Эксперимент - страница 226

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CHINGIZ MUSTAFAEV #:

вот всегда так, каждый абсолютно уверен в себе...

а в конце концов исход один...

разве не так?

а то, про что Ты говоришь, я итак знаю, но импульс даже самый незначительный может сломать всю твою систему, а Ты этого возможно даже не поймешь, так как абсолютно в своей системе уверен.

вся его уверенность основано на расчетах только и всего, на бумажных расчетах

на практике может сработать а может и нет,

ну впрочем правильно делает, без строгого расчета никак не получится оседлать рынок

и я уверен на сто процентов что он еще будет долго настраивать свой тс, такой уж рынок хочется всегда что то менять и

модифицировать, это как капот старого жигули, каждый день по привычке открываешь и смотришь на движок,

спрашиваешь себя а зачем я его открыл?.. хз )))  

 
Marat Zeidaliyev #:

вся его уверенность основано на расчетах только и всего, на бумажных расчетах

на практике может сработать а может и нет,

ну впрочем правильно делает, без строгого расчета никак не получится оседлать рынок

и я уверен на сто процентов что он еще будет долго настраивать свой тс, такой уж рынок хочется всегда что то менять и

модифицировать, это как капот старого жигули, каждый день по привычке открываешь и смотришь на движок,

спрашиваешь себя а зачем я его открыл?.. хз )))  

Итак уже не мало настраивал, все счета вытащил в плюс с убытков прошлых лет, аж бабосы хр... заведешь ;))))
До пятницы сказал Баскаков ;))))
Бл.... тут не то что бы до пятницы, успеть увидеть бы как говорится процесс до конца ;)
 
Renat Akhtyamov #:
Не, так работает фора - вверх вниз вверх вниз. И наша задача превратить импульс в спокойное и размеренное движение экви на своем счету, которое всегда в плюсе

Дробление объемов по формуле в помощь 

и слива не видать как своих ушей )))

 
Marat Zeidaliyev #:

Дробление объемов по формуле в помощь 

и слива не видать как своих ушей )))

Эт ручная была ;)
[Удален]  

В истории с созданием воздушного шара для Незнайки и его друзей, вы помните,

насос все время подкачивал воздух, а коротышки постоянно обмазывали поверхность новыми порциями сока одуванчиков.


 

.

 
Олег avtomat #:

В истории с созданием воздушного шара для Незнайки и его друзей, вы помните,

насос все время подкачивал воздух, а коротышки постоянно обмазывали поверхность новыми порциями сока одуванч

Трактор, Виват!
Ты хотя бы посчитай, сколько их было, слито ...
Хаха, на демо ;)
Обложался в очередной раз., да?
По секрету - такая стратегия не льет ((((
И самое обидное будет, когда я в первый раз выведу начдепо+прибыль+пополнения.
Хахахахахахахаза
 
Олег avtomat #:

эх, тебе бы мозгов хоть чуточку...

Трактор - ууууу, гуд!
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Трактор, Виват!
Ты хотя бы посчитай, сколько их было, слито ...
Хаха, на демо ;)
Обложался в очередной раз., да?
По секрету - такая стратегия не льет ((((
И самое обидное будет, когда я в первый раз выведу начдепо+прибыль+пополнения.
Хахахахахахахаза
эх, тебе бы мозгов хоть чуточку...
 
Олег avtomat #:
эх, тебе бы мозгов хоть чуточку...
Ну чо ты там выше порол? Потолок не прошиб от радости то что я слил? Запомни раз и на всегда, это бред! Я 4 года только и делал что писал стратегию, которая не льет. Она есть и это главное.
Главное не в том, как поднять бабосы т.к. это по умолчанию. А главное как не слить
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Ну чо ты там выше порол? Потолок не прошиб от радости то что я слил? Запомни раз и на всегда, это бред! Я 4 года только и делал что писал стратегию, которая не льет. Она е тьфу и это главное.

Твоя глупость вызывает у меня не радость, а печаль.

Это вот эта твоя 4-годичная пародия что ли не льёт?


 

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