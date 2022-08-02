Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 9
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Легко, решение есть, а ресурсов нет. Чтобы что-то заработать или раскрутить нужны деньги время, вычислительные мощности, а по хорошему еще команда, а у меня ничего этого нет. Я думаю у многих есть те или иные решения, но по каким-то причинам, даже не по причине неработоспособности этого решения скорее всего все равно не могут ничего заработать.
Это философские размышления, не будьте таким занудой
Больше похоже на попытки плавать без воды :)
Ловите "грааль"
Ну и для неверующих в Эксель:
Больше похоже на попытки плавать без воды :)
Ловите "грааль"
Какая стратегия?
"сидеть на попе ровно" - см.время удержания позиции
"сидеть на попе ровно" - см.время удержания позиции
MT5 неправильно рассчитывает время удержания позиции. Связано это с тем, что рассчитывается тупо разница астрономического времени между входом и выходом из позиции. По факту ночью биржа не работает- любой перенос овернайт лишние 7, а до марта 2021 года 10 часов.
Больше похоже на попытки плавать без воды :)
Ловите "грааль"
Графиков я тоже могу наделать, различными пересидками такое делается на раз-два. У многих что-то есть, надеюсь вы не думаете что только у вас ).
Графиков я тоже могу наделать, различными пересидками такое делается на раз-два. У многих что-то есть, надеюсь вы не думаете что только у вас ).
Что такое пересидки, простите? Ну и покажите какой-нибудь график, чтоли. Для подтверждения и дискуссии :)
Что такое пересидки, простите? Ну и покажите какой-нибудь график, чтоли. Для подтверждения и дискуссии :)
Это график из Экселя???
Сколько был на форуме - такого еще не видел.....
Это график из Экселя???
Сколько был на форуме - такого еще не видел.....
Стандартный экспорт из терминала в HTML или XML. Я пользуюсь экселем, а вы тут на форуме чем?
Стандартный экспорт из терминала в HTML или XML. Я пользуюсь экселем, а вы тут на форуме чем?
Ээээ, скачиваем отчеты из терминала....
Ты ж понимаешь, что в Экселе нарисовать можно любой график, да?