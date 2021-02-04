Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 19

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SanAlex:

не знаю, постоянно выводит из минусов в плюс (закроет первый раз 4000баксов и сменит шаблон при этом эксперт удалится и я вновь выставлю эксперта что бы закрыл на 2000 больше моего баланса)

вот на 1 минуте, открывает в обе стороны от сигналов и если большой убыток, увеличивает лот 

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для показухи - сигнал выглядит не красиво (больше убыточных чем прибыльных) ,- но зато, прибыль получается неплохой.


вот например уже и бушные в прибыли и селошные - общая 1000 баксов в плюсе.

- если сейчас закрыть, будет много убыточных позиции. - но прибыль 1000 ваша

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Giorgio5:

Что форекс что фонды и прочее не имеет значения. Этими системами управляют не частные инвесторы а маркетмейкеры и в т.ч. и гос-во. Куда им надо туда цена и пойдет. природа всего этого такога что тех анализ то работает то нет

Это все не так.  И близко не так работает.

 
Wizard2018:

Это все не так.  И близко не так работает.

Продолжайте, мы вас внимательно слушаем.

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SanAlex:

вот например уже и бушные в прибыли и селошные - общая 1000 баксов в плюсе.

- если сейчас закрыть, будет много убыточных позиции. - но прибыль 1000 ваша

 

эксперт всё борется с анализом рынка 

BTCUSDM1 

 
Самая большая ошибка это строить стратегии на прогнозах. 
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SanAlex:

эксперт всё борется с анализом рынка 

 

пока я спал эксперт взял прибыль.

BTCUSDM5

BTCUSDM5 2

неплохо и брокер при этом заработал, с одного клиента с комиссии 

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есть одно но - прибыли у меня должно было быть больше, - но у каждого брокера, позиции закрываются по разному почему-то.

эксперт сработал на закрытия при 65 000 - но пока всё закрылось, сумма стала 63 211 . это есть - что меня кинули , ещё помимо комиссии на 1700 с копейками  

 
Wizard2018:

Это все не так.  И близко не так работает.

90% населения владеют 10% мировых богатств ну или капитала. 10% населения владеет 90% мировых богатств и капитала. На т.н. "рынке" значение имеет не количество участников а их качество. Никогда в жизни частные инвесторы не смогут двигать ценой до тех пор пока пропорции не поменяются. 

А тех.анализ просто констатирует факт не более. Более того - технический индикатор это производное цены, и изгибаться этот индикатор будет так и столько сколько цена укажет и по итогам закрытия периода эти индикаторы не укажут нарушения в движении цены, индикатор всегда будет показывать что цена права))).

На этом форексе и\или на американских фондах в действительности работает нечто иное, то что глаз и разум пока не видят.Это что то имеет какое-то отношение к теханализу но оно очень простое и не исключено что линиями это не изобразить.

 
вхожу в сделки только по тех анализу 70% профитных
 
Papa Vova:
вхожу в сделки только по тех анализу 70% профитных

профит конечно 1 пункт

 
Giorgio5:

На т.н. "рынке" значение имеет не количество участников а их качество. 

Нет.  Вся фишка в количестве.   И изучая поведения роя пчел, саранчи  или стаи рыб, о рынках можно за пару недель/месяцев  узнать больше, чем за  всю жизнь копания в "экономическо-математической" литературе, отчетах и бесконечных циферях и формулах.  Трехэтажных, типа как написал Юсуф, иногда красивых и гениальных, но мало имеющих отношения к  движению рыночных графиков.    Вот вы например знаете, как саранча снимается с поля, что происходит в самом начале? :)  Нет?    А я знаю.      И по барабану сколько у вас бабла.   Против волны никто не устоит, будь он трижды Сорос.  )   И Байден тютелька в тютельку твитнет нужную новость и Сорос встанет пописать минута в минуту.

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