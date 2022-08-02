Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хе-хе...
А Грааль на форексе можно искать годами. Он очень неявен и капризен и только самые упоротые могут узреть Его. Остальным - не под силу как бы они не пыжылись.
Аминь.
Интересная мысль кстати ). С этим не поспоришь. Чтобы ее понять надо с сотню-другую роботов написать хотя-бы каких нибудь косых и понять что ты еще дитя )). У меня на это годы ушли как раз таки. Только сейчас что то начал понимать и пазл складываться. Я даже удивлен что так быстро процесс прошел. А бывают усатые дяди которые сидят лет по 10 и трактаты двигают не написав ни строчки кода ). Забавно вообще все это )
Интересная мысль кстати ). С этим не поспоришь. Чтобы ее понять надо с сотню-другую роботов написать хотя-бы каких нибудь косых и понять что ты еще дитя )). У меня на это годы ушли как раз таки. Только сейчас что то начал понимать и пазл складываться. Я даже удивлен что так быстро процесс прошел. А бывают усатые дяди которые сидят лет по 10 и трактаты двигают не написав ни строчки кода ). Забавно вообще все это )
давай конкретнее :))) делай большую машку на часовках и посмотри на результаты :)))
давай конкретнее :))) делай большую машку на часовках и посмотри на результаты :)))
MA я в топку кинул еще на 1 годе, RSI еще как то пытался юзать. Еще в начале пути я сделал 1 робот который ищет такие значения индикаторов которые создают комбинированные сигналы, стоило только обучить сов по участку. А на форвард идешь там дичь полная. Индикаторы годятся для ручной торговли только при том при сем надо знать еще что за индикатор и что он показывает. Этих индикаторов как шелухи от лука. Для алготрейдинга MA может работать но только в узком окне где то и то параметры рынка меняются постоянно и все индикаторы уезжают очень быстро. Большая MA на высших тф это просто линия, иначе говоря вы ищете волны и стараетесь от вершин торговать. Есть статьи у человека которого многие знают Максим Романов его зовут, так вот по сути его система и является волновой. Он там довольно круто все объясняет. В детали можно не вдаваться их самим можно додумать. Волновые стратегии рабочие. Усреднение кстати это и должно обузить так для затравки...
MA я в топку кинул еще на 1 годе, RSI еще как то пытался юзать. Еще в начале пути я сделал 1 робот который ищет такие значения индикаторов которые создают комбинированные сигналы, стоило только обучить сов по участку. А на форвард идешь там дичь полная. Индикаторы годятся для ручной торговли только при том при сем надо знать еще что за индикатор и что он показывает. Этих индикаторов как шелухи от лука. Для алготрейдинга MA может работать но только в узком окне где то и то параметры рынка меняются постоянно и все индикаторы уезжают очень быстро. Большая MA на высших тф это просто линия, иначе говоря вы ищете волны и стараетесь от вершин торговать. Есть статьи у человека которого многие знают Максим Романов его зовут, так вот по сути его система и является волновой. Он там довольно круто все объясняет. В детали можно не вдаваться их самим можно додумать. Волновые стратегии рабочие. Усреднение кстати это и должно обузить так для затравки...
Судя по всему, мсье балуется оптимизатором ?
потому и напряги :-)
оптимизатор делает немного не то, что от него 99% ожидают..
Судя по всему, мсье балуется оптимизатором ?
потому и напряги :-)
оптимизатор делает немного не то, что от него 99% ожидают..
Не, оптимизатором я не пользуюсь. Там все вшито было. Там просто внутри при одном прогоне несколько независимых внутри было. Да и сейчас я им не пользуюсь. Очень медленно. Оптимизатор инструмент ситуативный, в 99 процентов случаев он не нужен, но мне бы не хотелось здесь про оптимизатор плохо отзываться, меня уже предупредили насчет этого в ультимативной форме. Не хочу пропасть без вести ).
давай конкретнее :))) делай большую машку на часовках и посмотри на результаты :)))
Помогу человеку с советником
Помогу человеку с советником
))) период больше ставь и тогда будет плюс ) но это ничего не докажет все равно. Ну работает MA на часовиках ну и шо ? Как говорят на донбасе шошо жуй х** хорошо )) . если переводить с языка бектеста на простой славянский ))). А если серьезно, блин ну чел просто подзадоривает мол давайте совы пилите проверяйте ). Нам то понятно что толку "0"
))) период больше ставь и тогда будет плюс ) но это ничего не докажет все равно. Ну работает MA на часовиках ну и шо ? Как говорят на дондасе шошо жуй х** хорошо )) . если переводить с языка бектеста на простой славянский )))
Я уже поп корн приготовил
))) период больше ставь и тогда будет плюс ) но это ничего не докажет все равно. Ну работает MA на часовиках ну и шо ? Как говорят на донбасе шошо жуй х** хорошо )) . если переводить с языка бектеста на простой славянский ))). А если серьезно, блин ну чел просто подзадоривает мол давайте совы пилите проверяйте ). Нам то понятно что толку "0"
вам просто предложили готовый советник под мартингейл и сетки. Сэкономили можно сказать время.
и кстати MA-шки везде "работают". На иррациональном ряде конечно сложно их интерпретировать, ну а у нас-то легко :-) Если сильно предполагаешь, что в данной области будет разворот, то он вполне себе ловится МА-шками.
Тут недавно вопрос задавали, так что тема нужная.
Для затравки