MT5 стал доступен в Финам - страница 65
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Считаете, что тамошние программисты работают у них "за еду"?
тамошние не суются
это дело местных
Очень необычное поведение наблюдаю при тестировании.
Любой советник, любой символ. По индикативным ALLFUT вообще график не строит.
Может быть кто-то сталкивался с таким в терминале Финам?
Очень необычное поведение наблюдаю при тестировании.
Любой советник, любой символ. По индикативным ALLFUT вообще график не строит.
Может быть кто-то сталкивался с таким в терминале Финам?
1. Если подключиться из терминала Открытия к счету ФИНАМ график в тестере не работает, ALLFUT(склейка) сделки открывает, но не считает результат за сделку. Т.е. всё как в ФИНАМе.
2. Если подключиться из терминала ФИНАМ к счету Открытие всё работает и график и склейка.
3. Напрашивается вывод , что всё дело в котировках, но нет не только в них, если вручную перекинуть архив котировок из терминала ФИНАМ в любой другой терминал (у меня к примеру АЛЬПАРИ),
весь функционал возвращается и график работает и ALLFUT сделки считает.
Как создать пользовательский финансовый инструмент: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading_advanced/custom_instruments
Господа, поделитесь опытом плиз.
Исторические данные в чем лучше хранить: SQL или XML или другой вариант?
1. Если подключиться из терминала Открытия к счету ФИНАМ график в тестере не работает, ALLFUT(склейка) сделки открывает, но не считает результат за сделку. Т.е. всё как в ФИНАМе.
2. Если подключиться из терминала ФИНАМ к счету Открытие всё работает и график и склейка.
3. Напрашивается вывод , что всё дело в котировках, но нет не только в них, если вручную перекинуть архив котировок из терминала ФИНАМ в любой другой терминал (у меня к примеру АЛЬПАРИ),
весь функционал возвращается и график работает и ALLFUT сделки считает.
Как создать пользовательский финансовый инструмент: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading_advanced/custom_instruments
Получается, что дело не терминале - он, очевидно, одинаковый, а в файле Conig\accounts.dat.
В связи с отказом БКС и Открытие от МТ5 пришлось перебраться в Финам. И возникла проблема с роботом несколько лет безотказно работавшим с софтом других брокеров. Перестали открываться на тестировании сделки ШОРТ. В ,журнале пишет "invalid stops". ЛОНГИ открывает нормально.
То ли у меня криво, толи тестер инсталлированный от Финам кривой.
double sl=m_symbol.Bid()+ExtStopLoss;
double tp=m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit;
OpenSell(sl,tp,ExLots);
if(InpLots==Pos_volume || maxlots==0) {Trade_eneble=0;}
return;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Open Sell position |
//+------------------------------------------------------------------+
void OpenSell(double sl,double tp,double lots)
{
sl=m_symbol.NormalizePrice(sl);
tp=m_symbol.NormalizePrice(tp);
lots=ExLots;
if(lots==0.0)
return;
//
//--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
double check_volume_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),lots,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
if(check_volume_lot!=0.0)
if(check_volume_lot>=lots)
{
if(m_trade.Sell(lots,NULL,m_symbol.Bid(),sl,tp))
{
if(m_trade.ResultDeal()==0)
{
Print("Sell -> true. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription());
}
else
{
Print("Sell -> false. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription());
}
}
else
{
Print("Sell -> true. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription());
}
}
}
Вызывает вопросы.
Вполне можете попасть, если не проверять размер спреда.
Или просто замените для продажи Bid() на Ask(). Но тогда логика изменится.
Господа, поделитесь опытом плиз.
Исторические данные в чем лучше хранить: SQL или XML или другой вариант?
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Ну, вот я и в финаме!
Король умер! Да здравствует король!
Пока не понял как сделать, чтобы средства в мт5 отображались - там 0. Хотя на счету не ноль брокерском.