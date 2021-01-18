не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть - страница 3
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Если вы прошли этапы (а вы их не прошли) -
то можно начинать поиск.
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4. Поиск
4.1. MACD Divergence
Вот я пытаюсь найти первый индикатор (надеюсь, он не удален с Маркета) -
Ищу его, используя поиск в вверху справа в Метатрейдере -
по моему - это он (я его еле нашел):
Кликнул мышкой на ссылку, и первый раз открылась вебстраница браузера (какой-то баг, об этом сообщали в англ части форума), я попробовал второй раз, и открыл ссылку во вкладке Маркет -
И я вижу, что этот индикатор (который вы скачали как бесплатный в 2016 году) - уже платный.
Но вы все равно можете его скачать/установить бесплатно в пределах активаций.
4. Поиск
4.2. Future Volume
Сначала проверяем - удален ли этот продукт с Маркета -
То есть, я этот продукт у себя в Метатрейдере не найду.
А вы должны его найти также, как и MACD Divergence (потому что вы его покупали в 2015 году) -
4. Поиск
4.3. Blue Butterfly
Он тоже удален с Маркета -
Но вы можете найти его по поиску аналогично как MACD Divergence (потому что вы его покупали в 2015 году) -
4. Поиск
4.4. Pariz Z ...
Этот продукт тоже удален. Но вы можете найти его по поиску аналогично как MACD Divergence (потому что вы его покупали в 2015 году) -см пост #23
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Этапы пути -
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Если вы прошли все этапы тупи (и у вас есть скриншоты и лог с журнала терминала), но вы все равно не нашли по поиску в Метатрейдере купленные продукты, то снимите скриншоты как вы искали и результаты поисков, и пошлите в сервис деск с линком этой ветки.
Или запостите все сюда.
у меня появился уже давно в терминале. что касается других-не находит поисковик с терминала а на маркете пишет что недоступен. активаций у меня 20 осталось