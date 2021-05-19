ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 14
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Как ты можешь оценивать оппонента, если ты о нём ничего не знаешь. Идиот!
Ну без тебя тут никак не обойтись
Ты учитывай, что кто-то может жить рядом с твоим Южным, сложностей не составит приехать и набить твою глупую погремушку.
Ты учитывай, что кто-то может жить рядом с твоим Южным, сложностей не составит приехать и набить твою глупую погремушку.
А можете рассказать, что вас натолкнуло на мысль, что моменты времени разворотов подчиняются какой то закономерности? Такое впечатление, что вы изобрели машину времени.)
только что мои сотрудники прислали вот это(сделали на коленке так сказать) gbpusd m5. расчет времени по квантовой кривой с погрешностью косвенных измерений 2 степени.
И вывод?
по поводу чего?
по поводу чего?
только что мои сотрудники прислали вот это(сделали на коленке так сказать) gbpusd m5. расчет времени по квантовой кривой с погрешностью косвенных измерений 2 степени.
Флаг им в руки пусть идут тогда зарабатывают свой миллионы
"соотрудники" ваши )
что хотел этим сказать? )
Вопрос к автору. Когда Вы определили временные отрезки, Вы знаете заранее куда торговать бай или селл? Или когда придёт время, то интуитивно определяете?
только что мои сотрудники прислали вот это(сделали на коленке так сказать) gbpusd m5. расчет времени по квантовой кривой с погрешностью косвенных измерений 2 степени.
Можете поподробнее? За неполный день Ваши сотрудники повторили идею находить развороты по времени?
Не боитесь, что без сотрудников останетесь?, т.к. если грааль, то они уже пакуют чемоданы)