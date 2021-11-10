Эксперимент - страница 71
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Похоже Юсуф таки сломал хребет форексу :-)
Это золото, там такое бывает; а вот на йену посмотрите сами, в терминале:-)
Похоже Юсуф таки сломал хребет форексу :-)
Это золото, там такое бывает; а вот на йену посмотрите сами, в терминале:-)
Ну, всё?
срочно подтянуть арифметику
Ну, всё?
В смысле?
Сигнал с форулёй - всё?
Сигнал с форулёй - всё?
Словил замечание - много ордеров, в итоге форум закинул его в архив
Угу, конечно. К несчастью я зашел посмотреть на него за несколько минут до падения - впечатляюшая кривая вниз. Хроника пикирующего бомьардировщика..
Думаю, нужноь запретить таким сигнальщикам, выставлять сигналы на ввсеобщее обозрение.
понятно...
Юсуф чуток промахнулся и сломал не совсем весь форекс, а всего-лишь Рената :-)
и впал в рекурсию
К несчастью я зашел посмотреть на него за несколько минут до падения - впечатляюшая кривая вниз. Хроника пикирующего бомьардировщика..
Думаю, нужноь запретить таким сигнальщикам, выставлять сигналы на ввсеобщее обозрение.