не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть - страница 4
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я уже набирал в поисковике в терминале.ничего не выдает
Почитайте, как я все сделал.
Если бы я имел такой баг - я бы линк этой ветки заслал бы в сервис деск (потому что я представил все доказательства того, что и как я делал).
А у вас только слова (а словам никто не верил, так как это технический форум).
Про ваш баг -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
Sergey Golubev, 2021.01.16 20:33...
Этапы пути -
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Если вы прошли все этапы пути (и у вас есть скриншоты и лог с журнала терминала), но вы все равно не нашли по поиску в Метатрейдере купленные продукты, то снимите скриншоты как вы искали и результаты поисков, и пошлите в сервис деск с линком этой ветки.
Или запостите все сюда, и в сервис деск пошлю я, или, я думаю, что в понедельник они сами ветку прочитают.
Про еще один баг (пост #23)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
Sergey Golubev, 2021.01.16 20:09
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...
Вот я пытаюсь найти первый индикатор (надеюсь, он не удален с Маркета) -
Ищу его, используя поиск в вверху справа в Метатрейдере -
по моему - это он (я его еле нашел):
Кликнул мышкой на ссылку, и первый раз открылась вебстраница браузера (какой-то баг, об этом сообщали в англ части форума), я попробовал второй раз, и открыл ссылку во вкладке Маркет -
И я вижу, что этот индикатор (который вы скачали как бесплатный в 2016 году) - уже платный.
Но вы все равно можете его скачать/установить бесплатно в пределах активаций.
То есть -
Кликнул мышкой на ссылку, и первый раз открылась вебстраница браузера (какой-то баг, об этом сообщали в англ части форума), я попробовал второй раз, и открыл ссылку во вкладке Маркет -
Об этом сообщали в этой англ ветке The purchased tab is only showing the last two purchases
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
На вкладке "Купленные" отображаются только две последние покупки.
Виктор , 2021.01.14 19:57
Но об этом сообщали в ветке в англ (там 5 листов в ветке), и запрос ушел в сервис деск от англ модератора (наверное - сегодня).
И сейчас я подтвердил это - некоторые ссылки продуктов во вкладке Маркет (которые ищутся по поиску в Метатрейдере для покупки этих продуктов прямо из Метатрейдера) не открывают соответствующий продукт во вкладке Маркет для покупки прямо из Метатрейдера, а просто открывается браузер со страницей Маркета.
набирал в поисковике терминала название продукта выл все что угодно но не продукт
После поиска, в результатах поиска перейдите со "Все" на "Продукты", и сделайте скрин того, что там есть:
Всё.