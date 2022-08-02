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MIDAS/AC Normal Deviation Bands
Developed by Andrew Coles, PhD, the indicator is a significant improvement over the MIDAS Standard Deviation Bands in so far as it avoids the rapid and excessive fanning problem associated with the indicator. Consequently, it can be anchored correctly to trends while its improved fitting methodology also allows it to be fit to larger trend pullbacks.
Как посчитать нормально отклонение от VWAP? @Evgeniy Ilin
MIDAS/AC Normal Deviation Bands
Developed by Andrew Coles, PhD, the indicator is a significant improvement over the MIDAS Standard Deviation Bands in so far as it avoids the rapid and excessive fanning problem associated with the indicator. Consequently, it can be anchored correctly to trends while its improved fitting methodology also allows it to be fit to larger trend pullbacks.
Как посчитать нормально отклонение от VWAP? @Evgeniy Ilin
Погугли стандартное отклонение
MIDAS/AC Normal Deviation Bands
Developed by Andrew Coles, PhD, the indicator is a significant improvement over the MIDAS Standard Deviation Bands in so far as it avoids the rapid and excessive fanning problem associated with the indicator. Consequently, it can be anchored correctly to trends while its improved fitting methodology also allows it to be fit to larger trend pullbacks.
Как посчитать нормально отклонение от VWAP? @Evgeniy Ilin
очевидно что надо нормировать по сумме V .. потому что на скриншоте расхождение линий это именно сумма, интеграл V
очевидно что надо нормировать по сумме V .. потому что на скриншоте расхождение линий это именно сумма, интеграл V
Спасибо большое, а можно с примером?
легко, можно - всегда смотрите как считается исходная функция. Оттуда собственно и высчитываются отклонения. Что считать отклонением в 1-2 сигмы, а что нет. Где там метрики
PS/ немного не добрый - заставлю читать учебники
легко, можно - всегда смотрите как считается исходная функция. Оттуда собственно и высчитываются отклонения. Что считать отклонением в 1-2 сигмы, а что нет. Где там метрики
PS/ немного не добрый - заставлю читать учебники
Раз такое дело, то можно попросить ссылки на то, что читать?