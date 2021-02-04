Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 11
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очень смахивает на твой девиз )
Ты уже мало интересен , без предъявления аргументов.
у меня есть сделки которым 10 лет , идут дивиденды, актив можно в любой момент вывести
Если без шутки, то я присматриваюсь к бирже.
Скажите, Юрий, а стоит ли Вам что-то удержание позиции такой длительный срок?
поддается но условно.
любой теханализ обычно хорошо ломается фундаментальными данными. Выходит новость, и трещит любой теханализ, скрипят и лопаются по маржиналке депозиты, срабатывают стопы, нарушая стройный теханализ.
Вопрос не изменился: что именно считать теханализом? Если один метод новость поломала, а другой отработала, то наверное первый метод следует признать негодным, а второй годным, если эта ситуация повторяется по ряду исходов. Все бросились обсуждать теханализ, имея ввиду каждый что-то свое, ну и какой смысл в таком обсуждении? Так можно обсуждать бизнес, не уточняя какой, тогда один будет писать про бензоколонку, другой про ларек с шаурмой, очень осмысленно и полезно получится.
Почему? Нас тоже звали, я сам видос видел, своими глазами, где обычный трейдер так и говорил: "Я торгую полгода и теперь я здесь. Приезжай и ты к нам на Хуршавель!". С бирже меня так никто не приглашал...
Форекс ДЦ , приглашают не вас - а ваши деньги:-) , с которыми они и поедут в Куршавель.
Форекс ДЦ , приглашают не вас - а ваши деньги:-) , с которыми они и поедут в Куршавель.
Да ладно, я шучу. Конечно, Вы правы.
Но вопрос про стоимость длительного удержания позиций в просадке интересен.
С помощью ТА можно смотреть видеть на несколько шагов вперед.
От дохлого ишака уши Вы увидите...
Все, закруляюсь!
Пока, "Лени Голубковы"!
Форекс ДЦ , приглашают не вас - а ваши деньги:-) , с которыми они и поедут в Куршавель.
с вложением в акции та же фигня - за Ваши деньги будут директора ООО поливать элитных шлюх шампанским в Куршевеле )))
и самое поганое, когда во все трубы дудят, про исторические максимальные дивиденды, а потом акции в течении года проваливаются в крутом пике ровно на половину стоимости
имхо, те же "причиндалы" - но вид в профиль - торгуйте на Форе с малым кредитным плечем, будет те же акции, с такой же доходностью, единственное, у Форы очень малые движения против акций - если бы на акции давали плечо те же 1:500, количество слившихся на бирже существенно подросло )))
Если без шутки, то я присматриваюсь к бирже.
Скажите, Юрий, а стоит ли Вам что-то удержание позиции такой длительный срок?
Ничего не стоит если вы вошли на собственные средства, вошли заплатили комиссии и все, вышли заплатили еще раз комиссию, пока сделка стоит c ваc ничего не удерживают ( при условии торговли на свои) , но вот дивиденды начисляют , если они по данной бумаге есть. Причем они могут быть один раз в год по некоторым два или три. По импортным часто ежеквартально причем в валюте. На бирже , плечо не большое обычно 1:4. Кроме того на бирже тоже можно пипсовать, лично знаю парня который сделал 400% годовых в 2020, он делает на сделке менее 1% день заканчивает всегда в кеше, на ночь не оставляет. Кстати реально нигде не работает и реально живет с доходов от трейдинга. В месяц у него обычно более 2000 сделок.
с вложением в акции та же фигня - за Ваши деньги будут директора поливать элитных шлюх шампанским в Куршевеле )))
и самое поганое, когда во все трубы дудят, про исторические максимальные дивиденды, а потом акции в течении года проваливаются в крутом пике ровно на половину стоимости
имхо, те же "причиндалы" - но вид в профиль - торгуйте на Форе с малым кредитным плечем, будет те же акции, с такой же доходностью, единственное, у Форы очень малые движения против акций - если бы на акции давали плечо те же 1:500, количество слившихся на бирже существенно подросло )))
***
...
А вот тут , есть тонкость , если директора и его производство не будет работать, а поливать просеком элитных шлюх в Куршавеле, скажем первый год шлюхи у них будут элитные на другой уже простые , потому будут искать на трассе и поливать не шампанским, а максимум дешевым пивом и не в Куршавеле, а максимум в Геленджике, такая компания быстро пойдет на дно :-) и ее акции тоже. Ну так изучайте компанию перед закупкой :-) , особенно следите как ведет себя руководство, например в парке New York метили ли они скамеечки табличками , летают ли на частных самолетах их любовницы. По этой просто причине я не имею в портфеле акции ВТБ. На мои бабки любовница одного из владельца ВТБ не летает на частном самолете.
***
(за бедных евреев замолвлю я слово...)
Не может быть, они умные и изворотливые. А умение обращаться с деньгами у них в крови. Изначально большинство рoстовшиков и банкиров были евреями.