Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 18
Ну и куча других проблемок помельче, типа высокие комиссии. Жадная система. Вот тут ветка на 49 страниц обсуждения их, в основном недовольных клиентов:
Недовольных везде хватает.
Я скрилом пользуюсь давно, и очень доволен. Да, сначала пришлось пройти параноидальные проверки, чтоб лимиты стали нормальными, но сейчас вывод на банковский счет происходит чуть ли не за 1 день и стоит меньше 3 евро (любая сумма).
а какой максимальный лимит на скриле ?
У меня сейчас нет лимитов, а какие при новой регистрации - посмотреть не могу.
а какой максимальный лимит на скриле ?
Привет Ренат.
Скажи карты будут или нет?
Кто ж откажется от дополнительных возможностей, но не "вместо".
Спасибо за новый сервис вывода ePayments , но не понятно почему из массы популярных платежных сервисов был выбран этот весьма странный сервис.
По своим характеристикам сервис дороже остальных.
