Эксперимент - страница 226
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вот всегда так, каждый абсолютно уверен в себе...
а в конце концов исход один...
разве не так?
а то, про что Ты говоришь, я итак знаю, но импульс даже самый незначительный может сломать всю твою систему, а Ты этого возможно даже не поймешь, так как абсолютно в своей системе уверен.
вся его уверенность основано на расчетах только и всего, на бумажных расчетах
на практике может сработать а может и нет,
ну впрочем правильно делает, без строгого расчета никак не получится оседлать рынок
и я уверен на сто процентов что он еще будет долго настраивать свой тс, такой уж рынок хочется всегда что то менять и
модифицировать, это как капот старого жигули, каждый день по привычке открываешь и смотришь на движок,
спрашиваешь себя а зачем я его открыл?.. хз )))
вся его уверенность основано на расчетах только и всего, на бумажных расчетах
на практике может сработать а может и нет,
ну впрочем правильно делает, без строгого расчета никак не получится оседлать рынок
и я уверен на сто процентов что он еще будет долго настраивать свой тс, такой уж рынок хочется всегда что то менять и
модифицировать, это как капот старого жигули, каждый день по привычке открываешь и смотришь на движок,
спрашиваешь себя а зачем я его открыл?.. хз )))
Не, так работает фора - вверх вниз вверх вниз. И наша задача превратить импульс в спокойное и размеренное движение экви на своем счету, которое всегда в плюсе
Дробление объемов по формуле в помощь
и слива не видать как своих ушей )))
Дробление объемов по формуле в помощь
и слива не видать как своих ушей )))
В истории с созданием воздушного шара для Незнайки и его друзей, вы помните,
насос все время подкачивал воздух, а коротышки постоянно обмазывали поверхность новыми порциями сока одуванчиков.
.
В истории с созданием воздушного шара для Незнайки и его друзей, вы помните,
насос все время подкачивал воздух, а коротышки постоянно обмазывали поверхность новыми порциями сока одуванч
эх, тебе бы мозгов хоть чуточку...
Трактор, Виват!
эх, тебе бы мозгов хоть чуточку...
Ну чо ты там выше порол? Потолок не прошиб от радости то что я слил? Запомни раз и на всегда, это бред! Я 4 года только и делал что писал стратегию, которая не льет. Она е тьфу и это главное.
Твоя глупость вызывает у меня не радость, а печаль.
Это вот эта твоя 4-годичная пародия что ли не льёт?
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