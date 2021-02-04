Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 20
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Рынок Форекс ничему не подается, подается только статистике, где есть брешь там есть и статистика положительная или иначе мат.ожидание дающая прибыль, нужно искать там где все еще течет, а все остальное попытки прогнозировать, предсказывать, это пустая трата времени, потому что трейдер живет и торгует не одним днем, а будет торговать почти всю жизнь если это его профессия то тут все достаточно серьезно, и без статистики и немного математики не обойтись, а также сама стратегия должна быть основана именно на этом.
90% населения владеют 10% мировых богатств ну или капитала. 10% населения владеет 90% мировых богатств и капитала. На т.н. "рынке" значение имеет не количество участников а их качество. Никогда в жизни частные инвесторы не смогут двигать ценой до тех пор пока пропорции не поменяются.
А тех.анализ просто констатирует факт не более. Более того - технический индикатор это производное цены, и изгибаться этот индикатор будет так и столько сколько цена укажет и по итогам закрытия периода эти индикаторы не укажут нарушения в движении цены, индикатор всегда будет показывать что цена права))).
На этом форексе и\или на американских фондах в действительности работает нечто иное, то что глаз и разум пока не видят.Это что то имеет какое-то отношение к теханализу но оно очень простое и не исключено что линиями это не изобразить.
вот биткоин например средство нового распределения денег. новые люди станут богатыми и новые бедными. даже если у тебя есть большие деньги - постоянно нужно находиться в тонусе, немного расслабишься - и они уже могут уйти.
Нет. Вся фишка в количестве. И изучая поведения роя пчел, саранчи или стаи рыб, о рынках можно за пару недель/месяцев узнать больше, чем за всю жизнь копания в "экономическо-математической" литературе, отчетах и бесконечных циферях и формулах. Трехэтажных, типа как написал Юсуф, иногда красивых и гениальных, но мало имеющих отношения к движению рыночных графиков. Вот вы например знаете, как саранча снимается с поля, что происходит в самом начале? :) Нет? А я знаю. И по барабану сколько у вас бабла. Против волны никто не устоит, будь он трижды Сорос. ) И Байден тютелька в тютельку твитнет нужную новость и Сорос встанет пописать минута в минуту.
Количесвом качество перебить можно только если суммарная качественная характеристика количества больше чем качественная характерисика качества на N процентов, и то при этом количество надо постоянно координировать что бы ни грамма их суммарной качественной характеристики не ушло на что либо кроме цели. И если координация будет не верна то ничего не выйдет.
Сколько легковушек надо чтобы раздолбать белаз или скинуть его с дороги? Возможно что бесконечно много и не меньше. Сколько людей надо чтобы они своими кулаками разрушили железобетонную стену? Против волны не попрешь все верно - только волны формируют не трейдеры, даже если они одномоментно будут заходить в рынок в одном направлении. Но сдесь есть еще одна неприятность.Мало того что трейдеры не одномоментно заходят - дак они еще и в разные направления встают.
Про саранчу не знаю к сожалению. Только это и не нужно. Саранча это естественная система и действия их скоординированы их инстинктами и они сами контролирую ситуацию.
Форекс это искувственная управляемая система. Волки и лисы тоже бывает таскают кур из курятника фермера но до поры до времени. Но они наврядли думают что кур для них там выращивают специально. На форексе за депозитом конкретного человека никто не охотиться как не охотится фермер на конкретного волка. Фермер охотиться (по мере его надобности) за стаями как маркетмейкеры двигают цену чтобы поймать стаю.
Рынок Форекс ничему не подается, подается только статистике, где есть брешь там есть и статистика положительная или иначе мат.ожидание дающая прибыль, нужно искать там где все еще течет, а все остальное попытки прогнозировать, предсказывать, это пустая трата времени, потому что трейдер живет и торгует не одним днем, а будет торговать почти всю жизнь если это его профессия то тут все достаточно серьезно, и без статистики и немного математики не обойтись, а также сама стратегия должна быть основана именно на этом.
Математика описывает естественные системы. Форекс и прочие рынки - искуственная система. Не возможно с помощью математики спрогнозировать что мой сосед будет делать сегодня даже если у меня есть статистика наблюдения за его поведением за очень долгий период. Математика предсказывает что в 8-00 он должен пойти на работу, а он не идет. Ну ладно проспал- в 8-30 или 9-30 точно выйдет - нет. Ну завтра то выйдет? Не выходит. А что случилось? 2 е верные ставки должны были сработать - а его еще в 4-30 утра увезли в больницу и когда приедет не известно.
Математика описывает естественные системы. Форекс и прочие рынки - искуственная система. Не возможно с помощью математики спрогнозировать что мой сосед будет делать сегодня даже если у меня есть статистика наблюдения за его поведением за очень долгий период. Математика предсказывает что в 8-00 он должен пойти на работу, а он не идет. Ну ладно проспал- в 8-30 или 9-30 точно выйдет - нет. Ну завтра то выйдет? Не выходит. А что случилось? 2 е верные ставки должны были сработать - а его еще в 4-30 утра увезли в больницу и когда приедет не известно.
Есть огромное множество чисто физических (в смысле отсутствия человеческого фактора) нелинейных систем (процессов), которые гадаются примерно так же трудно и неоднозначно. Рынок в этом смысле не что-то исключительное, точную форму отдельного бархана в пустыне или облака в небе или траекторию снежинки спрогнозировать не легче.
А формулировать нечего, - все просто.
Теханализ - это попытки сформировать будущую цену из прошлого!
Еще это называют Грааль :)
Как только это слово появляется в заголовке темы на форуме, - 100 страниц обсуждения гарантированно!
Добавлено
Откровения трейдера ФОРЕКС
Орнул!
От души поржал! :D
Про саранчу не знаю к сожалению. Только это и не нужно.
Ну не нужно, так не нужно :)))
Ну не нужно, так не нужно :)))
А мне интересно про саранчу. Как она летает? И аналогии с рынком. Расскажите.
самому аж интересно - закроет сегодня на 70 000