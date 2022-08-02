Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 3
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Автор - у тебя 1 беда - у тебя нет Формализуемой Торговой Системы... всё что в заголовке , это так сказать сопутствующие элементы к ТС - а ты (как мне кажется) пытаешься бежать впереди паровоза :)))
сперва ТС заделай - прибыльную - а уж потом крути верти мм как хочется :)))
Я создаю эту ветку в связи с тем что очень многих людей интересуют четкие и ясные ответы на конкретные вопросы. В первую очередь наверное о том что из себя представляют наиболее знаменитые торговые приемы такие как сетка, мартин и пирамидка, а так же для любых других вариантов торговых систем которые возможны на рынке форекс. Так же возможны любые вопросы по алготрейдингу и тонкостям торговли. Это общая ветка призвана расширить кругозор всех участников форума за счет общих знаний.
Не на тот вопрос отвечаете. Я не спрашивал как вы делаете усреднение, я спрашивал как будете считать лот при обозначенных мной условиях.
Я вам все распишу, но для этого мне Paint понадобится, если вам интересно я заморочусь конечно
Автор - у тебя 1 беда - у тебя нет Формализуемой Торговой Системы... всё что в заголовке , это так сказать сопутствующие элементы к ТС - а ты (как мне кажется) пытаешься бежать впереди паровоза :)))
сперва ТС заделай - прибыльную - а уж потом крути верти мм как хочется :)))
Вы забыли одно но, если я сделаю такую то смысл мне какие то ветки создавать ). Точнее даже не если а когда сделаю. Примеры есть в маркете, некоторые я уже раскусил, просто нет времени пока плотно заняться ими
Автор насколько понял хочет и сам разобраться и свести Мартингейлы, Сетки,Пирамиды в одну статью.
Нужна ему для этого прибыльная стратегия ?
для статьи и показать, разобраться - вообще ниразу. Может взять из стандартной поставки робота и навесить на него желаемое.
Заодно возможно получится реализация MM без кода размером с "войну и мир".
Статья может выйти толковая и ТС возьмёт реванш :-) А то последняя как-то незадалась, планку надо поднимать
Вы забыли одно но, если я сделаю такую то смысл мне какие то ветки создавать ). Точнее даже не если а когда сделаю. Примеры есть в маркете, некоторые я уже раскусил, просто нет времени пока плотно заняться ими
а вот тут то я тебя и Обломаю :))) - ты хочешь вдруг - из ничего сделать чтото? :)))) - оставь надежду чтото сделать с отрицательным мат ожиданием - все твои "примеры" в лучшем случае - будут сливать со средней скоростью... ну пусть будет спред на сделку :))) и другого у тебя НЕ получится :)))
а вот тут то я тебя и Обломаю :))) - ты хочешь вдруг - из ничего сделать чтото? :)))) - оставь надежду чтото сделать с отрицательным мат ожиданием - все твои "примеры" в лучшем случае - будут сливать со средней скоростью... ну пусть будет спред на сделку :))) и другого у тебя НЕ получится :)))
такого ответа от вас я не ожидал) скорее полезных каких то мыслей. Вы видимо поддались убеждению что раз в теме присутствуют слова сетка мартин и пирамидка и грааль то именно их я буду использовать ). Вы вообще читали мою статью о сетках и мартинах ? Я подозреваю что только смотрели картинки. Я там говорил все то же самое. Вы бы сначала разобрались с кем имеете дело.
Не на тот вопрос отвечаете. Я не спрашивал как вы делаете усреднение, я спрашивал как будете считать лот при обозначенных мной условиях.
как и обещал:
Я вам все распишу, но для этого мне Paint понадобится, если вам интересно я заморочусь конечно
Мне не нужна конкретная формула, достаточно изложить идею в нескольких словах. Даже пусть не обязательно усредняющий ордер открывается по индикатору. А допустим, что дистанция усредняющего ордера неопределённа и гуляет хаотично в каком=то диапазоне.
Пока писал предыдущий пост вы уже выдали своё решение.)