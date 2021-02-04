Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 23
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да нету никакого отличия, кухни сейчас хорошо котируют, и исполнение, если вручную торгуешь не заметишь отличия
европейский банк устанавливает курс евро относительно доллара.
американский банк устанавливает курс доллара относительно евро.
кто победит?
Победит дружба
даже с конским спредом :-)
Победит дружба
Эти товарищи вполне работают совместно (взаимная интервенция).
или я Вам должен с бухты барахты сразу на реал без нормальной торговой стратегий влезть - что бы слить?
если торгуете на демо, пишите что торгуете на демо. хвалиться демо прибылями эээ немного странно.
кроме того, для особо кухонных инструментов (крипты в том числе) на демо и реале уровень исполнения и спредов\комиссий может отличаться на порядок, поэтому тестить лучше сразу на реале
если торгуете на демо, пишите что торгуете на демо. хвалиться демо прибылями эээ немного странно.
кроме того, для особо кухонных инструментов (крипты в том числе) на демо и реале уровень исполнения и спредов\комиссий может отличаться на порядок, поэтому тестить лучше сразу на реале
какая Вам разница на демо я или на реале ? что Вы считаете на демо можно подрисовать результат ?
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Вот ещё пример - открытие идёт в две стороны, и счёт не терпит поражение - а накапливает.
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Открытие позиций не идёт как ему вздумается - а работает именно по тех анализу.
Волшебника на завод отправили...
Дружище, ты хоть знаешь с кем тебе довелось разговаривать? Иные в очереди стоят на общение с Ним.
Э-хе-хе...
Мне это напоминает "Вашингтонский эксперимент ".
https://zen.yandex.ru/media/classicaltheatre/-velikii-skripach-igral-v-metro-na-skripke-za-35-mln-dollarov-i-zarabotal-32-dollara-5e4e54d495ed5c05adb33ac0
Мне это напоминает "Вашингтонский эксперимент ".
https://zen.yandex.ru/media/classicaltheatre/-velikii-skripach-igral-v-metro-na-skripke-za-35-mln-dollarov-i-zarabotal-32-dollara-5e4e54d495ed5c05adb33ac0
Просто не в том месте оказался, и в трейдинге и в бизнесе также если иметь 3,5 млн долларов и не знать точное место где заработать то можно и 32 доллара также заработать это если повезет, а то можно и потерять все 3,5 млн. Вот например недавно, многие начали скупать биткойн на пике а когда рынок развернул вниз совершая коррекцию, мгновенно все кто вложились по полной потеряли 200 млн долларов.
Э-хе-хе...
Да это просто пи...ец какой-то.
Э-хе-хе...
Да это просто пиздец какой-то.
поправь п...ц а то дневной бан будет
поправь п...ц а то дневной бан будет
)))