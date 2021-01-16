Перенос купленных советников и индикаторов

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Здравствуйте. Столкнулся с такой дилеммой. Есть терминал MT4 с купленными советниками. Когда я переношу всю папку на другой комп (кстати всегда использовал ключ portable), то все купленные советники тоже соответственно переносятся и запускаются. А вот если перенести отдельно только советник, то он уже не запускается. Собственно вопрос, как можно перенести только советник и какие данные отвечают за его запуск?
 

здравствуйте.подскажите пожалуйста.купленные давно советники не устанавливаются в терминале.нажимаю в mql5 на советник а там написано что он не доступен. у меня еще остались свободные активации.что делать

 
qweas:

здравствуйте.подскажите пожалуйста.купленные давно советники не устанавливаются в терминале.нажимаю в mql5 на советник а там написано что он не доступен. у меня еще остались свободные активации.что делать

Вы должны залогиниться в терминал с той же учетной записью, с которой была покупка. 

 
логин в терминале такойже как и на MQL5. НО В терминале в отделе покупок советников нет
 
qweas:
логин в терминале такойже как и на MQL5. НО В маркете в отделе покупок советников нет

Покупали Вы с аккаунта ( https://www.mql5.com/ru/users/qweas ) или с другого? Или покупали, а потом регистрировались?

qweas
qweas
  • 2015.07.25
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
У меня эти продукты работали на другом компе. Купил себе ноут. Терминал установил. В терминале установил свой логин. Он там виден. В mql5 тоже зашел под своим логином. Покупки вижу. Пробывал с маркета установить другие бесплатные продукты-они устанавливаются без проблем. А вот мои приобретенные терминал не видит. Я и терминал обновлял. 
 
скрин
 
бесплатный установился
 
подскажите что мне делать в этой ситуации
 

 

Скрин терминала. Бесплатный проходит. С маркета тоже проходит. Приобретенные нет

 
qweas:

 

Скрин терминала. Бесплатный проходит. С маркета тоже проходит. Приобретенные нет

Попробуйте так: откройте папку Эксперты - Маркет. Закройте терминал. Удалите все советники в папке Маркет. Загрузите терминал.

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