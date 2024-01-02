Дискотека поколений. С наступающим и Новым Годом!
Очень нравится песня.
Киркоров, Басков и Витас нервно курят в сторонке от такого голоса ))))
Ностальгия выдавливает слезу, или уже жидкости много принял.
Да, не то что РЭП!!!!! За душу берут Антоновские песни.
Очень нравится песня.
Киркоров, Басков и Витас нервно курят в сторонке от такого голоса ))))
Уважаю Ваш выбор.
У исполнителя природный дар. Такой невероятный диапазон. Мной он уже был замечен, даже упоминал о нём на этом ресурсе.
Класс!!!
А вот тут ширина диапазона невообразимая. Зачаровывает.
- 2017.03.06
- www.youtube.com
Щедрика немного никогда не помешает)
С Наступающим !
Ласкает душу. Спасибо.
уходящий 2020-ый прославился нефтью с ценой ниже нуля
;)
уходящий 2020-ый прославился нефтью с ценой ниже нуля
;)
но никто не прославился покупкой нефти по цене ниже нуля :)
Очень нравится песня.
Киркоров, Басков и Витас нервно курят в сторонке от такого голоса ))))
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