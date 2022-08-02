Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 3

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Aleksander:

Автор - у тебя 1 беда - у тебя нет Формализуемой Торговой Системы... всё что в заголовке , это так сказать сопутствующие элементы к ТС - а ты (как мне кажется) пытаешься бежать впереди паровоза :)))

сперва ТС заделай - прибыльную - а уж потом крути верти мм как хочется :)))

И то верно
 
Evgeniy Ilin:
Я создаю эту ветку в связи с тем что очень многих людей интересуют четкие и ясные ответы на конкретные вопросы. В первую очередь наверное о том что из себя представляют наиболее знаменитые торговые приемы такие как сетка, мартин и пирамидка, а так же для любых других вариантов торговых систем которые возможны на рынке форекс. Так же возможны любые вопросы по алготрейдингу и тонкостям торговли. Это общая ветка призвана расширить кругозор всех участников форума за счет общих знаний.
Тут половина форума только об этом прямо или косвенно:D
 
khorosh:

Не на тот вопрос отвечаете. Я не спрашивал как вы делаете усреднение, я спрашивал как будете считать лот при обозначенных мной условиях.

Я вам все распишу, но для этого мне Paint понадобится, если вам интересно я заморочусь конечно

 
Aleksander:

Автор - у тебя 1 беда - у тебя нет Формализуемой Торговой Системы... всё что в заголовке , это так сказать сопутствующие элементы к ТС - а ты (как мне кажется) пытаешься бежать впереди паровоза :)))

сперва ТС заделай - прибыльную - а уж потом крути верти мм как хочется :)))

Вы забыли одно но, если я сделаю такую то смысл мне какие то ветки создавать ). Точнее даже не если а когда сделаю. Примеры есть в маркете, некоторые я уже раскусил, просто нет времени пока плотно заняться ими

 

Автор насколько понял хочет и сам разобраться и свести Мартингейлы, Сетки,Пирамиды в одну статью.

Нужна ему для этого прибыльная стратегия ? 

для статьи и показать, разобраться - вообще ниразу. Может взять из стандартной поставки робота и навесить на него желаемое.

Заодно возможно получится реализация MM без кода размером с "войну и мир".

Статья может выйти толковая и ТС возьмёт реванш :-) А то последняя как-то незадалась, планку надо поднимать

 
Evgeniy Ilin:

Вы забыли одно но, если я сделаю такую то смысл мне какие то ветки создавать ). Точнее даже не если а когда сделаю. Примеры есть в маркете, некоторые я уже раскусил, просто нет времени пока плотно заняться ими

а вот тут то я тебя и Обломаю :))) - ты хочешь вдруг - из ничего сделать чтото? :)))) - оставь надежду чтото сделать с отрицательным мат ожиданием - все твои "примеры" в лучшем случае - будут сливать со средней скоростью... ну пусть будет спред на сделку :))) и другого у тебя НЕ получится :)))

 
Aleksander:

а вот тут то я тебя и Обломаю :))) - ты хочешь вдруг - из ничего сделать чтото? :)))) - оставь надежду чтото сделать с отрицательным мат ожиданием - все твои "примеры" в лучшем случае - будут сливать со средней скоростью... ну пусть будет спред на сделку :))) и другого у тебя НЕ получится :)))

такого ответа от вас я не ожидал) скорее полезных каких то мыслей.  Вы видимо поддались убеждению что раз в теме присутствуют слова сетка мартин и пирамидка и грааль то именно их я буду использовать ).  Вы вообще читали мою статью о сетках и мартинах ? Я подозреваю что только смотрели картинки. Я там говорил все то же самое. Вы бы сначала разобрались с кем имеете дело.

 
khorosh:

Не на тот вопрос отвечаете. Я не спрашивал как вы делаете усреднение, я спрашивал как будете считать лот при обозначенных мной условиях.

как и обещал:


 
Evgeniy Ilin:

Я вам все распишу, но для этого мне Paint понадобится, если вам интересно я заморочусь конечно

Мне не нужна конкретная формула, достаточно изложить идею в нескольких словах. Даже пусть не обязательно усредняющий ордер открывается по индикатору. А допустим, что дистанция усредняющего ордера неопределённа и гуляет хаотично в каком=то диапазоне.

 

Пока писал предыдущий пост вы уже выдали своё решение.) 

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