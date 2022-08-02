Грааль, торговые системы, мартингейл, сетка, пирамидинг. Давайте делиться опытом и двигаться в сторону нашей цели! - страница 14
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На одних ГЭПах трудно далеко уехать.
Это один из выводов той статьи) Но суть её не в этом, а в демонстрации общего подхода с применением матстата - гэпы просто оказались для этого удобными.
На одних ГЭПах трудно далеко уехать.
Тем более, что на форексе они бывают раз в год.
Тихо- тихо. Умеют же пиплы замечать такие тонкости раз в год. Преклоняю голову перед мудрейшими)
Тихо- тихо. Умеют же пиплы замечать такие тонкости раз в год. Преклоняю голову перед мудрейшими)
Кое кто и это считают гепом. И даже индикатор есть.
Тем более, что на форексе они бывают раз в год.
По этой причине, помимо обычных гэпов (по предложению Рашида при предварительном обсуждении статьи) изучались также межсессионные гэпы.
Скальп не агрессивный -вот и весь грааль. Бери помалу, закрывай быстро, выводи прибыль чаще )
Хм... Еще один Баскаков? Сколько их ? Даша была... Владимир был... Спрут был... Теперь еще и Петр ? Как их много, однако...
Хм... Еще один Баскаков? Сколько их ? Даша была... Владимир был... Теперь еще и Петр ?
Я тоже удивился, но это разные участники форума.
Кое кто и это считают гепом. И даже индикатор есть.
БПЦ - блок пустых цен, когда цена уходит на большой импульс без тестирования. Т.к. цена имеет свойство заполнения, то вполне торгуемая формация. Схожа с гэпом, да.
Но на скрине явно не этот паттерн.
По этой причине, помимо обычных гэпов (по предложению Рашида при предварительном обсуждении статьи) изучались также межсессионные гэпы.