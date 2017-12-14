10 причин установить профессиональный экономический календарь от MetaQuotes
Нет сайта, но есть MT5-тестер. Выкачать БД новостей и работать с ней через MQL в тестере (реале) - да?
Нет сайта, но есть MT5-тестер. Выкачать БД новостей и работать с ней через MQL в тестере (реале) - да?
Очень не хватает подцветки.
- меньше фактического значение и меньше прогноза - цвет красный
- выше фактического значения и меньше прогноза - цвет более светло красный или розовый
- выше фактического значения и выше прогноза - цвет зеленый
- ниже вактического значения и выше прогноза - цвет более светло зеленый
- естественно в зависимости от того, показатель выше 0 или ниже является позитивным или негативным.
Очень не хватает подцветки.
- меньше фактического значение и меньше прогноза - цвет красный
- выше фактического значения и меньше прогноза - цвет более светло красный или розовый
- выше фактического значения и выше прогноза - цвет зеленый
- ниже вактического значения и выше прогноза - цвет более светло зеленый
- естественно в зависимости от того, показатель выше 0 или ниже является позитивным или негативным.
Только при этом понятия "выше" и "ниже" - логические, а не буквальные, потому что некоторые показатели лучше, когда они больше, а некоторые, когда меньше.
Так что вышеприведенные хотелки надо бы перефразировать со словами "лучше" и "хуже" вместо "выше" и "ниже"/"меньше".
Оказывается, я про это писал уже:
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Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5
Stanislav Korotky, 2017.06.16 12:48
Сильно не хватает подсветки следующего события, например горизонтальной линии с текущим временем.
Также в колонке с фактическим значением нужно выводить признак того, лучше/хуже оно прогноза, т.к. для разных показателей больше/меньше имеют противоположный эффект на рынок.
Установил, язык календаря стал не Русским.
Нет фильтра по важности новости, много чего еще нет...
Установил, язык календаря стал не Русским.
Нет фильтра по важности новости, много чего еще нет...
Значение языка устанавливается относительно значения атрибута lang указаного на странице вашего сайта:
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Мониторинг макроэкономических событий доступен бесплатно, без рекламы и на 7 языках. Привлечь вашу аудиторию наш календарь может не только этим — у вас есть 10 веских причин установить его на свой сайт:
1. Постоянное развитие
Мы расширили географию экономического календаря — к новостям по США, Япониии Евросоюзу добавились Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария. Следующими в сервисе появятся Китай, Швеция, Новая Зеландия, Мексика и Сингапур.
При добавлении страны мы включаем в календарь сразу все показатели, которые оказывают значительное влияние на национальную валюту. Затем все описания профессионально переводятся на 7 языков. Этим наше решение отличается от многих других, которые не обновлялись со дня разработки.
2. Полные описания событий с прогнозами и архивными данными
Одно из ключевых отличий календаря MetaQuotes от остальных — полнота информации. Каждый показатель имеет отдельную страницу с подробным описанием. Здесь содержится исчерпывающая информация о событии и механизм его влияния на конкретную валюту. В описании также присутствуют ссылка на первоисточник, даты предыдущего/следующего релиза события, а также его архивные значения: фактические и прогнозные. Для удобства анализа вся динамика изменения значений показана на графике.
3. Это бесплатно
Создание профессионального экономического календаря — сложная задача, требующая немалых временных и человеческих ресурсов. По этой причине некоторые компании распространяют их на коммерческой основе. К счастью, это не относится к нашему решению — мы разрешаем устанавливать его бесплатно.
4. Без рекламы
Некоторые финансовые ресурсы предлагают свои календари бесплатно, но со встроенной рекламой. В профессиональном календаре от MetaQuotes нет и не будет никакой рекламы.
5. Полный перевод на 7 языков
Все данные в нашем календаре, включая описания событий, полностью переведены на английский, китайский, японский, русский, испанский, португальский и немецкий языки. Это позволяет трейдерам из разных стран пользоваться экономическим календарем на своем родном языке. Наличие полного перевода выгодно отличает наш календарь от других, которые декларируют локализацию на 10-15 языков. По факту же переводятся только элементы интерфейса, а названия и описания событий остаются на английском языке.
Кроме того, у нашего решения есть приятный бонус. Виджет подстраивается под язык браузера и показывает посетителям вашего сайта календарь на их родном языке. И все это происходит автоматически, без необходимости произведения каких-либо дополнительных настроек.
6. Трейдеры останутся на вашем сайте
Свои экономические календари есть у ведущих мировых поставщиков финансовой информации, но пользоваться ими можно только на их сайтах. А у нашего календаря есть удобный виджет, с помощью которого его легко встроить на свой ресурс. Трейдерам больше не нужно уходить на чужие сайты в поисках актуальной информации. Кроме того, наличие этого сервиса поможет привлечь новых посетителей для вашего сайта.
7. События из первоисточников
Все новости попадают в наш календарь из "первых рук" и без временного лага, минуя посреднические сайты. Поэтому в каждом описании события присутствует ссылка на первоисточник. Такая схема трудоемка в реализации, зато она гарантирует 100-процентную достоверность и актуальность собираемой информации.
8. Возможность выбора часового пояса
В календаре MetaQuotes публикуются события стран, находящихся в разных часовых поясах: США, Великобритании, Японии, Австралии и других. Для удобства отслеживания важных событий календарь автоматически адаптирует время их выхода к местному. При этом свой часовой пояс всегда можно изменить вручную. С такой возможностью ваши читатели избавятся от путаницы во времени.
9. Автоматическое обновление календаря
Сразу после появления очередного события в первоисточнике наш календарь обновляется автоматически. Этим он отличается от бесплатных версий некоторых календарей, которые необходимо обновлять вручную. С нашим сервисом вашим трейдерам не нужно будет постоянно перезагружать страницу. А вы избежите связанных с этим негативных отзывов и излишней нагрузки на сайт.
10. Легкость установки
И последняя причина — календарь устанавливается буквально за несколько кликов. Вот здесь укажите желаемую ширину/высоту календаря и отображаемый по умолчанию период (текущий день или текущая неделя) — и все. Никаких других параметров указывать не требуется, остальное настроится автоматически. Просто скопируйте сгенерированный код и вставьте его на свою страницу.
Предоставьте посетителям вашего сайта готовый инструмент для мониторинга важных макроэкономических событий — это бесплатно, без рекламы и на 7 языках!
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