Эксперимент - страница 73

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[Удален]  
Renat Akhtyamov:
О рынке желательно знать больше чем чуть больше ;)
Куда Test пропал?
 
Maxim Kuznetsov:

в прошлых выпусках этого замечательного сериала, к сожалению утраченных,

описывал алгоритм.

смотрите в удалённых сообщениях :-)

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если знать о рынке чуть более чем ничего, то вполне можно торговать бросая монетку

и результат будет лучше чем ПНБ :-)

Сначала взгляните на ПНБ, только потом сравните ее с монеткой. эквити прут с удвоенным лотом.Знайте о предмете своего разговора чуть больше, чем ничего. Неужели Вам не надоело болтать про монетку? Монетка - признание своего бессилия перед рынком. 

 
Yousufkhodja Sultonov:

эквити прут с удвоенным лотом.


;)) Во даёт!


 
Renat Akhtyamov:
О рынке желательно знать больше чем чуть больше ;)

как раз завтра пятница, желающие могут подбрасывать монетку :-)

алгоритм прост:

- встать в 7 утра, читать Рейтерс, Блумберг, СиЕнЕн

- если прочтённое не навевает мысль о великом кризисе и конце света, ТО

- в 9 утра кинуть монетку, по ней купить/продать, и уйти лицезреть природу

- вернуться в 12, если прибыль есть, забрать. И пойти общаться с дамами

- вернуться в 16, если прибыль есть, забрать. Гараж ждёт, идём туда

- совсем ввечеру в 23 возвращаемся и закрываем если что-то осталось

если кому любопытно, позже расскажу почему и как это работает

 
Vladimir Baskakov:
Куда Test пропал?
Мне нужен был трендовый индикатор, который внесет ясность в одну из последних моих систем. У меня было несколько вариантов расчета баланса на форекс. 
Так вот.
Недели две я пытал индикатор, скрин которого выше. Он реально не плох и тянет эквити к верху. При этом рост эевити опережает падение баланса примерно в двое. 
На этом миссия индикатора заканчивается. Сегодня я сравнил его с тем, на котором я молочу 300 прц, однозначно определившись с формулой. Мне нужно было выбрать трендовый вариант.
Индикатор на хаях и лоях дает примерно 80% верных сигналов.
Ему не хватает плавности перехода из покупки в продажу и наоборот.
Однако, по сравнению с машкой - это небо и земля.
Сигналы мои почти сразу уходят в архив, т.к. они сверхвысокочастотные. что для этого сеовиса является не слабой нагрузкой. Но даже если бы и было по другому, то все равно, эту систему не показал бы. Если все гуд, то как нибудь расскажу про противно трендовую, на которой как бы не плохо поимел.
Главное на форе не прогноз, а умение выгодно продать столько, сколько покупают и купить столько, сколько продают.
 
Renat Akhtyamov:
Сигналы мои почти сразу уходят в архив, т.к. они сверхвысокочастотные. что для этого сеовиса является не слабой нагрузкой. 

Сигнал может быть помещен в архив из-за долгого отсутствия торговой активности. 

верхвысокочастотные" сигналы по правилам сервиса в архив не перемещаются.

Просто бывает, что некоторые собственники слитых сигналов быстро делают их непубличными. 

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Мне нужен был трендовый индикатор, который внесет ясность в одну из последних моих систем. У меня было несколько вариантов расчета баланса на форекс. 
Так вот.
Недели две я пытал индикатор, скрин которого выше. Он реально не плох и тянет эквити к верху. При этом рост эевити опережает падение баланса примерно в двое. 
На этом миссия индикатора заканчивается. Сегодня я сравнил его с тем, на котором я молочу 300 прц, однозначно определившись с формулой. Мне нужно было выбрать трендовый вариант.
Индикатор на хаях и лоях дает примерно 80% верных сигналов.
Ему не хватает плавности перехода из покупки в продажу и наоборот.
Однако, по сравнению с машкой - это небо и земля.
Сигналы мои почти сразу уходят в архив, т.к. они сверхвысокочастотные. что для этого сеовиса является не слабой нагрузкой. Но даже если бы и было по другому, то все равно, эту систему не показал бы. Если все гуд, то как нибудь расскажу про противно трендовую, на которой как бы не плохо поимел.
Главное на форе не прогноз, а умение выгодно продать столько, сколько покупают и купить столько, сколько продают.
Надеюсь ты не как Юсуф, умеешь из архива доставать
 
Renat Akhtyamov:

Недели две я пытал индикатор, скрин которого выше. Он реально не плох и тянет эквити к верху. При этом рост эевити опережает падение баланса примерно в двое. 
На этом миссия индикатора заканчивается. Сегодня я сравнил его с тем, на котором я молочу 300 прц, однозначно определившись с формулой. Мне нужно было выбрать трендовый вариант.
Индикатор на хаях и лоях дает примерно 80% верных сигналов.

Ты про какой индикатор тот который красный и синий с картинки?

Или индикатор ПНБ Юсуфходжа Султонов.лтд. ?

Давно так молотишь 300 прц на реале? За 5-6 месяцев с таких доходом мульен зелени можно заработать, 

не пробовал? )

 
Вы чо ? ;)))))
 
Renat Akhtyamov:
Вы чо ? ;)))))
Такие ограничения уже давно 
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