Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 7

Edic:

 Да это слишком узко. Можно  в принципе эту систему расширить и сделать основной платежной системой всех МТ-трейдеров.

  Ведь конек метаквотов -максимальная интеграция. 

Нужно каждому новому подключенному к МТ брокеру подключать в нагрузку и платежку МТ, чтобы трейдер через нее мог вводить и выводить деньги.

 Интегрировать ее максимально с МТ- терминалами - к примеру - выбираешь в меню терминала ввод/вывод средств - зачисляешь с общего счета платежки на счет брокера, либо выводишь на свой счет деньги в пару кликов - просто и удобно.  Захотел обналичить - без проблем-  на дебетовую карту   - и конкуренты курят.

Здравая мысль
 
   Это была бы просто мечта...  но к сожалению несбыточная...
 
FAQ:
   Это была бы просто мечта...  но к сожалению несбыточная...
Ничего несбыточного нет. Платежи в терминале - следующий и скорый шаг.
 
   Ребята... сориентируйте, сейчас не новый год случаем...  может я что то пропустил )))

   боялся даже и подумать, и предложить... 

  "Это просто праздник какой то!" (с) 

 
Наповал...

Эххх, ззаживём...

 
Это относится к терминалу МТ5 только, или и к МТ5, и к МТ4 ?
 
Карты как форма маркетинга. Даешь MQL VISA)
 
Да лАдно!!? ))))))))))) Renat , МТ избавил бы трейдеров от кучи проблем! В связке с банковской картой это была бы просто сказка! Я за MQL VISA
 
tol64:

Класс! Хочу такую карточку. ;)

Дайте две!!!
 
papaklass:

А может настало уже время выкинуть из МТ5 весь ТОРГОВЫЙ функционал. Ведь мешает же всем этим сервисам.

Докатились: Продавцы Граалей, далекие от трейдинга, решают чему быть в ТОРГОВОМ  терминале.

Смешно.

Ну, не надо быть столь категоричным. Ввод единой платежной системы на основе надежного гаранта пойдет на пользу всему сообществу.
