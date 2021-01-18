не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть - страница 5

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вот  что установилось
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спасибо за помощь.буду ждать понедельника .что скажет сервис
 
qweas:
вот  что установилось
Нужно вкладка Сообщество, а не вкладка Уведомление.
И MACD Divergence - н же есть на вашем скриншоте. Установите. Есчли не устанавливается, что что происходит (и что написано в журнале Метатрейдера при нажатии Установить).
 
при нажатии установить MACD УСТАНОВИЛСЯ
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Для МТ4 я ничего не покупал, а для МТ5 - покупал.
И вот эксперимент - свежий МТ5 без установленных продуктов.

Этот продукт я покупал в 2013 году -

и я нашел его во вкладке Маркет - Покупки (а продукт уже удален с Маркета) - вообще поиском не пользовался, просто нашел его во вкладке:

и я его без проблем установил -

И одна активация истратилась, так как установил на новый компьютер на свежий Метатрейдер 5 (а покупал в 2013 году, и продукт давно удален с Маркета):


То есть, с МТ5 такой проблемы (как нахождение ранее купленных продуктов в свежеустановленном Метатрейдере на новом компьютере) - нет (по крайней мере у меня).

А с МТ4 проверить не могу, так как там ничего не покупал.

 
ВКЛАДКА СООБЩЕСТВО
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 ВКЛАДКА СООБЩЕСТВО
 
  • То есть, "еще один баг" по посту #37 (который я "словил" тут в ветке для МТ4 и о котором сообщали пользователи в англ части для МТ5) - сообщу в сервис на русском (на английском об этом сообщение пошло от англ модератора вчера или сегодня).
  • Ваш "баг" (пост #33) подтвердить не могу, но я проверил по МТ5 - его на МТ5 у меня нет (наверное, это только для МТ4), но я просто зашлю информацию в сервис по этой ситуации для МТ4 со ссылками на эту ветку.
не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
  • 2021.01.16
  • www.mql5.com
не устанавливается приобретенный советник но снятый с маркета . активации еще есть...
 
MACD установился.остальные нет
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спасибо за помощь . буду ждать ответа от сервиса
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