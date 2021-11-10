Эксперимент - страница 76
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну да, гонял в тестере.
А на каждой странице кричал, что реал...
ПНБ долго ждали момента и наконец, поймали золото на падении:
ПНБ долго ждали момента и наконец, поймали золото на падении:
Тренд отловила, спору нет, но на флэте то льет как из лейки, 80/20 убыточных.
Тренд отловила, спору нет, но на флэте то льет как из лейки, 80/20 убыточных.
Много раз давал объяснений. Гонитесь за неудачными периодами работы ПНБ. ПНБ тренд не словили, они ждали этот тренд.
т.к. торгуя по тренду слить не реально.
Надежда умирает последней.
Проверено, умирать нечему.
Проверено слитым сигналом?
Много раз давал объяснений. Гонитесь за неудачными периодами работы ПНБ. ПНБ тренд не словили, они ждали этот тренд.
О!. Сегодня хороший задел по средствам. Обидно будет если ТС не зафиксирует и уйдёт в минус.
О!. Сегодня хороший задел по средствам. Обидно будет если ТС не зафиксирует и уйдёт в минус.
Тренд штука медленная и тонкая с точки зрения анализа. Торопиться нельзя.
Рена, держись!
Вижу в тебе потанцеал роста на проффи уровень, который не видят остальные.
"Хорош" тоже в зоне наблюдения..