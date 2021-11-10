Эксперимент - страница 224
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Опять долил?
Да хоть каждый день, да и не по разу ;)
Надо как Юся, увеличивать лот
Да хоть каждый день, да и не по разу ;)
Счёт с бонусами что-ли ? вот ты встрял...это не "подушку в маржу" предоставили это пододвинули стопаут мягко говоря поближе
Счёт с бонусами что-ли ? вот ты встрял...это не "подушку в маржу" предоставили это пододвинули стопаут мягко говоря поближе
Бонус это прибыль в моем понимании, не от дц, а от торговли
Так у тебя же нет прибыли.
Так у тебя же нет прибыли.
Почему, с пенсии
С чего ты доливаешься, я понятия не имею.
А то, что на счет ты закинул 216.81, а активов на 104.83 - факт.