MT5 стал доступен в Финам - страница 49
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Если в QUIK, то какой язык там у них смотреть чтобы робота сваять, QPILE чтоли?
QPILE - старый, QLUA - новый
нажимаю опцию в Финаме - автоматическая торговля и кердык, QUIK пропадает
На единых счетах, если нужен будет отдельный, получу и на отдельном.
Мне ответили,что МТ5 только на единых счетах.
QPILE - старый, QLUA - новый
в итоге я взял Transaq Connector , все таки C#, я даже не представляю что в нем не получиться запрограммировать
вобщем круто, сбылась мечта поэта
там еще есть одна штучка: StockSharp
ее тоже поставил
там исходники целого терминала с кучей разнообразной софтины: индики и эксперты на C#
берешь их и тащишь в Transac Connector
естественно сам StockSharp не нужен
а если это все есть на руках, тогда как бы делаешь любой терминал себе как надо и делов то
он у меня уже сделан по сути, только я котир с инета тащил, а тут API !
и все это в ФИНАМ
просто хлопаю им в ладошки без устали за это!
;)
В тестере терминала ФИНАМ только такой результат , у всех так?
В тестере терминала ФИНАМ только такой результат , у всех так?
было что-то подобное, похоже нормально этоимеется в виду, что не показалось)
В тестере терминала ФИНАМ только такой результат , у всех так?
Как удалось добиться такого результата?
Не важно что тестировать. Допустим для примера берем стандартный ExpertMACD, запускаем тест на Si.
Результат в Открытии:
Результат в ФИНАМ:
Не важно что тестировать. Допустим для примера берем стандартный ExpertMACD, запускаем тест на Si.
Результат в Открытии:
Результат в ФИНАМ:
Финам по ходу давно уже забил на МТ,
не знаю почему
там делов то у них было на вечер, от силы
и все бы работало
но чувствую дело в популярности:
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