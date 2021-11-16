Прошу о помощи

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Всех приветствую, тему "существует ли грааль" изучаю достаточно давно, читал много форумов, где изучал мысли разных людей, таких как NeColla, Mr Serj, PrikolnijKen, Joker, и других. Долго пытался размышлять, искал различные возможности, варианты. К сожалению на сегодняшний день к чему-то стоящему так и не пришёл. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и использовать постоянные свойства, статистику исходов и в соответствии с этим построить универсальную систему, которая пусть и не будет обладать высоким кпд, однако позволит получать стабильный результат на длительной дистанции.
Смысл данной темы следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата. Заранее выражаю огромную благодарность.
[Удален]  
ILYA_365:
Всех приветствую, тему "существует ли грааль" изучаю достаточно давно, читал много форумов, где изучал мысли разных людей, таких как NeColla, Mr Serj, PrikolnijKen, Joker, и других. Долго пытался размышлять, искал различные возможности, варианты. К сожалению на сегодняшний день к чему-то стоящему так и не пришёл. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и использовать постоянные свойства, статистику исходов и в соответствии с этим построить универсальную систему, которая пусть и не будет обладать высоким кпд, однако позволит получать стабильный результат на длительной дистанции.
Смысл моего сообщения в данной ветке следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата. Заранее выражаю огромную благодарность.

Вы девушка ? 

 
SanAlex:

Вы девушка ? 

нет
[Удален]  
ILYA_365:
нет

а ник - вроде как девушка 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

извиняюсь Илья ! С Новым Годом!

 
SanAlex:

а ник - вроде как девушка 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

извиняюсь Илья ! С Новым Годом!

Спасибо 
 
ILYA_365:
Всех приветствую, тему "существует ли грааль" изучаю достаточно давно, читал много форумов, где изучал мысли разных людей, таких как NeColla, Mr Serj, PrikolnijKen, Joker, и других. Долго пытался размышлять, искал различные возможности, варианты. К сожалению на сегодняшний день к чему-то стоящему так и не пришёл. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и использовать постоянные свойства, статистику исходов и в соответствии с этим построить универсальную систему, которая пусть и не будет обладать высоким кпд, однако позволит получать стабильный результат на длительной дистанции.
Смысл данной темы следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата. Заранее выражаю огромную благодарность.

Начните с курса экономики, деятельности банков и бирж.. это правильный путь

любой анализ (технический ли, фундаментальный ли) без такого бэкграунда путь в никуда.

если уже есть высшее образование (то есть опыт читать,разбирать, выделять нужное), то по быстрому хотя-бы пробежать такие курсы - два/три месяца. 

[Удален]  
ILYA_365:
Всех приветствую, тему "существует ли грааль" изучаю достаточно давно, читал много форумов, где изучал мысли разных людей, таких как NeColla, Mr Serj, PrikolnijKen, Joker, и других. Долго пытался размышлять, искал различные возможности, варианты. К сожалению на сегодняшний день к чему-то стоящему так и не пришёл. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и использовать постоянные свойства, статистику исходов и в соответствии с этим построить универсальную систему, которая пусть и не будет обладать высоким кпд, однако позволит получать стабильный результат на длительной дистанции.
Смысл данной темы следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата. Заранее выражаю огромную благодарность.

я бы посоветовал с изучения функций экспертов и вникнуть в тестере как работает - и Обязательно должны присутствовать Индикаторы.

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есть эксперты работают в тестере от кнопок - так вот в тестере можно разрабатывать ручную торговлю от уровней или от индикаторов 

учится

 
ILYA_365:
Всех приветствую, тему "существует ли грааль" изучаю достаточно давно, читал много форумов, где изучал мысли разных людей, таких как NeColla, Mr Serj, PrikolnijKen, Joker, и других. Долго пытался размышлять, искал различные возможности, варианты. К сожалению на сегодняшний день к чему-то стоящему так и не пришёл. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и использовать постоянные свойства, статистику исходов и в соответствии с этим построить универсальную систему, которая пусть и не будет обладать высоким кпд, однако позволит получать стабильный результат на длительной дистанции.
Смысл данной темы следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата. Заранее выражаю огромную благодарность.

это всё форумные балаболы.


 
Даниил Минин:

это всё форумные балаболы.


Почему ?
 
ILYA_365:
Почему ?

почему нет?

 
Даниил Минин:

почему нет?

 Тогда приведите примеры, пожалуйста, доказывающие, что они все являются балаболами
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