Эксперимент - страница 224

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Vladimir Baskakov #:
Опять долил?
Да хоть каждый день, да и не по разу ;)
Чем больше депозит, тем круче бонус ;)
Вот смотрю на этот балаган и ржу неустанно. Из за 100 баксов крылышки расправляют.
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Да хоть каждый день, да и не по разу ;)
Чем больше депозит, тем круче бонус ;)
Вот смотрю на этот балаган и ржу неустанно. Из за 100 баксов крылышки расправляют.
Надо как Юся, увеличивать лот
 
Vladimir Baskakov #:
Надо как Юся, увеличивать лот
Я риск роняю вообще то ;)
У тебя же есть где, мочи чо, раз надо
 
Renat Akhtyamov #:
Да хоть каждый день, да и не по разу ;)
Чем больше депозит, тем круче бонус ;)
Вот смотрю на этот балаган и ржу неустанно. Из за 100 баксов крылышки расправляют.

Счёт с бонусами что-ли ? вот ты встрял...это не "подушку в маржу" предоставили это пододвинули стопаут мягко говоря поближе

 
Maxim Kuznetsov #:

Счёт с бонусами что-ли ? вот ты встрял...это не "подушку в маржу" предоставили это пододвинули стопаут мягко говоря поближе

Бонус это прибыль в моем понимании, не от дц, а от торговли
 
Renat Akhtyamov #:

Чем больше депозит, тем круче бонус ;)


Renat Akhtyamov #:
Бонус это прибыль в моем понимании, не от дц, а от торговли


Так у тебя же нет прибыли.

 
PapaYozh #:



Так у тебя же нет прибыли.

И доливаюсь я на кредиты, да?
Хахахаха, аж щеки от смеха сводит
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
И доливаюсь я на кредиты, да?
Хахахаха
Почему, с пенсии
 
Vladimir Baskakov #:
Почему, с пенсии
Мне до пенсии как до Китая
Ладно, пошел за чешским и сосисками ;)
 
Renat Akhtyamov #:
И доливаюсь я на кредиты, да?
Хахахаха, аж щеки от смеха сводит

С чего ты доливаешься, я понятия не имею.

А то, что на счет ты закинул 216.81, а активов на 104.83 - факт.

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