не устанавливается в терминал купленный продукт
посмотреть в журнал терминала.
Это первое , что должен сделать продавец.
Vladislav Andruschenko:
посмотреть в журнал терминала.
Это первое , что должен сделать продавец.
так там пусто, ничего не происходит, полная тишина...
Иногда помогает переустановка Internet Explorer до последней версии (у меня 11-ая).
Обычно помогает удаление ex-файла из папки MQL\Market\ и повторная загрузка.
Andrey Khatimlianskii:Судя по проблеме, у него нет файла еще.
Обычно помогает удаление ex-файла из папки MQL\Market\ и повторная загрузка.
Обычно помогает удаление ex-файла из папки MQL\Market\ и повторная загрузка.
Но не может быть, чтобы журнал был пуст.....
Та же проблема, сервисдеск отправил сюда на форум.
Alexsandr San:
увидал тему - решил проверить
всё работает !
Это индивидуальная проблема и решается индивидуально.
Вариантов много...
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