10 причин установить профессиональный экономический календарь от MetaQuotes

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Мониторинг макроэкономических событий доступен бесплатно, без рекламы и на 7 языках. Привлечь вашу аудиторию наш календарь может не только этим — у вас есть 10 веских причин установить его на свой сайт:

1. Постоянное развитие

Мы расширили географию экономического календаря — к новостям по США, Япониии Евросоюзу добавились Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария. Следующими в сервисе появятся Китай, Швеция, Новая Зеландия, Мексика и Сингапур.

При добавлении страны мы включаем в календарь сразу все показатели, которые оказывают значительное влияние на национальную валюту. Затем все описания профессионально переводятся на 7 языков. Этим наше решение отличается от многих других, которые не обновлялись со дня разработки.

2. Полные описания событий с прогнозами и архивными данными

Одно из ключевых отличий календаря MetaQuotes от остальных — полнота информации. Каждый показатель имеет отдельную страницу с подробным описанием. Здесь содержится исчерпывающая информация о событии и механизм его влияния на конкретную валюту. В описании также присутствуют ссылка на первоисточник, даты предыдущего/следующего релиза события, а также его архивные значения: фактические и прогнозные. Для удобства анализа вся динамика изменения значений показана на графике.

Полные описания событий с прогнозами и архивными данными в экономическом календаре от MetaQuotes

3. Это бесплатно

Создание профессионального экономического календаря — сложная задача, требующая немалых временных и человеческих ресурсов. По этой причине некоторые компании распространяют их на коммерческой основе. К счастью, это не относится к нашему решению — мы разрешаем устанавливать его бесплатно.

4. Без рекламы

Некоторые финансовые ресурсы предлагают свои календари бесплатно, но со встроенной рекламой. В профессиональном календаре от MetaQuotes нет и не будет никакой рекламы.

5. Полный перевод на 7 языков

Все данные в нашем календаре, включая описания событий, полностью переведены на английский, китайский, японский, русский, испанский, португальский и немецкий языки. Это позволяет трейдерам из разных стран пользоваться экономическим календарем на своем родном языке. Наличие полного перевода выгодно отличает наш календарь от других, которые декларируют локализацию на 10-15 языков. По факту же переводятся только элементы интерфейса, а названия и описания событий остаются на английском языке.

Все новости попадают в календарь MetaQuotes из первоисточников и без временного лага

Кроме того, у нашего решения есть приятный бонус. Виджет подстраивается под язык браузера и показывает посетителям вашего сайта календарь на их родном языке. И все это происходит автоматически, без необходимости произведения каких-либо дополнительных настроек.


6. Трейдеры останутся на вашем сайте

Свои экономические календари есть у ведущих мировых поставщиков финансовой информации, но пользоваться ими можно только на их сайтах. А у нашего календаря есть удобный виджет, с помощью которого его легко встроить на свой ресурс. Трейдерам больше не нужно уходить на чужие сайты в поисках актуальной информации. Кроме того, наличие этого сервиса поможет привлечь новых посетителей для вашего сайта.


7. События из первоисточников

Все новости попадают в наш календарь из "первых рук" и без временного лага, минуя посреднические сайты. Поэтому в каждом описании события присутствует ссылка на первоисточник. Такая схема трудоемка в реализации, зато она гарантирует 100-процентную достоверность и актуальность собираемой информации.

Все новости попадают в календарь MetaQuotes из первоисточников и без временного лага

8. Возможность выбора часового пояса

В календаре MetaQuotes публикуются события стран, находящихся в разных часовых поясах: США, Великобритании, Японии, Австралии и других. Для удобства отслеживания важных событий календарь автоматически адаптирует время их выхода к местному. При этом свой часовой пояс всегда можно изменить вручную. С такой возможностью ваши читатели избавятся от путаницы во времени.

В календаре MetaQuotes часовой пояс можно изменить вручную

9. Автоматическое обновление календаря

Сразу после появления очередного события в первоисточнике наш календарь обновляется автоматически. Этим он отличается от бесплатных версий некоторых календарей, которые необходимо обновлять вручную. С нашим сервисом вашим трейдерам не нужно будет постоянно перезагружать страницу. А вы избежите связанных с этим негативных отзывов и излишней нагрузки на сайт.

10. Легкость установки

И последняя причина — календарь устанавливается буквально за несколько кликов. Вот здесь укажите желаемую ширину/высоту календаря и отображаемый по умолчанию период (текущий день или текущая неделя) — и все. Никаких других параметров указывать не требуется, остальное настроится автоматически. Просто скопируйте сгенерированный код и вставьте его на свою страницу.

Предоставьте посетителям вашего сайта готовый инструмент для мониторинга важных макроэкономических событий — это бесплатно, без рекламы и на 7 языках!

Получить код для встраивания календаря >>

 

Нет сайта, но есть MT5-тестер. Выкачать БД новостей и работать с ней через MQL в тестере (реале) - да?

 
fxsaber:

Нет сайта, но есть MT5-тестер. Выкачать БД новостей и работать с ней через MQL в тестере (реале) - да?

Будет в следующих релизах штатный доступ, включая историю событий в тестере.
 

Очень не хватает подцветки.

  • меньше фактического значение и меньше прогноза - цвет красный
  • выше фактического значения и меньше прогноза -  цвет более светло красный или розовый
  • выше фактического значения и выше прогноза - цвет зеленый
  • ниже вактического значения и выше прогноза - цвет более светло зеленый
  • естественно в зависимости от того, показатель выше 0 или ниже является позитивным или негативным. 
Это удобно при риагировании на новость. 

 
Ramiz Mavludov:

Очень не хватает подцветки.

  • меньше фактического значение и меньше прогноза - цвет красный
  • выше фактического значения и меньше прогноза -  цвет более светло красный или розовый
  • выше фактического значения и выше прогноза - цвет зеленый
  • ниже вактического значения и выше прогноза - цвет более светло зеленый
  • естественно в зависимости от того, показатель выше 0 или ниже является позитивным или негативным. 
Это удобно при риагировании на новость. 


Только при этом понятия "выше" и "ниже" - логические, а не буквальные, потому что некоторые показатели лучше, когда они больше, а некоторые, когда меньше.

Так что вышеприведенные хотелки надо бы перефразировать со словами "лучше" и "хуже" вместо "выше" и "ниже"/"меньше".


Оказывается, я про это писал уже:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5

Stanislav Korotky, 2017.06.16 12:48

Сильно не хватает подсветки следующего события, например горизонтальной линии с текущим временем.

Также в колонке с фактическим значением нужно выводить признак того, лучше/хуже оно прогноза, т.к. для разных показателей больше/меньше имеют противоположный эффект на рынок.


 

не дает календарь данные по процентным ставкам в США

а в другом календаре есть


 

Установил, язык календаря стал не Русским.

Нет фильтра по важности новости, много чего еще нет...

 
Vladimir Pastushak:

Установил, язык календаря стал не Русским.

Нет фильтра по важности новости, много чего еще нет...


Значение языка устанавливается относительно значения атрибута lang указаного на странице вашего сайта:

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