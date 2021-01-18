не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть - страница 3

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интернет
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операционная система
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Если вы прошли этапы (а вы их не прошли) -

  1. Вы залогинились во вкладке Сообщество?
  2. Журнал терминала.
  3. Internet Explorer

то можно начинать поиск.

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4. Поиск
4.1. MACD Divergence

Вот я пытаюсь найти первый индикатор (надеюсь, он не удален с Маркета) -

Ищу его, используя поиск в вверху справа в Метатрейдере -

по моему - это он (я его еле нашел):

Кликнул мышкой на ссылку, и первый раз открылась вебстраница браузера (какой-то баг, об этом сообщали в англ части форума), я попробовал второй раз, и открыл ссылку во вкладке Маркет -

И я вижу, что этот индикатор (который вы скачали как бесплатный в 2016 году) - уже платный.
Но вы все равно можете его скачать/установить бесплатно в пределах активаций.

не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
  • 2021.01.16
  • www.mql5.com
не устанавливается приобретенный советник но снятый с маркета . активации еще есть...
 

4. Поиск
4.2. Future Volume

Сначала проверяем - удален ли этот продукт с Маркета -

То есть, я этот продукт у себя в Метатрейдере не найду.
А вы должны его найти также, как и MACD Divergence (потому что вы его покупали в 2015 году) -

 

4. Поиск
4.3. Blue Butterfly

Он тоже удален с Маркета -

Но вы можете найти его по поиску аналогично как MACD Divergence (потому что вы его покупали в 2015 году) -

 
операционная система
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ryanvq_13.PNG  24 kb
 
я уже набирал в поисковике в терминале.ничего не выдает
 
по другому продукту мне продавец прислал на электронку.я еще не устанавливал.а Future Volume я с маркета не могу открыть
 

4. Поиск
4.4. Pariz Z ...

Этот продукт тоже удален. Но вы можете найти его по поиску аналогично как MACD Divergence (потому что вы его покупали в 2015 году) -см пост

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Этапы пути -

  1. Вы залогинились во вкладке Сообщество?
  2. Журнал терминала.
  3. Internet Explorer
  4. Поиск - пост #23, пост #24, пост #25 

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Если вы прошли все этапы тупи (и у вас есть скриншоты и лог с журнала терминала), но вы все равно не нашли по поиску в Метатрейдере купленные продукты, то снимите скриншоты как вы искали и результаты поисков, и пошлите в сервис деск с линком этой ветки.
Или запостите все сюда.


    не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
    не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
    • 2021.01.16
    • www.mql5.com
    не устанавливается приобретенный советник но снятый с маркета . активации еще есть...
     
    MACD Divergence

    у меня появился уже давно в терминале. что касается других-не находит поисковик  с терминала а на маркете пишет что недоступен. активаций у меня 20 осталось

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