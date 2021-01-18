не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть - страница 5
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вот что установилось
И MACD Divergence - н же есть на вашем скриншоте. Установите. Есчли не устанавливается, что что происходит (и что написано в журнале Метатрейдера при нажатии Установить).
Для МТ4 я ничего не покупал, а для МТ5 - покупал.
И вот эксперимент - свежий МТ5 без установленных продуктов.
Этот продукт я покупал в 2013 году -
и я нашел его во вкладке Маркет - Покупки (а продукт уже удален с Маркета) - вообще поиском не пользовался, просто нашел его во вкладке:
и я его без проблем установил -
И одна активация истратилась, так как установил на новый компьютер на свежий Метатрейдер 5 (а покупал в 2013 году, и продукт давно удален с Маркета):
То есть, с МТ5 такой проблемы (как нахождение ранее купленных продуктов в свежеустановленном Метатрейдере на новом компьютере) - нет (по крайней мере у меня).
А с МТ4 проверить не могу, так как там ничего не покупал.
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не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
Sergey Golubev, 2021.01.16 20:54
Всё.