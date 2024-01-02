Дискотека поколений. С наступающим и Новым Годом!

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добавляйте пожалуйста клипы
 

Очень нравится песня.

Киркоров, Басков и Витас нервно курят в сторонке от такого голоса ))))


 
Renat Akhtyamov:

Ностальгия выдавливает слезу, или уже жидкости много принял.

Да, не то что РЭП!!!!! За душу берут Антоновские песни.

 
Aleksandr Yakovlev:

Очень нравится песня.

Киркоров, Басков и Витас нервно курят в сторонке от такого голоса ))))


Уважаю Ваш выбор.

У исполнителя природный дар. Такой невероятный диапазон. Мной он уже был замечен, даже упоминал о нём на этом ресурсе.

Класс!!!

А вот тут ширина диапазона невообразимая. Зачаровывает.

https://youtu.be/AvBRJyBAiBw

《歌手2017》迪玛希单曲专辑：迪玛希单曲集锦 The Singer【我是歌手官方频道】
《歌手2017》迪玛希单曲专辑：迪玛希单曲集锦 The Singer【我是歌手官方频道】
  • 2017.03.06
  • www.youtube.com
【欢迎订阅我是歌手YouTube官方频道】Subscribe I AM A SINGER: https://goo.gl/ZDZX3c▶ 湖南卫视《歌手2017》超清列表：https://goo.gl/eHJ9Xq歌手-我是歌手Facebook粉丝专页: https://goo.gl/SaNhcl简介: 湖南卫视...
 

Щедрика немного никогда не помешает)


[Удален]  
 С Наступающим !
 
SanAlex:
 С Наступающим !

Ласкает душу. Спасибо.

 

уходящий 2020-ый прославился нефтью с ценой ниже нуля


;)


 
Renat Akhtyamov:

уходящий 2020-ый прославился нефтью с ценой ниже нуля

;)

но никто не прославился покупкой нефти по цене ниже нуля :)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Очень нравится песня.

Киркоров, Басков и Витас нервно курят в сторонке от такого голоса ))))


Скукота и зашквар
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