест на Si.

Результат в Открытии: 

Результат в ФИНАМ: 

Финам по ходу давно уже забил на МТ,

не знаю почему

там делов то у них было на вечер, от силы

и все бы работало

но чувствую дело в популярности:

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