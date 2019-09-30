Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да это слишком узко. Можно в принципе эту систему расширить и сделать основной платежной системой всех МТ-трейдеров.
Ведь конек метаквотов -максимальная интеграция.
Нужно каждому новому подключенному к МТ брокеру подключать в нагрузку и платежку МТ, чтобы трейдер через нее мог вводить и выводить деньги.
Интегрировать ее максимально с МТ- терминалами - к примеру - выбираешь в меню терминала ввод/вывод средств - зачисляешь с общего счета платежки на счет брокера, либо выводишь на свой счет деньги в пару кликов - просто и удобно. Захотел обналичить - без проблем- на дебетовую карту - и конкуренты курят.
Да это слишком узко. Можно в принципе эту систему расширить и сделать основной платежной системой всех МТ-трейдеров.
Ведь конек метаквотов -максимальная интеграция.
Нужно каждому новому подключенному к МТ брокеру подключать в нагрузку и платежку МТ, чтобы трейдер через нее мог вводить и выводить деньги.
Интегрировать ее максимально с МТ- терминалами - к примеру - выбираешь в меню терминала ввод/вывод средств - зачисляешь с общего счета платежки на счет брокера, либо выводишь на свой счет деньги в пару кликов - просто и удобно. Захотел обналичить - без проблем- на дебетовую карту - и конкуренты курят.
Это была бы просто мечта... но к сожалению несбыточная...
Ничего несбыточного нет. Платежи в терминале - следующий и скорый шаг.
Ребята... сориентируйте, сейчас не новый год случаем... может я что то пропустил )))
боялся даже и подумать, и предложить...
"Это просто праздник какой то!" (с)
Ничего несбыточного нет. Платежи в терминале - следующий и скорый шаг.
Наповал...
Эххх, ззаживём...
Ничего несбыточного нет. Платежи в терминале - следующий и скорый шаг.
Ничего несбыточного нет. Платежи в терминале - следующий и скорый шаг.
Класс! Хочу такую карточку. ;)
А может настало уже время выкинуть из МТ5 весь ТОРГОВЫЙ функционал. Ведь мешает же всем этим сервисам.
Докатились: Продавцы Граалей, далекие от трейдинга, решают чему быть в ТОРГОВОМ терминале.
Смешно.