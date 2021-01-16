Перенос купленных советников и индикаторов
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здравствуйте.подскажите пожалуйста.купленные давно советники не устанавливаются в терминале.нажимаю в mql5 на советник а там написано что он не доступен. у меня еще остались свободные активации.что делать
здравствуйте.подскажите пожалуйста.купленные давно советники не устанавливаются в терминале.нажимаю в mql5 на советник а там написано что он не доступен. у меня еще остались свободные активации.что делать
Вы должны залогиниться в терминал с той же учетной записью, с которой была покупка.
Скрин терминала. Бесплатный проходит. С маркета тоже проходит. Приобретенные нет
Попробуйте так: откройте папку Эксперты - Маркет. Закройте терминал. Удалите все советники в папке Маркет. Загрузите терминал.
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