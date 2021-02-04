Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 19
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не знаю, постоянно выводит из минусов в плюс (закроет первый раз 4000баксов и сменит шаблон при этом эксперт удалится и я вновь выставлю эксперта что бы закрыл на 2000 больше моего баланса)
вот на 1 минуте, открывает в обе стороны от сигналов и если большой убыток, увеличивает лот
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для показухи - сигнал выглядит не красиво (больше убыточных чем прибыльных) ,- но зато, прибыль получается неплохой.
вот например уже и бушные в прибыли и селошные - общая 1000 баксов в плюсе.
- если сейчас закрыть, будет много убыточных позиции. - но прибыль 1000 ваша
Что форекс что фонды и прочее не имеет значения. Этими системами управляют не частные инвесторы а маркетмейкеры и в т.ч. и гос-во. Куда им надо туда цена и пойдет. природа всего этого такога что тех анализ то работает то нет
Это все не так. И близко не так работает.
Это все не так. И близко не так работает.
Продолжайте, мы вас внимательно слушаем.
вот например уже и бушные в прибыли и селошные - общая 1000 баксов в плюсе.
- если сейчас закрыть, будет много убыточных позиции. - но прибыль 1000 ваша
эксперт всё борется с анализом рынка
эксперт всё борется с анализом рынка
пока я спал эксперт взял прибыль.
неплохо и брокер при этом заработал, с одного клиента с комиссии
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есть одно но - прибыли у меня должно было быть больше, - но у каждого брокера, позиции закрываются по разному почему-то.
эксперт сработал на закрытия при 65 000 - но пока всё закрылось, сумма стала 63 211 . это есть - что меня кинули , ещё помимо комиссии на 1700 с копейками
Это все не так. И близко не так работает.
90% населения владеют 10% мировых богатств ну или капитала. 10% населения владеет 90% мировых богатств и капитала. На т.н. "рынке" значение имеет не количество участников а их качество. Никогда в жизни частные инвесторы не смогут двигать ценой до тех пор пока пропорции не поменяются.
А тех.анализ просто констатирует факт не более. Более того - технический индикатор это производное цены, и изгибаться этот индикатор будет так и столько сколько цена укажет и по итогам закрытия периода эти индикаторы не укажут нарушения в движении цены, индикатор всегда будет показывать что цена права))).
На этом форексе и\или на американских фондах в действительности работает нечто иное, то что глаз и разум пока не видят.Это что то имеет какое-то отношение к теханализу но оно очень простое и не исключено что линиями это не изобразить.
вхожу в сделки только по тех анализу 70% профитных
профит конечно 1 пункт
На т.н. "рынке" значение имеет не количество участников а их качество.
Нет. Вся фишка в количестве. И изучая поведения роя пчел, саранчи или стаи рыб, о рынках можно за пару недель/месяцев узнать больше, чем за всю жизнь копания в "экономическо-математической" литературе, отчетах и бесконечных циферях и формулах. Трехэтажных, типа как написал Юсуф, иногда красивых и гениальных, но мало имеющих отношения к движению рыночных графиков. Вот вы например знаете, как саранча снимается с поля, что происходит в самом начале? :) Нет? А я знаю. И по барабану сколько у вас бабла. Против волны никто не устоит, будь он трижды Сорос. ) И Байден тютелька в тютельку твитнет нужную новость и Сорос встанет пописать минута в минуту.