Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 18
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Замечательно, ТС ,использующая возможности ТА, с учетом ФА, уже может быть учтен ценой даже без опубликование данных", согласно аксиоме, вернее, теперь, уже теорее Доу
Совершенно верно. Текущая цена это основа. Историю цены уже знаем. Осталось спрогнозировать будущее. Ваша теория верна, но опыта у Вас в ТА мало. Уж извините.) Вижу.
Совершенно верно. Текущая цена это основа. Историю цены уже знаем. Осталось спрогнозировать будущее. Ваша теория верна, но опыта у Вас в ТА мало. Уж извините.) Вижу.
Совершенно верно. Текущая цена это основа. Историю цены уже знаем. Осталось спрогнозировать будущее. Ваша теория верна, но опыта у Вас в ТА мало. Уж извините.) Вижу.
Господин Изерский, пусть Вам и всем на свете будет известно, что, именно я возвел аксиому Доу в ранг Закона №14.https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page12#comment_19949258 предварительно доказав ее математически или теоретически, как Вам нравится и теперь, используйте этот факт смело в своих работх и торговле!
Господин Изерский, пусть Вам и всем на свете будет известно, что, именно я возвел аксиому Доу в ранг Закона №14.https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page12#comment_19949258 предварительно доказав ее математически или теоретически, как Вам нравится и теперь, используйте этот факт смело в своих работх и торговле!
Спасибо. Беру в свой багаж самое лучшее. И Ваш опыт тоже.
Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу?
Я не верю, а просто с этого года ухожу на пятидневку зарабатывать с помощью тех.анализа и математики.
Я не верю, а просто с этого года ухожу на пятидневку зарабатывать с помощью тех.анализа и математики.
Ждёт тебя фиаско, ибо математика на Форексе не катит. Что подтверждают сотни индикаторов
Какая каша в голове.
Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу?
Что форекс что фонды и прочее не имеет значения. Этими системами управляют не частные инвесторы а маркетмейкеры и в т.ч. и гос-во. Куда им надо туда цена и пойдет. природа всего этого такога что тех анализ то работает то нет.Точнее работает но каждый раз по разному. Степень отработки одних и тех же сигналов каждый раз разная(зачастую просто формальная) и определяется только в настоящем времени. Она зависит от невидимых на графике параметров - от реального спроса и предложения.
Людям не дают президента и мэра выбрать дак кто вам сказал что этим людям позволят устанавливать цену базовых товаров (валюту сырье фонды) ориентируясь на различные линии?
У меня свой ЗАВОД и я произвожу на нем хлеб. Трачу на производство одной штуки 10 рублей. И да - я произвел партию и потратил на ее производство 1000 руб.-и самое главное я не знаю за сколько ее продавать после этого. Я подумал что же мне делать? и пришел к единственно правильному выводу - спрошу у прохожих. И вышел на улицу зашел на городскую площадь и спросил у тех дядей васей и тетей марусей - ЗА СКОЛЬКО МНЕ ПРОДАТЬ ПАРТИЮ ХЛЕБА? Посмотрев на средние стохастики и и зигзаги они сказали что возьмут всю партию за 9 руб. Я им сказал - гуд, и выставил цену в 2500 руб за партию или 25 руб за ед.
Вот интересно долго "участники рынка" будут сидеть без хлеба если учесть что его себестоимость и без того сведена к минимуму, и все остальные производители продают хлеб не дешевле чем все производители договорились?
Что форекс что фонды и прочее не имеет значения. Этими системами управляют не частные инвесторы а маркетмейкеры и в т.ч. и гос-во. Куда им надо туда цена и пойдет. природа всего этого такога что тех анализ то работает то нет.Точнее работает но каждый раз по разному. Степень отработки одних и тех же сигналов каждый раз разная(зачастую просто формальная) и определяется только в настоящем времени. Она зависит от невидимых на графике параметров - от реального спроса и предложения.
Людям не дают президента и мэра выбрать дак кто вам сказал что этим людям позволят устанавливать цену базовых товаров (валюту сырье фонды) ориентируясь на различные линии?
У меня свой ЗАВОД и я произвожу на нем хлеб. Трачу на производство одной штуки 10 рублей. И да - я произвел партию и потратил на ее производство 1000 руб.-и самое главное я не знаю за сколько ее продавать после этого. Я подумал что же мне делать? и пришел к единственно правильному выводу - спрошу у прохожих. И вышел на улицу зашел на городскую площадь и спросил у тех дядей васей и тетей марусей - ЗА СКОЛЬКО МНЕ ПРОДАТЬ ПАРТИЮ ХЛЕБА? Посмотрев на средние стохастики и и зигзаги они сказали что возьмут всю партию за 9 руб. Я им сказал - гуд, и выставил цену в 2500 руб за партию или 25 руб за ед.
Вот интересно долго "участники рынка" будут сидеть без хлеба если учесть что его себестоимость и без того сведена к минимуму, и все остальные производители продают хлеб не дешевле чем все производители договорились?
не знаю, постоянно выводит из минусов в плюс (закроет первый раз 4000баксов и сменит шаблон при этом эксперт удалится и я вновь выставлю эксперта что бы закрыл на 2000 больше моего баланса)
вот на 1 минуте, открывает в обе стороны от сигналов и если большой убыток, увеличивает лот
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для показухи - сигнал выглядит не красиво (больше убыточных чем прибыльных) ,- но зато, прибыль получается неплохой.