Эксперимент - страница 76

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Renat Akhtyamov:
Ну да, гонял в тестере.


А на каждой странице кричал, что реал...

 

ПНБ долго ждали момента и наконец, поймали золото на падении:

 
Yousufkhodja Sultonov:

ПНБ долго ждали момента и наконец, поймали золото на падении:

Тренд отловила, спору нет, но на флэте то льет как из лейки, 80/20 убыточных. 

 
Андрей:

Тренд отловила, спору нет, но на флэте то льет как из лейки, 80/20 убыточных. 

Много раз давал объяснений. Гонитесь за неудачными периодами работы ПНБ. ПНБ тренд не словили, они ждали этот тренд.

 
Renat Akhtyamov:
т.к. торгуя по тренду слить не реально.
Надежда умирает последней.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Надежда умирает последней.
Проверено, умирать нечему.
Плечо бы еще по боле....
 
Renat Akhtyamov:
Проверено, умирать нечему.

Проверено слитым сигналом?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Много раз давал объяснений. Гонитесь за неудачными периодами работы ПНБ. ПНБ тренд не словили, они ждали этот тренд.

О!. Сегодня хороший задел по средствам. Обидно будет если ТС не зафиксирует и уйдёт в минус.

 
Uladzimir Izerski:

О!. Сегодня хороший задел по средствам. Обидно будет если ТС не зафиксирует и уйдёт в минус.

Тренд штука медленная и тонкая с точки зрения анализа. Торопиться нельзя.
 
Renat Akhtyamov:
Тренд штука медленная и тонкая с точки зрения анализа. Торопиться нельзя.

Рена, держись!

Вижу в тебе потанцеал роста на проффи уровень, который не видят остальные.

"Хорош" тоже в зоне наблюдения..

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