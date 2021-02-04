Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 23

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Sergey Lazarenko:

да нету никакого отличия, кухни сейчас хорошо котируют, и исполнение, если вручную торгуешь не заметишь отличия

Спасибо!
 
Даниил Минин:

европейский банк устанавливает курс евро относительно доллара.
американский банк устанавливает курс доллара относительно евро.
кто победит?

Победит дружба

даже с конским спредом :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Победит дружба

Эти товарищи вполне работают совместно (взаимная интервенция).

 
SanAlex:

или я Вам должен с бухты барахты сразу на реал без нормальной торговой стратегий влезть - что бы слить?   

если торгуете на демо, пишите что торгуете на демо. хвалиться демо прибылями эээ немного странно.

кроме того, для особо кухонных инструментов (крипты в том числе) на демо и реале уровень исполнения и спредов\комиссий может отличаться на порядок, поэтому тестить лучше сразу на реале

[Удален]  
TheXpert:

если торгуете на демо, пишите что торгуете на демо. хвалиться демо прибылями эээ немного странно.

кроме того, для особо кухонных инструментов (крипты в том числе) на демо и реале уровень исполнения и спредов\комиссий может отличаться на порядок, поэтому тестить лучше сразу на реале

какая Вам разница на демо я или на реале ? что Вы считаете на демо можно подрисовать результат ?

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Вот ещё пример - открытие идёт в две стороны, и счёт не терпит поражение - а накапливает.

Снимок

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Открытие позиций не идёт как ему вздумается - а работает именно по тех анализу.  

 
Alexander_K:

Волшебника на завод отправили...

Дружище, ты хоть знаешь с кем тебе довелось разговаривать? Иные в очереди стоят на общение с Ним.

Э-хе-хе...

Мне это напоминает "Вашингтонский эксперимент ".

https://zen.yandex.ru/media/classicaltheatre/-velikii-skripach-igral-v-metro-na-skripke-za-35-mln-dollarov-i-zarabotal-32-dollara-5e4e54d495ed5c05adb33ac0

🎭 Великий скрипач играл в метро на скрипке за 3,5 млн долларов и заработал 32 доллара
🎭 Великий скрипач играл в метро на скрипке за 3,5 млн долларов и заработал 32 доллара
  • 2020.02.25
  • Классический театр
  • zen.yandex.ru
Дело было в Вашингтоне в час пик с самого утра, когда люди спешат на работу. Один, казаось бы, непреметный музыкант встал в переходе и стал играть на скрипке. Мелодия наполнила собой помещение, разукрасив серое утро угрюмых прохожих. Но далее следуют любопытные результаты наблюдения независимого эксперта (заранее специально была установлена...
 
apr73:

Мне это напоминает "Вашингтонский эксперимент ".

https://zen.yandex.ru/media/classicaltheatre/-velikii-skripach-igral-v-metro-na-skripke-za-35-mln-dollarov-i-zarabotal-32-dollara-5e4e54d495ed5c05adb33ac0

Просто не в том месте оказался, и в трейдинге и в бизнесе также если иметь 3,5 млн долларов и не знать точное место где заработать то можно и 32 доллара также заработать это если повезет, а то можно и потерять все 3,5 млн. Вот например недавно, многие начали скупать биткойн на пике а когда рынок развернул вниз совершая коррекцию, мгновенно все кто вложились по полной потеряли 200 млн долларов.

 

Э-хе-хе...

 Да это просто пи...ец какой-то.

 
apr73:

Э-хе-хе...

 Да это просто пиздец какой-то.

поправь п...ц а то дневной бан будет

 
Valeriy Yastremskiy:

поправь п...ц а то дневной бан будет

)))

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