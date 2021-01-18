не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть - страница 4

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qweas:
я уже набирал в поисковике в терминале.ничего не выдает
"ничего не выдает" - должен быть скриншот того, как искали, и скриншот что не выдает.
Почитайте, как я все сделал.
Если бы я имел такой баг - я бы линк этой ветки заслал бы в сервис деск (потому что я представил все доказательства того, что и как я делал).
А у вас только слова (а словам никто не верил, так как это технический форум).
 
MACD у меня установлен.и другие устанавливаются без проблем. а это видимо удалили совсем с маркета
Файлы:
i3542f_14.PNG  93 kb
 

Про ваш баг -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть

Sergey Golubev, 2021.01.16 20:33

...

Этапы пути -

  1. Вы залогинились во вкладке Сообщество?
  2. Журнал терминала.
  3. Internet Explorer
  4. Поиск - пост #23, пост #24, пост #25 

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Если вы прошли все этапы пути (и у вас есть скриншоты и лог с журнала терминала), но вы все равно не нашли по поиску в Метатрейдере купленные продукты, то снимите скриншоты как вы искали и результаты поисков, и пошлите в сервис деск с линком этой ветки.
Или запостите все сюда, и в сервис деск пошлю я, или, я думаю, что в понедельник они сами ветку прочитают.



     
    набирал в поисковике терминала название продукта выл все что угодно но не продукт 
    Файлы:
    rmzbgz_15.PNG  112 kb
     
    нажимал на продукт у себя в покупках в маркете, пишет что недоступен. активации неиспользованные есть.скрин есть  
     
     MACD Divergence с маркета покупок у меня установился
     

    Про еще один баг (пост #23)

    Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

    не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть

    Sergey Golubev, 2021.01.16 20:09

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    ...

    Вот я пытаюсь найти первый индикатор (надеюсь, он не удален с Маркета) -

    Ищу его, используя поиск в вверху справа в Метатрейдере -

    по моему - это он (я его еле нашел):

    Кликнул мышкой на ссылку, и первый раз открылась вебстраница браузера (какой-то баг, об этом сообщали в англ части форума), я попробовал второй раз, и открыл ссылку во вкладке Маркет -

    И я вижу, что этот индикатор (который вы скачали как бесплатный в 2016 году) - уже платный.
    Но вы все равно можете его скачать/установить бесплатно в пределах активаций.


    То есть - 

    Кликнул мышкой на ссылку, и первый раз открылась вебстраница браузера (какой-то баг, об этом сообщали в англ части форума), я попробовал второй раз, и открыл ссылку во вкладке Маркет -

    Об этом сообщали в этой англ ветке The purchased tab is only showing the last two purchases

    Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

    На вкладке "Купленные" отображаются только две последние покупки.

    Виктор , 2021.01.14 19:57

    Почему моя установка MetaTrader отличается от вашей? Если я использую функцию поиска в верхней панели MetaTrader, все ссылки отправляются в мой веб-браузер (внешнее приложение)? Тогда в чем проблема?
    Может это как-то связано.
    Но об этом сообщали в ветке в англ (там 5 листов в ветке), и запрос ушел в сервис деск от англ модератора (наверное - сегодня).
    И сейчас я подтвердил это - некоторые ссылки продуктов во вкладке Маркет (которые ищутся по поиску в Метатрейдере для покупки этих продуктов прямо из Метатрейдера) не открывают соответствующий продукт во вкладке Маркет для покупки прямо из Метатрейдера, а просто открывается браузер со страницей Маркета.
    не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
    не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
    • 2021.01.16
    • www.mql5.com
    не устанавливается приобретенный советник но снятый с маркета . активации еще есть...
     
    qweas:
    набирал в поисковике терминала название продукта выл все что угодно но не продукт 

    После поиска, в результатах поиска перейдите со "Все" на "Продукты", и сделайте скрин того, что там есть:

     
    этот индикатор куплен и прошел в терминал .остальные нет
    Файлы:
    xlamev_16.PNG  125 kb
     
    • Про ваш баг - пост
    • Про еще один баг - пост  

    Всё.

    не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
    не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
    • 2021.01.16
    • www.mql5.com
    не устанавливается приобретенный советник но снятый с маркета . активации еще есть...
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