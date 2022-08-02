Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 14

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a007 #:

На одних ГЭПах трудно далеко уехать.

Это один из выводов той статьи) Но суть её не в этом, а в демонстрации общего подхода с применением матстата - гэпы просто оказались для этого удобными. 

 
a007 #:

На одних ГЭПах трудно далеко уехать.

Тем более, что на форексе они бывают раз в год.
 
secret #:
Тем более, что на форексе они бывают раз в год.

Тихо- тихо. Умеют же пиплы замечать такие тонкости раз в год. Преклоняю голову перед мудрейшими)

 
Uladzimir Izerski #:

Тихо- тихо. Умеют же пиплы замечать такие тонкости раз в год. Преклоняю голову перед мудрейшими)

Кое кто и это считают гепом. И даже индикатор есть.


 
secret #:
Тем более, что на форексе они бывают раз в год.

По этой причине, помимо обычных гэпов (по предложению Рашида при предварительном обсуждении статьи) изучались также межсессионные гэпы.

[Удален]  
Скальп не агрессивный -вот и весь грааль. Бери помалу, закрывай быстро, выводи прибыль чаще )
 
Petr Baskakov #:
Скальп не агрессивный -вот и весь грааль. Бери помалу, закрывай быстро, выводи прибыль чаще )

Хм... Еще один Баскаков? Сколько их ? Даша была... Владимир был... Спрут был... Теперь еще и Петр ?  Как их много, однако... 

 
Georgiy Merts #:

Хм... Еще один Баскаков? Сколько их ? Даша была... Владимир был... Теперь еще и Петр ? 

Я тоже удивился, но это разные участники форума.

 
khorosh #:

Кое кто и это считают гепом. И даже индикатор есть.

 

БПЦ - блок пустых цен, когда цена уходит на большой импульс без тестирования. Т.к. цена имеет свойство заполнения, то вполне торгуемая формация. Схожа с гэпом, да.

Но на скрине явно не этот паттерн.

 
Aleksey Nikolayev #:

По этой причине, помимо обычных гэпов (по предложению Рашида при предварительном обсуждении статьи) изучались также межсессионные гэпы.

Нету гэпов между сессиями. Только между неделями, и то редко.
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