не устанавливается в терминал купленный продукт

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Покупатель оплатил аренду и после нажатия кнопки Установить ничего не происходит.


учетная запись активирована. Что может быть? в чем проблема?

 

посмотреть в журнал терминала. 

Это первое , что должен сделать продавец. 

 
Vladislav Andruschenko:

посмотреть в журнал терминала. 

Это первое , что должен сделать продавец. 

так там пусто, ничего не происходит, полная тишина...

 
Иногда помогает переустановка Internet Explorer до последней версии (у меня 11-ая).
 
Обычно помогает удаление ex-файла из папки MQL\Market\ и повторная загрузка.
 
Andrey Khatimlianskii:
Обычно помогает удаление ex-файла из папки MQL\Market\ и повторная загрузка.
Судя по проблеме, у него нет файла еще. 
Но не может быть, чтобы журнал был пуст.....
 
Та же проблема, сервисдеск отправил сюда на форум.
[Удален]  

увидал тему - решил проверить 

всё работает !

regbk

после установки переходит в другое окошко

regbk2

 
Alexsandr San:

увидал тему - решил проверить 

всё работает !



Это индивидуальная проблема и решается индивидуально.

Вариантов много... 

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:


Это индивидуальная проблема и решается индивидуально.

Вариантов много... 

У каждого продукта есть количество активации - может у кого не устанавливается, закончились активации 

regbk3

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