Konstantin Gruzdev:
Ссылка на закон есть?

http://smart-lab.ru/blog/220557.php

Собственно закон о валютном регулировании: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170594 (доступен в нерабочее время)

" С 1 января 2015 г. физические лица — резиденты, имеющие счета в банках за пределами территории РФ, должны будут предоставлять в налоговые органы отчеты о движении средств по этим счетам с подтверждающими банковскими документами. Прежде такую обязанность несли только юридические лица, физические лица — резиденты должны были уведомлять...
 
Vasiliy Sokolov:
Спасибо.
 
Sergei Vladimirov:

Эмм... Я ведь уже дважды написал, что означает моя формулировка "бесплатно". :)

Ладно, ради строгости терминов переформулирую: "Суммарная комиссия за вывод через вебмани (MQL -> WMZ -> WMR -> банк) составляет 2.4% плюс 15 рублей, однако обычный курс обмена WMZ -> WMR в обменнике wm.exchanger.ru несколько выше курса продажи долларов в обменных пунктах коммерческих банков, за счёт чего комиссия полностью (или бОльшая её часть) компенсируется". Всё, слова "бесплатно" теперь нигде нет. Всё строго и однозначно. :)

), а представьте что не было бы комсы 0.8 %(+0.8% на обмене+0.8% вывод на банк) вот тогда действительно бесплатно.

от MQL5 до банкомата уплачено 2.4%

посчитайте без комы и с комсой, увидите разницу

про "бесплатно" я понял, но это лишь кажется

 
Andrey Khatimlianskii:

Вывод на долларовый банковский счет = 0.8% (MQ - WMZ) + 0.8%+0.6% (WMZ - Bank) = 2.2%. У второго шага есть минималка (кажется, $6), но для сумм больше $500-600 она роли не играет.

Обналичка = 1% + посредственный курс или в магазине без процентов.

В общем, конечно, не фонтан. 

на банк вроде 0.8%
 
Vasiliy Sokolov:

Про бесплатность никто и не утверждал.

Почти никто ;)

Vasiliy Sokolov:

Обсуждать карточки с годовым обслуживанием 35$ и комиссией ATM, когда есть бесплатные аналоги?  - вопрос, зачем? 

 

Нельзя говорить о цене обслуживания в отрыве от остальных тарифов. А с остальными получится примерно то же самое. 

 
Alexandr Bryzgalov:
на банк вроде 0.8%

Сейчас вообще 1.6% обнаружил - https://cards.wmtransfer.com/ru/products/tariff/anycard

Хотя еще в августе выводил за 0.6% =(

 
Alexandr Bryzgalov:

), а представьте что не было бы комсы 0.8 %(+0.8% на обмене+0.8% вывод на банк) вот тогда действительно бесплатно.

от MQL5 до банкомата уплачено 2.4%

посчитайте без комы и с комсой, увидите разницу

про "бесплатно" я понял, но это лишь кажется

Забудьте. ) Просто забудьте. :D))
 
Andrey Khatimlianskii:

Сейчас вообще 1.6% обнаружил - https://cards.wmtransfer.com/ru/products/tariff/anycard

Хотя еще в августе выводил за 0.6% =(

в баксах да 0.6 в рублях 0.8

http://www.webmoney.ru/rus/inout/withdraw.shtml


﻿ Способ выводаWMZ WMR WME WMB WMU WMK WMX WMG Банковская карта На карту, заказанную через сервис WebMoney Моментальный выпуск виртуальной карты Интернет-банкинг Возврат с хранения у Гаранта Денежный перевод Банковский перевод Обменные пункты и дилеры WebMoney Электронные деньги Наличные в офисе банка или партнера В наличные...
 
Sergei Vladimirov:
Забудьте. ) Просто забудьте. :D))
да как такое забыть?! ))
 
Andrey Khatimlianskii:
Интересно, как. Если только перевод от MQ вам и от вас обменнику - это 1.6% )
Перевод MQ и перевод на карту.
