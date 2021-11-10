Эксперимент - страница 183

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кстати имя неизвестной компании до созвучия похожа на ту что гнали тряпками со всех бирж/рынков и лишали лицензий...

Ренесанс-же

(не про Россию и наших местечковых)

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Сенат обвинил финансистов в увлечении беллетристикой

Renaissance Technologies, Barclays и Deutsche Bank обвинены в неуплате налогов


 


Сенатский постоянный подкомитет по расследованиям обвинил финансовую компанию Renaissance Technologies в неуплате налогов на сумму $6 млрд. В этом ему, по мнению сенаторов, помогали Barclays и Deutsche Bank.


В понедельник вечером постоянный подкомитет Сената по расследованиям обвинил крупный хедж-фонд Medallion Fund финансовой компании Renaissance Technologies LLC в том, что на протяжении 14 лет фонд недоплатил налогов на общую сумму $6 млрд при содействии двух ведущих мировых банков — Barclays Plc и Deutsche Bank AG.

Читать далее:  https://www.kommersant.ru/doc/2530444 

[Удален]  
Олег avtomat:

Сенат обвинил финансистов в увлечении беллетристикой

Renaissance Technologies, Barclays и Deutsche Bank обвинены в неуплате налогов


 


Сенатский постоянный подкомитет по расследованиям обвинил финансовую компанию Renaissance Technologies в неуплате налогов на сумму $6 млрд. В этом ему, по мнению сенаторов, помогали Barclays и Deutsche Bank.


В понедельник вечером постоянный подкомитет Сената по расследованиям обвинил крупный хедж-фонд Medallion Fund финансовой компании Renaissance Technologies LLC в том, что на протяжении 14 лет фонд недоплатил налогов на общую сумму $6 млрд при содействии двух ведущих мировых банков — Barclays Plc и Deutsche Bank AG.

Читать далее:  https://www.kommersant.ru/doc/2530444 

Это очень ценная информация для пенсионера с 10000 рублей
 
Главное - она очень свежая ;)
[Удален]  
PapaYozh:
Главное - она очень свежая ;)

Главное, что это достоверный факт. 

Ну а однажды совравший... сам знаешь

 
Олег avtomat:

Главное, что это достоверный факт. 

Ну а однажды совравший... сам знаешь

Просто попытка оптимизации налогообложения не удалась...))
Google и Apple тоже проигрывали суды и платили многомиллиардные штрафы.
Знаете ли, так иногда бывает в странах, где существует и работает независимая судебная система и независимые СМИ.:))
 
Nikolai Semko:
Просто попытка оптимизации налогообложения не удалась...))
Google и Apple тоже проигрывали суды и платили многомиллиардные штрафы.
Знаете ли, так иногда бывает в странах, где существует и работает независимая судебная система и независимые СМИ.:))
Я немножко считал - выгодно ли держать хедж фонд. Даже не досчитав понял - это кормушка для государства, а не владельца. Поэтому Вы описываете то, что и должно было произойти. 
[Удален]  
Nikolai Semko:
Просто попытка оптимизации налогообложения не удалась...))
Google и Apple тоже проигрывали суды и платили многомиллиардные штрафы.
Знаете ли, так иногда бывает в странах, где существует и работает независимая судебная система и независимые СМИ.:))

про "независимая судебная система и независимые СМИ" -- это очень смешно ;)))

ага -- "оптимизации налогообложения", "эффективные менеджеры" и прочая лабуда  ;)))

[Удален]  
Олег avtomat:

про "независимая судебная система и независимые СМИ" -- это очень смешно ;)))

ага -- "оптимизации налогообложения", "эффективные менеджеры" и прочая лабуда  ;)))

Николай живёт и работает в Канаде, знает о чем говорит. Ты то куда
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Николай живёт и работает в Канаде, знает о чем говорит. Ты то куда

какой же ты глупый... 

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