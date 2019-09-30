Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 14

Yousufkhodja Sultonov:
У меня Вебмани и нареканий на вывод нет, все происходит за несколько секунд. Респект нашему ресурсу и Компании Метаквотс в целом!
Аналогично. С Вебмани можно выводить через брокеров на другие системы или карты. Или на Янд.деньги с бесплатной Янд.картой.
 
это пока у Вас не появились проблемы с безопастностью...

Как только Вы потеряете ключи или поменяете номер оператора совтовой связи, получите такие проблемы о которых и не снилось ....

 
В Вебмани не храню средства, а только как перевалочный пункт использую, но Вы правы, не дай бог, потерять ключи или что-то произойдет с телефоном. А сейчас, когда входите в доверие, телефонное поджтверждение не требуют при переводе с Z на Z, только показываемым кодом.
 

Из всех платежных систем самая адекватная это Skrill

Нет ограничений на вывод , точнее есть но порядка 2500 евро и очень маленькая комиссия ...

 

Вебмани уже год как под санкциями. Ничего невозможно вывести в наши приличные банки. Можно вывести только через какие-то мелкие обменники, в которых деньги бывают не всегда.

[Удален]  
У Skrill есть мастер кард, можно с него выводить деньги почти в любой стране.

Конечно, приоритетом остается мастер кард от метаквотов, но и Skrill очень удобный и надежный.

Все же, было бы хорошо если метаквоты бы подумали и над интересами людей из других стран, которые, понятия не имеют что такое вебмани... А пайпол, дорогой.

 

а карту payoneer  почему никто не хочет использовать?

 у  меня есть- привязана к паре сервисов, прислали их штатов письмом. те же 3-4% потерь при  обналичке.

 зато без санкций и им пох  что руский. 

 

Просто оставлю это здесь ....

[Удален]  
У Skrill меньше:

https://www.skrill.com/en/personal/skrill-prepaid-mastercard/

[Удален]  
Если есть оборот, и счет не новый, то можно попросить чтобы убрали ограничения. У меня они остались только для пополнения, в месяц.

 

