Sergiy Podolyak:

Ну и куча других проблемок помельче, типа высокие комиссии. Жадная система. Вот тут ветка на 49 страниц обсуждения их, в основном недовольных клиентов:

Недовольных везде хватает.

Я скрилом пользуюсь давно, и очень доволен. Да, сначала пришлось пройти параноидальные проверки, чтоб лимиты стали нормальными, но сейчас вывод на банковский счет происходит чуть ли не за 1 день и стоит меньше 3 евро (любая сумма). 

 
Andrey Khatimlianskii:

а какой максимальный лимит на скриле ?
 
Vladimir Pastushak:
У меня сейчас нет лимитов, а какие при новой регистрации - посмотреть не могу.

 

 
Vladimir Pastushak:
Привет Ренат.

Скажи карты будут или нет? 

 
Кто ж откажется от дополнительных возможностей, но не "вместо".
 
Alexandr Chupilka:
Ап
 

Спасибо за новый сервис вывода ePayments , но не понятно почему из массы популярных платежных сервисов был выбран этот весьма странный сервис.

По своим характеристикам сервис дороже остальных.

 
Vladimir Pastushak:

В этом и прелесть
