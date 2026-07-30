MT5 стал доступен в Финам - страница 65

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Dmitriy Skub #:
Считаете, что тамошние программисты работают у них "за еду"?

тамошние не суются

это дело местных

 
В смысле, тутошние?
 

Очень необычное поведение наблюдаю при тестировании.

Любой советник, любой символ. По индикативным ALLFUT вообще график не строит.

Может быть кто-то сталкивался  с таким в терминале Финам?

 
Azat #:

Очень необычное поведение наблюдаю при тестировании.

Любой советник, любой символ. По индикативным ALLFUT вообще график не строит.

Может быть кто-то сталкивался  с таким в терминале Финам?

1. Если подключиться из терминала Открытия к счету ФИНАМ график в тестере не работает, ALLFUT(склейка) сделки открывает, но не считает результат за сделку. Т.е. всё как в ФИНАМе.

2. Если подключиться из терминала ФИНАМ к счету Открытие всё работает и график и склейка.

3. Напрашивается вывод , что всё дело в котировках, но нет не только в них, если вручную перекинуть архив котировок из терминала ФИНАМ в любой другой терминал (у меня к примеру АЛЬПАРИ), 

   весь функционал возвращается и график работает и ALLFUT сделки считает.

   Как создать пользовательский финансовый инструмент: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading_advanced/custom_instruments

Пользовательские финансовые инструменты - Для продвинутых пользователей - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая платформа позволяет создавать собственные финансовые инструменты. По ним можно просматривать графики и проводить технический анализ , их...
 

Господа, поделитесь опытом плиз.

Исторические данные в чем лучше хранить: SQL или XML или другой вариант?

 
Pavel Nikiforov #:

1. Если подключиться из терминала Открытия к счету ФИНАМ график в тестере не работает, ALLFUT(склейка) сделки открывает, но не считает результат за сделку. Т.е. всё как в ФИНАМе.

2. Если подключиться из терминала ФИНАМ к счету Открытие всё работает и график и склейка.

3. Напрашивается вывод , что всё дело в котировках, но нет не только в них, если вручную перекинуть архив котировок из терминала ФИНАМ в любой другой терминал (у меня к примеру АЛЬПАРИ), 

   весь функционал возвращается и график работает и ALLFUT сделки считает.

   Как создать пользовательский финансовый инструмент: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading_advanced/custom_instruments

Получается, что дело не терминале - он, очевидно, одинаковый, а в файле Conig\accounts.dat.

 

В связи с отказом БКС и Открытие от МТ5 пришлось перебраться в Финам. И возникла проблема с роботом несколько лет безотказно работавшим с софтом других брокеров. Перестали открываться на тестировании сделки ШОРТ. В ,журнале пишет "invalid stops". ЛОНГИ открывает нормально.

То ли у меня криво, толи тестер инсталлированный от Финам кривой.

         double sl=m_symbol.Bid()+ExtStopLoss;

         double tp=m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit;

       OpenSell(sl,tp,ExLots);

        if(InpLots==Pos_volume || maxlots==0) {Trade_eneble=0;}

         return;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Open Sell position                                                    |

//+------------------------------------------------------------------+

void OpenSell(double sl,double tp,double lots)

  {

   sl=m_symbol.NormalizePrice(sl);

   tp=m_symbol.NormalizePrice(tp);


   lots=ExLots;

   if(lots==0.0)

      return;

//

//--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)

   double check_volume_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),lots,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);


   if(check_volume_lot!=0.0)

      if(check_volume_lot>=lots)

        {

         if(m_trade.Sell(lots,NULL,m_symbol.Bid(),sl,tp))

           {

            if(m_trade.ResultDeal()==0)

              {

               Print("Sell -> true. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),

                     ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription());


              }

            else

              {

               Print("Sell -> false. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),

                     ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription());

              }

           }

         else

           {

            Print("Sell -> true. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),

                  ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription());


           }

        }

  }

 
KENT3004 #: 
double sl=m_symbol.Bid()+ExtStopLoss;

double tp=m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit;

Вызывает вопросы. 

Вполне можете попасть, если не проверять размер спреда.

Или просто замените для продажи Bid() на Ask(). Но тогда логика изменится.

 
Renat Akhtyamov #:

Господа, поделитесь опытом плиз.

Исторические данные в чем лучше хранить: SQL или XML или другой вариант?

Родные MT5 форматы HCC + TKC. Компактно, универсально.

 

Ну, вот я и в финаме!

Король умер! Да здравствует король!

Пока не понял как сделать, чтобы средства в мт5 отображались - там 0. Хотя на счету не ноль брокерском.

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