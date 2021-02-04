Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 11

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Andrei Trukhanovich:

очень смахивает на твой девиз )

Ты уже мало интересен , без предъявления аргументов.

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Yuriy Zaytsev:

у меня есть сделки которым 10 лет ,  идут дивиденды, актив можно в любой момент вывести

Если без шутки, то я присматриваюсь к бирже.

Скажите, Юрий, а стоит ли Вам что-то удержание позиции такой длительный срок?

 
Yuriy Zaytsev:

поддается но условно.

любой теханализ обычно хорошо ломается фундаментальными данными. Выходит новость, и трещит любой теханализ, скрипят и лопаются по маржиналке депозиты, срабатывают стопы, нарушая стройный теханализ.

Вопрос не изменился: что именно считать теханализом? Если один метод новость поломала, а другой отработала, то наверное первый метод следует признать негодным, а второй годным, если эта ситуация повторяется по ряду исходов. Все бросились обсуждать теханализ, имея ввиду каждый что-то свое, ну и какой смысл в таком обсуждении? Так можно обсуждать бизнес, не уточняя какой, тогда один будет писать про бензоколонку, другой про ларек с шаурмой, очень осмысленно и полезно получится.

 
Aleksei Stepanenko:

Почему? Нас тоже звали, я сам видос видел, своими глазами, где обычный трейдер так и говорил: "Я торгую полгода и теперь я здесь. Приезжай и ты к нам на Хуршавель!". С бирже меня так никто не приглашал...

Форекс ДЦ , приглашают не вас - а ваши деньги:-) , с которыми они и поедут в Куршавель.

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Yuriy Zaytsev:

Форекс ДЦ , приглашают не вас - а ваши деньги:-) , с которыми они и поедут в Куршавель.

Да ладно, я шучу. Конечно, Вы правы. 

Но вопрос про стоимость длительного удержания позиций в просадке интересен. 

 
Uladzimir Izerski:

С помощью ТА можно смотреть  видеть на несколько шагов вперед.


От дохлого ишака уши Вы увидите...

Все, закруляюсь!

Пока, "Лени Голубковы"!

 
Yuriy Zaytsev:

Форекс ДЦ , приглашают не вас - а ваши деньги:-) , с которыми они и поедут в Куршавель.

с вложением в акции та же фигня - за Ваши деньги будут директора ООО поливать элитных шлюх шампанским в Куршевеле )))

и самое поганое, когда во все трубы дудят, про исторические максимальные дивиденды, а потом акции в течении года проваливаются в крутом пике ровно на половину стоимости


имхо, те же "причиндалы" - но вид в профиль - торгуйте на Форе с малым кредитным плечем, будет те же акции, с такой же доходностью, единственное, у Форы очень малые движения против акций - если бы на акции давали плечо те же 1:500, количество слившихся на бирже существенно подросло )))

 
Aleksei Stepanenko:

Если без шутки, то я присматриваюсь к бирже.

Скажите, Юрий, а стоит ли Вам что-то удержание позиции такой длительный срок?

Ничего не стоит если вы вошли на собственные средства,  вошли заплатили комиссии и все, вышли заплатили еще раз комиссию, пока сделка стоит c ваc ничего не удерживают ( при условии торговли на свои) , но вот дивиденды начисляют , если они по данной бумаге есть. Причем они могут быть один раз в год по некоторым два или три. По импортным часто ежеквартально причем в валюте. На бирже , плечо не большое обычно 1:4. Кроме того на бирже тоже можно пипсовать, лично знаю парня который сделал 400% годовых в 2020, он  делает на сделке менее 1% день заканчивает всегда в кеше, на ночь не оставляет.  Кстати реально нигде не работает и реально живет с доходов от трейдинга. В месяц у него обычно более 2000 сделок. 

 
Igor Makanu:

с вложением в акции та же фигня - за Ваши деньги будут директора поливать элитных шлюх шампанским в Куршевеле )))

и самое поганое, когда во все трубы дудят, про исторические максимальные дивиденды, а потом акции в течении года проваливаются в крутом пике ровно на половину стоимости


имхо, те же "причиндалы" - но вид в профиль - торгуйте на Форе с малым кредитным плечем, будет те же акции, с такой же доходностью, единственное, у Форы очень малые движения против акций - если бы на акции давали плечо те же 1:500, количество слившихся на бирже существенно подросло )))

***

...

А вот тут , есть тонкость , если директора и его производство не будет работать,  а поливать просеком  элитных шлюх в Куршавеле,  скажем первый год шлюхи у них будут элитные на другой уже простые , потому будут искать на трассе  и поливать не шампанским, а максимум дешевым пивом и не в Куршавеле, а максимум в Геленджике, такая компания быстро пойдет на дно :-) и ее акции тоже.  Ну так изучайте компанию  перед закупкой :-) , особенно следите как ведет себя руководство,  например в парке New York метили ли они скамеечки табличками , летают ли на частных самолетах их любовницы. По этой просто причине я не имею в портфеле акции ВТБ. На мои бабки любовница одного из владельца ВТБ  не летает на частном самолете.  

 
Yuriy Zaytsev:

***

(за бедных евреев замолвлю я слово...)

Не может быть, они умные и изворотливые. А умение обращаться с деньгами у них в крови. Изначально большинство рoстовшиков и банкиров были евреями.

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