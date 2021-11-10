Эксперимент - страница 73
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О рынке желательно знать больше чем чуть больше ;)
в прошлых выпусках этого замечательного сериала, к сожалению утраченных,
описывал алгоритм.
смотрите в удалённых сообщениях :-)
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если знать о рынке чуть более чем ничего, то вполне можно торговать бросая монетку
и результат будет лучше чем ПНБ :-)
Сначала взгляните на ПНБ, только потом сравните ее с монеткой. эквити прут с удвоенным лотом.Знайте о предмете своего разговора чуть больше, чем ничего. Неужели Вам не надоело болтать про монетку? Монетка - признание своего бессилия перед рынком.
эквити прут с удвоенным лотом.
;)) Во даёт!
О рынке желательно знать больше чем чуть больше ;)
как раз завтра пятница, желающие могут подбрасывать монетку :-)
алгоритм прост:
- встать в 7 утра, читать Рейтерс, Блумберг, СиЕнЕн
- если прочтённое не навевает мысль о великом кризисе и конце света, ТО
- в 9 утра кинуть монетку, по ней купить/продать, и уйти лицезреть природу
- вернуться в 12, если прибыль есть, забрать. И пойти общаться с дамами
- вернуться в 16, если прибыль есть, забрать. Гараж ждёт, идём туда
- совсем ввечеру в 23 возвращаемся и закрываем если что-то осталось
если кому любопытно, позже расскажу почему и как это работает
Куда Test пропал?
Сигнал может быть помещен в архив из-за долгого отсутствия торговой активности.
"Сверхвысокочастотные" сигналы по правилам сервиса в архив не перемещаются.
Просто бывает, что некоторые собственники слитых сигналов быстро делают их непубличными.
Мне нужен был трендовый индикатор, который внесет ясность в одну из последних моих систем. У меня было несколько вариантов расчета баланса на форекс.
Ты про какой индикатор тот который красный и синий с картинки?
Или индикатор ПНБ Юсуфходжа Султонов.лтд. ?
Давно так молотишь 300 прц на реале? За 5-6 месяцев с таких доходом мульен зелени можно заработать,
не пробовал? )
Вы чо ? ;)))))