Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 28
Ссылка на закон есть?
http://smart-lab.ru/blog/220557.php
Собственно закон о валютном регулировании: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170594 (доступен в нерабочее время)
Эмм... Я ведь уже дважды написал, что означает моя формулировка "бесплатно". :)
Ладно, ради строгости терминов переформулирую: "Суммарная комиссия за вывод через вебмани (MQL -> WMZ -> WMR -> банк) составляет 2.4% плюс 15 рублей, однако обычный курс обмена WMZ -> WMR в обменнике wm.exchanger.ru несколько выше курса продажи долларов в обменных пунктах коммерческих банков, за счёт чего комиссия полностью (или бОльшая её часть) компенсируется". Всё, слова "бесплатно" теперь нигде нет. Всё строго и однозначно. :)
Вывод на долларовый банковский счет = 0.8% (MQ - WMZ) + 0.8%+0.6% (WMZ - Bank) = 2.2%. У второго шага есть минималка (кажется, $6), но для сумм больше $500-600 она роли не играет.
Обналичка = 1% + посредственный курс или в магазине без процентов.
В общем, конечно, не фонтан.
Про бесплатность никто и не утверждал.
Почти никто ;)
Обсуждать карточки с годовым обслуживанием 35$ и комиссией ATM, когда есть бесплатные аналоги? - вопрос, зачем?
Нельзя говорить о цене обслуживания в отрыве от остальных тарифов. А с остальными получится примерно то же самое.
на банк вроде 0.8%
Сейчас вообще 1.6% обнаружил - https://cards.wmtransfer.com/ru/products/tariff/anycard
Хотя еще в августе выводил за 0.6% =(
Сейчас вообще 1.6% обнаружил - https://cards.wmtransfer.com/ru/products/tariff/anycard
Хотя еще в августе выводил за 0.6% =(
в баксах да 0.6 в рублях 0.8
http://www.webmoney.ru/rus/inout/withdraw.shtml
Забудьте. ) Просто забудьте. :D))
Интересно, как. Если только перевод от MQ вам и от вас обменнику - это 1.6% )