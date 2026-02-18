Не устанавливается купленый в магазине советник

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Здравствуйте. Приобрел робота. Пытаюсь поставить на удаленный VPS сервер. Открываю терминал , перехожу в раздел Маркет-Покупки. Робота вижу жму установить а ничего не происходит. При этом в маркете вобще не выдается ничего. Ни единого советникаи все тоже самое если делаю на ПК то и значки и установка возможна. Почему так происходит. Сервер Zomro
Файлы:
market.jpg  59 kb
 

откройте журнал терминала и посмотрите, какие ошибки там возникают.

Обновите Свой IE до версии 11

 

в журнале нет данных. IE 11.0.9600.19573

сама ОС Windows Server 2012R2 - это VPS сервер

 
RobotM:

в журнале нет данных. IE 11.0.9600.19573

сама ОС Windows Server 2012R2 - это VPS сервер


робот мт5? 

Windows 32 bit?

 
робот мт4 , сервер не скажу какой. В диспечере устройст пишется что терминал 32 разрядный
 

Проверьте -

  • залогинились ли вы во вкладке Сообщество(форумным логином и паролем),
  • подключились ли в Mетатрейдере к торговому счету.
  • желательно последний билд МТ4(подключитесь к MetaQuotes-Demo серверу, ждите, если не обновляется - то перезапустите МТ4 один или два раза, у меня MT4 билд 1260 - наверное это последний),
  • зайдите в ваш профиль и посмотрите - может у вас там для продукта активации кончились,
  • и то, что наиболее часто советуют в таких случаях (и помогает в большинстве случаев) - переустановить заново Internet Explorer. У меня на МТ4 и МТ5 были разные ошибки, и все исправилось тогда, когда я заново переустановил Internet Explorer (да, до 11-ой версии как у вас, но переустановил заново, так как вкладки в Метатрейдере используют не только сам Internet Explorer, но и, как отмечали на форуме многие - окружение, которое создается в компьютере при установке Internet Explorer),
  • настройки вашего VPS, файрвол, антивирус, настройки Internet Explorer, ..
  • и проверьте DEP:  Computer - Properties/Свойства (по правой кнопке мыши) - Advanced - Performance Settings - 'settings' затем 'data execution prevention' tab. И добавьте Metatrader file (terminal.exe) (в случае если ву вас несколько копий Метатрейдера - добавляйте все те, которые вы хотите исключить из DEP (Exclude MT4 terminal.exe from DEP) - этот DEP на картинке - 


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Нашел две ветки на форуме (не очень информативные) -

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PS. от 18.01.2021 -

Не видно купленных (но уже удаленных) продуктов во вкладке Маркет -
решение от сервис деска пост и пост #60
    Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
    Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
    • 2019.02.16
    • www.mql5.com
    Приобрёл индикатор для МТ4. Вот этот: [...] И он (впервые!) не загружается. Ни на домашнем компьютере, ни на VPS. Пишет: "Installation is failed...
     
    получилось поставить и все заработало, удалил и установил заново. Снес все. И просто поставил. До этого обратился в техподдержку VPS сервера они посмотрели что то сделали но изменений не было
     
    Привет, такая же проблема, VPS Zomro, не устанавливается с маркета советники, при нажатии кнопки скачать не реагирует вообще никак, если скачать со сваего компа, то на впс при перетаскивании на график присоединяя не реагирует, видать потаму что нету установки с маркета. Что вы снесли и что заново поставили обновили, можно все по пунктикам, заранее спасибо
     
    Dzmitry Rouba:
    Привет, такая же проблема, VPS Zomro, не устанавливается с маркета советники, при нажатии кнопки скачать не реагирует вообще никак, если скачать со сваего компа, то на впс при перетаскивании на график присоединяя не реагирует, видать потаму что нету установки с маркета. Что вы снесли и что заново поставили обновили, можно все по пунктикам, заранее спасибо

    Данный провайдер заблокирован за грубые нарушения:

    Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

    Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?

    Renat Fatkhullin, 2020.11.17 12:16

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    Весь провайдер Zomro с подсетями заблокирован за массовые мошеннические действия с его подсетей.

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    Dzmitry Rouba:
    Привет, такая же проблема, VPS Zomro, не устанавливается с маркета советники, при нажатии кнопки скачать не реагирует вообще никак, если скачать со сваего компа, то на впс при перетаскивании на график присоединяя не реагирует, видать потаму что нету установки с маркета. Что вы снесли и что заново поставили обновили, можно все по пунктикам, заранее спасибо

    Не удалось решить этот вопрос? У меня тоже Zomro

     
    Eugene Riesling:

    Не удалось решить этот вопрос? У меня тоже Zomro

    май

    р

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