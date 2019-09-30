Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 14
У меня Вебмани и нареканий на вывод нет, все происходит за несколько секунд. Респект нашему ресурсу и Компании Метаквотс в целом!
это пока у Вас не появились проблемы с безопастностью...
Как только Вы потеряете ключи или поменяете номер оператора совтовой связи, получите такие проблемы о которых и не снилось ....
Из всех платежных систем самая адекватная это Skrill
Нет ограничений на вывод , точнее есть но порядка 2500 евро и очень маленькая комиссия ...
Вебмани уже год как под санкциями. Ничего невозможно вывести в наши приличные банки. Можно вывести только через какие-то мелкие обменники, в которых деньги бывают не всегда.
Конечно, приоритетом остается мастер кард от метаквотов, но и Skrill очень удобный и надежный.
Все же, было бы хорошо если метаквоты бы подумали и над интересами людей из других стран, которые, понятия не имеют что такое вебмани... А пайпол, дорогой.
а карту payoneer почему никто не хочет использовать?
у меня есть- привязана к паре сервисов, прислали их штатов письмом. те же 3-4% потерь при обналичке.
зато без санкций и им пох что руский.
Просто оставлю это здесь ....
У Skrill меньше:
https://www.skrill.com/en/personal/skrill-prepaid-mastercard/
Если есть оборот, и счет не новый, то можно попросить чтобы убрали ограничения. У меня они остались только для пополнения, в месяц.