ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 14

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Vitaly Muzichenko:

Как ты можешь оценивать оппонента, если ты о нём ничего не знаешь. Идиот!

Ну без тебя тут никак не обойтись
 
Vladimir Baskakov:
Ну без тебя тут никак не обойтись

Ты учитывай, что кто-то может жить рядом с твоим Южным, сложностей не составит приехать и набить твою глупую погремушку.

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Vitaly Muzichenko:

Ты учитывай, что кто-то может жить рядом с твоим Южным, сложностей не составит приехать и набить твою глупую погремушку.

Леха, открой уже свою ветку с коллегами пенсионерами и нуди там про жизнь, не мешай
 
Marat Zeidaliyev:


А можете рассказать, что вас натолкнуло на мысль, что моменты времени разворотов подчиняются какой то закономерности? Такое впечатление, что вы изобрели машину времени.)

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только что мои сотрудники прислали вот это(сделали на коленке так сказать)  gbpusd m5. расчет времени по квантовой кривой с погрешностью косвенных измерений 2 степени. 
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Viktar DayTrader:
только что мои сотрудники прислали вот это(сделали на коленке так сказать)  gbpusd m5. расчет времени по квантовой кривой с погрешностью косвенных измерений 2 степени. 
И вывод?
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Vladimir Baskakov:
И вывод?

по поводу чего?

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Viktar DayTrader:

по поводу чего?

Куда пойдет
 
Viktar DayTrader:
только что мои сотрудники прислали вот это(сделали на коленке так сказать)  gbpusd m5. расчет времени по квантовой кривой с погрешностью косвенных измерений 2 степени. 

Флаг им в руки пусть идут тогда зарабатывают свой миллионы

"соотрудники" ваши ) 

что хотел этим сказать? )

 

Вопрос к автору. Когда Вы определили временные отрезки, Вы знаете заранее куда торговать бай или селл? Или когда придёт время, то интуитивно определяете?


Viktar DayTrader:
только что мои сотрудники прислали вот это(сделали на коленке так сказать)  gbpusd m5. расчет времени по квантовой кривой с погрешностью косвенных измерений 2 степени. 

Можете поподробнее? За неполный день Ваши сотрудники повторили идею находить развороты по времени?

Не боитесь, что без сотрудников останетесь?, т.к. если грааль, то они уже пакуют чемоданы)

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