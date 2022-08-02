Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 7

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Alexander_K:

Хе-хе...

А Грааль на форексе можно искать годами. Он очень неявен и капризен и только самые упоротые могут узреть Его. Остальным - не под силу как бы они не пыжылись.

Аминь.

Интересная мысль кстати ). С этим не поспоришь. Чтобы ее понять надо с сотню-другую роботов написать хотя-бы каких нибудь косых и понять что ты еще дитя )). У меня на это годы ушли как раз таки. Только сейчас что то начал понимать и пазл складываться. Я даже удивлен что так быстро процесс прошел. А бывают усатые дяди которые сидят лет по 10 и трактаты двигают не написав ни строчки кода ). Забавно вообще все это )

 
Evgeniy Ilin:

Интересная мысль кстати ). С этим не поспоришь. Чтобы ее понять надо с сотню-другую роботов написать хотя-бы каких нибудь косых и понять что ты еще дитя )). У меня на это годы ушли как раз таки. Только сейчас что то начал понимать и пазл складываться. Я даже удивлен что так быстро процесс прошел. А бывают усатые дяди которые сидят лет по 10 и трактаты двигают не написав ни строчки кода ). Забавно вообще все это )

давай конкретнее :))) делай большую машку на часовках и посмотри на результаты :)))

 
Aleksander:

давай конкретнее :))) делай большую машку на часовках и посмотри на результаты :)))

MA я в топку кинул еще на 1 годе, RSI еще как то пытался юзать. Еще в начале пути я сделал 1 робот который ищет такие значения индикаторов которые создают комбинированные сигналы, стоило только обучить сов по участку. А на форвард идешь там дичь полная. Индикаторы годятся для ручной торговли только при том при сем надо знать еще что за индикатор и что он показывает. Этих индикаторов как шелухи от лука. Для алготрейдинга MA может работать но только в узком окне где то и то параметры рынка меняются постоянно и все индикаторы уезжают очень быстро. Большая MA на высших тф это просто линия, иначе говоря вы ищете волны и стараетесь от вершин торговать. Есть статьи у человека которого многие знают Максим Романов его зовут, так вот по сути его система и является волновой. Он там довольно круто все объясняет. В детали можно не вдаваться их самим можно додумать. Волновые стратегии рабочие. Усреднение кстати это и должно обузить так для затравки...

 
Evgeniy Ilin:

MA я в топку кинул еще на 1 годе, RSI еще как то пытался юзать. Еще в начале пути я сделал 1 робот который ищет такие значения индикаторов которые создают комбинированные сигналы, стоило только обучить сов по участку. А на форвард идешь там дичь полная. Индикаторы годятся для ручной торговли только при том при сем надо знать еще что за индикатор и что он показывает. Этих индикаторов как шелухи от лука. Для алготрейдинга MA может работать но только в узком окне где то и то параметры рынка меняются постоянно и все индикаторы уезжают очень быстро. Большая MA на высших тф это просто линия, иначе говоря вы ищете волны и стараетесь от вершин торговать. Есть статьи у человека которого многие знают Максим Романов его зовут, так вот по сути его система и является волновой. Он там довольно круто все объясняет. В детали можно не вдаваться их самим можно додумать. Волновые стратегии рабочие. Усреднение кстати это и должно обузить так для затравки...

Судя по всему, мсье балуется оптимизатором ?

потому и напряги :-) 

оптимизатор делает немного не то, что от него 99% ожидают.. 

 
Maxim Kuznetsov:

Судя по всему, мсье балуется оптимизатором ?

потому и напряги :-) 

оптимизатор делает немного не то, что от него 99% ожидают.. 

Не, оптимизатором я не пользуюсь. Там все вшито было. Там просто внутри при одном прогоне несколько независимых внутри было. Да и сейчас я им не пользуюсь. Очень медленно. Оптимизатор инструмент ситуативный, в 99 процентов случаев он не нужен, но мне бы не хотелось здесь про оптимизатор плохо отзываться, меня уже предупредили насчет этого в ультимативной форме. Не хочу пропасть без вести ).

 
Aleksander:

давай конкретнее :))) делай большую машку на часовках и посмотри на результаты :)))

Помогу человеку с советником


Файлы:
MAcross.mq5  2 kb
 
Rorschach:

Помогу человеку с советником


))) период больше ставь и тогда будет плюс ) но это ничего не докажет все равно. Ну работает MA на часовиках ну и шо ? Как говорят на донбасе шошо жуй х** хорошо )) . если переводить с языка бектеста на простой славянский ))). А если серьезно, блин ну чел просто подзадоривает мол давайте совы пилите проверяйте ). Нам то понятно что толку "0"

 
Evgeniy Ilin:

))) период больше ставь и тогда будет плюс ) но это ничего не докажет все равно. Ну работает MA на часовиках ну и шо ? Как говорят на дондасе шошо жуй х** хорошо )) . если переводить с языка бектеста на простой славянский )))

Я уже поп корн приготовил

 
Evgeniy Ilin:

))) период больше ставь и тогда будет плюс ) но это ничего не докажет все равно. Ну работает MA на часовиках ну и шо ? Как говорят на донбасе шошо жуй х** хорошо )) . если переводить с языка бектеста на простой славянский ))). А если серьезно, блин ну чел просто подзадоривает мол давайте совы пилите проверяйте ). Нам то понятно что толку "0"

вам просто предложили готовый советник под мартингейл и сетки. Сэкономили можно сказать время. 

и кстати MA-шки везде "работают". На иррациональном ряде конечно сложно их интерпретировать, ну а у нас-то легко :-) Если сильно предполагаешь, что в данной области будет разворот, то он вполне себе ловится МА-шками.

 

Тут недавно вопрос задавали, так что тема нужная.

Для затравки

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  • 2021.01.14
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Всех приветствую, тему "существует ли грааль" изучаю достаточно давно, читал много форумов, где изучал мысли разных людей, таких как NeColla, Mr Se...
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