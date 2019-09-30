Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 13

И помимо карточек интересуют ещё новости вот об этом:

Renat:
Сейчас мы серьезно реформируем всю платежную систему и скорее всего сделаем банковские выводы для сумм больше 3000 USD с обязательным подписанием договоров.
 
На сколько я помню 1 марта обещалось обновление на сайте большое, связанное с системой чатов и прочего
 
Renat Fatkhullin:

Уже идет интеграция в платежную систему MQL5.community

Как будем готовы, сразу объявим.

4 месяца прошло, стоит наедятся ???
 

Апну тему

Сейчас для перевода вывода средств в комунити два сервиса

1 веб мани

2 пай пал

Веб мани "придурковатый" сервис, в моем случае он не работает, я потратил несколько месяцев что бы восстановить ключи к программе, я получил эти ключи а они не работают ... Обрашался в тех поддержку , но сразу возникло ощущение что там люди работаю на "отстаньте вот вам FAQ"/

Эту беду я заработал просто поменяв оператора сотовой связи и сохранив свой номер.  комиссия 0,8 % но в итоге получается больше ...

Про пай пал на скриншоте

просто осадили у себя 107,6  рур  это с 77 баксов а с 1000 будет порядка 1200 рур ... Ведь это наглое воровство...  и еще 2%

Лучше бы я эти деньги в коммунити оставил.  

Что с платежной системой ????

Нужен перевод на карты типа виза или мастер кард, ну до коле у нас будут красть деньги ???

 
Я сделал проще, заказал письмо, на домашний адрес и сделал все изменения, которые были необходимы. У нас как то у оператора мобильной связи, отобрали лицензию, а на мобильном, были завязаны все операции, вплоть до изменений в аккаунте. Ничего, письмо пришло довольно быстро и все прошло довольно просто и никаких месяцев ожидания.
И когда будут доступны карточки?

Skriil (Moneybookers)  не добавите?

 
Ghenadie Tumco:

И когда будут доступны карточки?

Skriil (Moneybookers)  не добавите?

Обещанного три года ждут ... 
Не по джентельменски не сдержать обещание, но, для Кипра, это нормально...
 
тоже хочу skrill
 
Aleksandrs Butrims:
тоже хочу skrill
У меня Вебмани и нареканий на вывод нет, все происходит за несколько секунд. Респект нашему ресурсу и Компании Метаквотс в целом!
