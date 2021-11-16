Прошу о помощи
Всех приветствую, тему "существует ли грааль" изучаю достаточно давно, читал много форумов, где изучал мысли разных людей, таких как NeColla, Mr Serj, PrikolnijKen, Joker, и других. Долго пытался размышлять, искал различные возможности, варианты. К сожалению на сегодняшний день к чему-то стоящему так и не пришёл. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и использовать постоянные свойства, статистику исходов и в соответствии с этим построить универсальную систему, которая пусть и не будет обладать высоким кпд, однако позволит получать стабильный результат на длительной дистанции.
Смысл моего сообщения в данной ветке следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата. Заранее выражаю огромную благодарность.
Вы девушка ?
Вы девушка ?
нет
а ник - вроде как девушка
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
извиняюсь Илья ! С Новым Годом!
а ник - вроде как девушка
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
извиняюсь Илья ! С Новым Годом!
Всех приветствую, тему "существует ли грааль" изучаю достаточно давно, читал много форумов, где изучал мысли разных людей, таких как NeColla, Mr Serj, PrikolnijKen, Joker, и других. Долго пытался размышлять, искал различные возможности, варианты. К сожалению на сегодняшний день к чему-то стоящему так и не пришёл. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и использовать постоянные свойства, статистику исходов и в соответствии с этим построить универсальную систему, которая пусть и не будет обладать высоким кпд, однако позволит получать стабильный результат на длительной дистанции.
Смысл данной темы следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата. Заранее выражаю огромную благодарность.
Начните с курса экономики, деятельности банков и бирж.. это правильный путь
любой анализ (технический ли, фундаментальный ли) без такого бэкграунда путь в никуда.
если уже есть высшее образование (то есть опыт читать,разбирать, выделять нужное), то по быстрому хотя-бы пробежать такие курсы - два/три месяца.
Всех приветствую, тему "существует ли грааль" изучаю достаточно давно, читал много форумов, где изучал мысли разных людей, таких как NeColla, Mr Serj, PrikolnijKen, Joker, и других. Долго пытался размышлять, искал различные возможности, варианты. К сожалению на сегодняшний день к чему-то стоящему так и не пришёл. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и использовать постоянные свойства, статистику исходов и в соответствии с этим построить универсальную систему, которая пусть и не будет обладать высоким кпд, однако позволит получать стабильный результат на длительной дистанции.
Смысл данной темы следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата. Заранее выражаю огромную благодарность.
я бы посоветовал с изучения функций экспертов и вникнуть в тестере как работает - и Обязательно должны присутствовать Индикаторы.
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есть эксперты работают в тестере от кнопок - так вот в тестере можно разрабатывать ручную торговлю от уровней или от индикаторов
Всех приветствую, тему "существует ли грааль" изучаю достаточно давно, читал много форумов, где изучал мысли разных людей, таких как NeColla, Mr Serj, PrikolnijKen, Joker, и других. Долго пытался размышлять, искал различные возможности, варианты. К сожалению на сегодняшний день к чему-то стоящему так и не пришёл. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и использовать постоянные свойства, статистику исходов и в соответствии с этим построить универсальную систему, которая пусть и не будет обладать высоким кпд, однако позволит получать стабильный результат на длительной дистанции.
Смысл данной темы следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата. Заранее выражаю огромную благодарность.
это всё форумные балаболы.
это всё форумные балаболы.
Почему ?
почему нет?
почему нет?
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Смысл данной темы следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата. Заранее выражаю огромную благодарность.