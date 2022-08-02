Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 9

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Evgeniy Ilin #:

Легко, решение есть, а ресурсов нет. Чтобы что-то заработать или раскрутить нужны деньги время, вычислительные мощности, а по хорошему еще команда, а у меня ничего этого нет. Я думаю у многих есть те или иные решения, но по каким-то причинам, даже не по причине неработоспособности этого решения скорее всего все равно не могут ничего заработать. 


Если Вы не программируете, то да, какие-то ресурсы нужны. Но команда вряд ли.

У многих, как раз таки, решения нет, но есть вера, что оно есть. Яркие примеры: Юсуф с ПНБ, и выпиленный с форума Олег-Автомат с Тракторами.
 
Evgeniy Ilin #:

Это философские размышления, не будьте таким занудой

Больше похоже на попытки плавать без воды :)

Ловите "грааль"


Ну и для неверующих в Эксель:


 
Dmi3 #:

Больше похоже на попытки плавать без воды :)

Ловите "грааль"


Какая стратегия?
 
pribludilsa #:
Какая стратегия?

"сидеть на попе ровно" - см.время удержания позиции

 
Maxim Kuznetsov #:

"сидеть на попе ровно" - см.время удержания позиции

MT5 неправильно рассчитывает время удержания позиции. Связано это с тем, что рассчитывается тупо разница астрономического времени между входом и выходом из позиции. По факту ночью биржа не работает- любой перенос овернайт лишние 7, а до марта 2021 года 10 часов.

 
Dmi3 #:

Больше похоже на попытки плавать без воды :)

Ловите "грааль"


Графиков я тоже могу наделать, различными пересидками такое делается на раз-два. У многих что-то есть, надеюсь вы не думаете что только у вас ).

 
Evgeniy Ilin #:

Графиков я тоже могу наделать, различными пересидками такое делается на раз-два. У многих что-то есть, надеюсь вы не думаете что только у вас ).

Что такое пересидки, простите? Ну и покажите какой-нибудь график, чтоли. Для подтверждения и дискуссии :)

 
Dmi3 #:

Что такое пересидки, простите? Ну и покажите какой-нибудь график, чтоли. Для подтверждения и дискуссии :)

Это график из Экселя???

Сколько был на форуме - такого еще не видел.....

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Это график из Экселя???

Сколько был на форуме - такого еще не видел.....

Стандартный экспорт из терминала в HTML или XML. Я пользуюсь экселем, а вы тут на форуме чем?

 
Dmi3 #:

Стандартный экспорт из терминала в HTML или XML. Я пользуюсь экселем, а вы тут на форуме чем?

Ээээ, скачиваем отчеты из терминала....

Ты ж понимаешь, что в Экселе нарисовать можно любой график, да?

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