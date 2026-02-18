Не устанавливается купленый в магазине советник
Здравствуйте. Приобрел робота. Пытаюсь поставить на удаленный VPS сервер. Открываю терминал , перехожу в раздел Маркет-Покупки. Робота вижу жму установить а ничего не происходит. При этом в маркете вобще не выдается ничего. Ни единого советникаи все тоже самое если делаю на ПК то и значки и установка возможна. Почему так происходит. Сервер Zomro
Файлы:
market.jpg 59 kb
- Не устанавливается купленый в магазине советник
- Не устанавливаются купленные советники в терминале МТ4
- Ранее купленные книги не открываются
откройте журнал терминала и посмотрите, какие ошибки там возникают.
Обновите Свой IE до версии 11
в журнале нет данных. IE 11.0.9600.19573
сама ОС Windows Server 2012R2 - это VPS сервер
RobotM:
в журнале нет данных. IE 11.0.9600.19573
сама ОС Windows Server 2012R2 - это VPS сервер
робот мт5?
Windows 32 bit?
робот мт4 , сервер не скажу какой. В диспечере устройст пишется что терминал 32 разрядный
Проверьте -
- залогинились ли вы во вкладке Сообщество(форумным логином и паролем),
- подключились ли в Mетатрейдере к торговому счету.
- желательно последний билд МТ4(подключитесь к MetaQuotes-Demo серверу, ждите, если не обновляется - то перезапустите МТ4 один или два раза, у меня MT4 билд 1260 - наверное это последний),
- зайдите в ваш профиль и посмотрите - может у вас там для продукта активации кончились,
- и то, что наиболее часто советуют в таких случаях (и помогает в большинстве случаев) - переустановить заново Internet Explorer. У меня на МТ4 и МТ5 были разные ошибки, и все исправилось тогда, когда я заново переустановил Internet Explorer (да, до 11-ой версии как у вас, но переустановил заново, так как вкладки в Метатрейдере используют не только сам Internet Explorer, но и, как отмечали на форуме многие - окружение, которое создается в компьютере при установке Internet Explorer),
- настройки вашего VPS, файрвол, антивирус, настройки Internet Explorer, ..
- и проверьте DEP: Computer - Properties/Свойства (по правой кнопке мыши) - Advanced - Performance Settings - 'settings' затем 'data execution prevention' tab. И добавьте Metatrader file (terminal.exe) (в случае если ву вас несколько копий Метатрейдера - добавляйте все те, которые вы хотите исключить из DEP (Exclude MT4 terminal.exe from DEP) - этот DEP на картинке -
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Нашел две ветки на форуме (не очень информативные) -
- Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
- не устанавливается в терминал купленный продукт
- пост о необходимости переустановить Internet Explorer последней версии - пост #52
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PS. от 18.01.2021 -
Не видно купленных (но уже удаленных) продуктов во вкладке Маркет -
решение от сервис деска пост #57 и пост #60
решение от сервис деска пост #57 и пост #60
Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
- 2019.02.16
- www.mql5.com
Приобрёл индикатор для МТ4. Вот этот: [...] И он (впервые!) не загружается. Ни на домашнем компьютере, ни на VPS. Пишет: "Installation is failed...
получилось поставить и все заработало, удалил и установил заново. Снес все. И просто поставил. До этого обратился в техподдержку VPS сервера они посмотрели что то сделали но изменений не было
Привет, такая же проблема, VPS Zomro, не устанавливается с маркета советники, при нажатии кнопки скачать не реагирует вообще никак, если скачать со сваего компа, то на впс при перетаскивании на график присоединяя не реагирует, видать потаму что нету установки с маркета. Что вы снесли и что заново поставили обновили, можно все по пунктикам, заранее спасибо
Dzmitry Rouba:
Привет, такая же проблема, VPS Zomro, не устанавливается с маркета советники, при нажатии кнопки скачать не реагирует вообще никак, если скачать со сваего компа, то на впс при перетаскивании на график присоединяя не реагирует, видать потаму что нету установки с маркета. Что вы снесли и что заново поставили обновили, можно все по пунктикам, заранее спасибо
Привет, такая же проблема, VPS Zomro, не устанавливается с маркета советники, при нажатии кнопки скачать не реагирует вообще никак, если скачать со сваего компа, то на впс при перетаскивании на график присоединяя не реагирует, видать потаму что нету установки с маркета. Что вы снесли и что заново поставили обновили, можно все по пунктикам, заранее спасибо
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Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
Renat Fatkhullin, 2020.11.17 12:16***
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Dzmitry Rouba:
Привет, такая же проблема, VPS Zomro, не устанавливается с маркета советники, при нажатии кнопки скачать не реагирует вообще никак, если скачать со сваего компа, то на впс при перетаскивании на график присоединяя не реагирует, видать потаму что нету установки с маркета. Что вы снесли и что заново поставили обновили, можно все по пунктикам, заранее спасибо
Привет, такая же проблема, VPS Zomro, не устанавливается с маркета советники, при нажатии кнопки скачать не реагирует вообще никак, если скачать со сваего компа, то на впс при перетаскивании на график присоединяя не реагирует, видать потаму что нету установки с маркета. Что вы снесли и что заново поставили обновили, можно все по пунктикам, заранее спасибо
Не удалось решить этот вопрос? У меня тоже Zomro
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