В сигналах, мониторинг работает не корректно
Про депозит не знаю, но про прирост нашел -
Rashid Umarov, 2017.05.04 17:53Вы должны понимать, что Сигналы с таким огромным приростом не живут долго. Поэтому такие приросты игнорируются для защиты потенциальных подписчиков.
Rashid Umarov, 2018.10.03 07:47
Вы так говорите, как будто усреднение — это не зло, а благо. Данный показатель (за какой срок жизни счета в процентах был достигнуто 80% Прироста) был введен, чтобы явно показывать счета, на которых используется тактика разгона. Потенциальный подписчик должен понимать, что перед ним счет, который разогнали за несколько дней (и возможно, это был один из 10-30 удачливых счетов), чтобы потом выставить его и показать красивый график.
Побочным и полезным эффектом оказалось то, что он также хорошо детектирует счета с тактикой усреднения, которая погубила столько депозитов. Так что свою роль данное предупреждение выполняет.
Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.
Про депозит не знаю, но про прирост нашел -
Сергей, я пишу о том что мониторинг работает криво.
>>>Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.
данное правило расчитано на форекс и безумные плечи , с акциями и плечом 1:1 все иначе.
И если плечо 1:1 , работа при этом идет только на собственные средства , то грузить депо на 99% логично :-)))
При загруженном депо циферки мониторинга сходят с ума
Закрыл часть позиций
циферки все равно не адекватны
Добрый день!
Не хотел публично описывать проблему, но поскольку сервис деск не работает приходится писать тут.
мой счет
Юра с Луны свалился. "Прирост" как показатель обсосали с разных сторон по многу раз.
Смотри здесь -- в справке от МК методика расчёта https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q23 "Как рассчитывается Прирост в сигналах?"
Что "прирост" это в статистической терминологии "темп прироста" -- это смотри у меня https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593
А то как ты понимаешь "прирост" и как понятно обывателю -- смотри у Юсуфа https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page4#comment_2850035
При загруженном депо циферки мониторинга сходят с ума
Прирост:-100.00%
Прирост "минус" 100 -- это когда позиции закрыты по стоп-ауту.
Дальше прирост уже не изменится, сколько ты сервис не тряси.
Стоп-аут -- приговор для сигнала.
нет никакого стопаута
Разве не понятно что из ваших данных ничего нельзя определить, поскольку не известно когда сделано пополнение.
Покажите скриншот сигнала, где видны все графики.
В нынешнем виде мониторинга , прирост минус сто - это не стоп аут :-) , счет НЕ ФОРЕКС
При этом счет живой
Это не стоп аут! Более того сервис показывает как надежный сигнал , пока на 50% от общей шкалы
Сервис не умеет правильно мониторить счета с ММВБ
Пополнения: 300000.00 RUR
Для начала , некорректно отображается начальный депозит, реально он должен быть 300000 руб , пополнений нет. Возможно брокер показывает ввод депозита как пополнение , но в таком случае начальный мог быть только ноль. Плечо на счете 1:1 , счет открыт на ММВБ , как только депозит грузится на 10% или на 50% или даже под 100% , т.е. происходит вход на все собственные средства , пересчитывается процент за месяц меняется начальный депозит прирост показывает так же какую то ерунду.
Когда на счете нет сделок прирост так же показывает некорректно т.к. мониторинг неверно вычисляет начальный депозит.
В общем мониторинг сигналов работает очень некрасиво , и некорректно.
Публиковать счет как сигнал не готов.