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MIDAS/AC Normal Deviation Bands

Developed by Andrew Coles, PhD, the indicator is a significant improvement over the MIDAS Standard Deviation Bands in so far as it avoids the rapid and excessive fanning problem associated with the indicator. Consequently, it can be anchored correctly to trends while its improved fitting methodology also allows it to be fit to larger trend pullbacks.


Как посчитать нормально отклонение от VWAP? @Evgeniy Ilin

 
loki26 #:

MIDAS/AC Normal Deviation Bands

Developed by Andrew Coles, PhD, the indicator is a significant improvement over the MIDAS Standard Deviation Bands in so far as it avoids the rapid and excessive fanning problem associated with the indicator. Consequently, it can be anchored correctly to trends while its improved fitting methodology also allows it to be fit to larger trend pullbacks.


Как посчитать нормально отклонение от VWAP? @Evgeniy Ilin

Погугли стандартное отклонение 
 
osmo1709 #:
Погугли стандартное отклонение 
Зачем, если это совсем не про это?  the indicator is a significant improvement over the MIDAS Standard Deviation Bands плюс по внешнему виду это не очень похоже на то, что вы предлагаете погуглить.
 
loki26 #:

MIDAS/AC Normal Deviation Bands

Developed by Andrew Coles, PhD, the indicator is a significant improvement over the MIDAS Standard Deviation Bands in so far as it avoids the rapid and excessive fanning problem associated with the indicator. Consequently, it can be anchored correctly to trends while its improved fitting methodology also allows it to be fit to larger trend pullbacks.


Как посчитать нормально отклонение от VWAP@Evgeniy Ilin

очевидно что надо нормировать по сумме V .. потому что на скриншоте расхождение линий это именно сумма, интеграл V

 
Maxim Kuznetsov #:

очевидно что надо нормировать по сумме V .. потому что на скриншоте расхождение линий это именно сумма, интеграл V

Спасибо большое, а можно с примером?
 
loki26 #:
Спасибо большое, а можно с примером?

легко, можно - всегда смотрите как считается исходная функция. Оттуда собственно и высчитываются отклонения. Что считать отклонением в 1-2 сигмы, а что нет. Где там метрики

PS/ немного не добрый - заставлю читать учебники

 
Maxim Kuznetsov #:

легко, можно - всегда смотрите как считается исходная функция. Оттуда собственно и высчитываются отклонения. Что считать отклонением в 1-2 сигмы, а что нет. Где там метрики

PS/ немного не добрый - заставлю читать учебники

Раз такое дело, то можно попросить ссылки на то, что читать?

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