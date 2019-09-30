Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 13
И помимо карточек интересуют ещё новости вот об этом:
Сейчас мы серьезно реформируем всю платежную систему и скорее всего сделаем банковские выводы для сумм больше 3000 USD с обязательным подписанием договоров.
Уже идет интеграция в платежную систему MQL5.community
Как будем готовы, сразу объявим.
Апну тему
Сейчас для перевода вывода средств в комунити два сервиса
1 веб мани
2 пай пал
Веб мани "придурковатый" сервис, в моем случае он не работает, я потратил несколько месяцев что бы восстановить ключи к программе, я получил эти ключи а они не работают ... Обрашался в тех поддержку , но сразу возникло ощущение что там люди работаю на "отстаньте вот вам FAQ"/
Эту беду я заработал просто поменяв оператора сотовой связи и сохранив свой номер. комиссия 0,8 % но в итоге получается больше ...
Про пай пал на скриншоте
просто осадили у себя 107,6 рур это с 77 баксов а с 1000 будет порядка 1200 рур ... Ведь это наглое воровство... и еще 2%
Лучше бы я эти деньги в коммунити оставил.
Что с платежной системой ????
Нужен перевод на карты типа виза или мастер кард, ну до коле у нас будут красть деньги ???
И когда будут доступны карточки?
Skriil (Moneybookers) не добавите?
И когда будут доступны карточки?
Skriil (Moneybookers) не добавите?
тоже хочу skrill