Эксперимент - страница 183
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кстати имя неизвестной компании до созвучия похожа на ту что гнали тряпками со всех бирж/рынков и лишали лицензий...
Ренесанс-же
(не про Россию и наших местечковых)
Сенат обвинил финансистов в увлечении беллетристикой
Renaissance Technologies, Barclays и Deutsche Bank обвинены в неуплате налогов
Сенатский постоянный подкомитет по расследованиям обвинил финансовую компанию Renaissance Technologies в неуплате налогов на сумму $6 млрд. В этом ему, по мнению сенаторов, помогали Barclays и Deutsche Bank.
В понедельник вечером постоянный подкомитет Сената по расследованиям обвинил крупный хедж-фонд Medallion Fund финансовой компании Renaissance Technologies LLC в том, что на протяжении 14 лет фонд недоплатил налогов на общую сумму $6 млрд при содействии двух ведущих мировых банков — Barclays Plc и Deutsche Bank AG.
Читать далее: https://www.kommersant.ru/doc/2530444
Сенат обвинил финансистов в увлечении беллетристикой
Renaissance Technologies, Barclays и Deutsche Bank обвинены в неуплате налогов
Сенатский постоянный подкомитет по расследованиям обвинил финансовую компанию Renaissance Technologies в неуплате налогов на сумму $6 млрд. В этом ему, по мнению сенаторов, помогали Barclays и Deutsche Bank.
В понедельник вечером постоянный подкомитет Сената по расследованиям обвинил крупный хедж-фонд Medallion Fund финансовой компании Renaissance Technologies LLC в том, что на протяжении 14 лет фонд недоплатил налогов на общую сумму $6 млрд при содействии двух ведущих мировых банков — Barclays Plc и Deutsche Bank AG.
Читать далее: https://www.kommersant.ru/doc/2530444
Главное - она очень свежая ;)
Главное, что это достоверный факт.
Ну а однажды совравший... сам знаешь
Главное, что это достоверный факт.
Ну а однажды совравший... сам знаешь
Просто попытка оптимизации налогообложения не удалась...))
Просто попытка оптимизации налогообложения не удалась...))
про "независимая судебная система и независимые СМИ" -- это очень смешно ;)))
ага -- "оптимизации налогообложения", "эффективные менеджеры" и прочая лабуда ;)))
про "независимая судебная система и независимые СМИ" -- это очень смешно ;)))
ага -- "оптимизации налогообложения", "эффективные менеджеры" и прочая лабуда ;)))
Николай живёт и работает в Канаде, знает о чем говорит. Ты то куда
какой же ты глупый...