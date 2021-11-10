Эксперимент - страница 71

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Похоже Юсуф таки сломал хребет форексу :-)



Это золото, там такое бывает; а вот на йену посмотрите  сами, в терминале:-)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

Похоже Юсуф таки сломал хребет форексу :-)



Это золото, там такое бывает; а вот на йену посмотрите  сами, в терминале:-)

Да, Юсуф разозлился
 
Renat Akhtyamov:

Ну, всё?

 
Andrei Trukhanovich:

срочно подтянуть арифметику

А где я ошибся?
 
Dmytryi Nazarchuk:

Ну, всё?

В смысле? 
 
Renat Akhtyamov:
В смысле? 

Сигнал с форулёй - всё?

 
Dmytryi Nazarchuk:

Сигнал с форулёй - всё?

Словил замечание - много ордеров, в итоге форум закинул его в архив
 
Renat Akhtyamov:
Словил замечание - много ордеров, в итоге форум закинул его в архив
Угу, конечно. К несчастью я зашел посмотреть на него за несколько минут до падения - впечатляюшая кривая вниз. Хроника пикирующего бомьардировщика..   
 
Dmytryi Nazarchuk:
Угу, конечно. К несчастью я зашел посмотреть на него за несколько минут до падения - впечатляюшая кривая вниз. Хроника пикирующего бомьардировщика..   

Думаю, нужноь запретить таким сигнальщикам, выставлять сигналы на ввсеобщее обозрение.

 

понятно...

Юсуф чуток промахнулся и сломал не совсем весь форекс, а всего-лишь Рената :-)

и впал в рекурсию

        К несчастью я зашел посмотреть на него за несколько минут до падения - впечатляюшая кривая вниз. Хроника пикирующего бомьардировщика..   

        Думаю, нужноь запретить таким сигнальщикам, выставлять сигналы на ввсеобщее обозрение.

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