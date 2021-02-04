Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 12
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Юрий, спасибо, интересно.
Но про евреев шутка плохая.
А вот про бирки на скамейке, это в плюс компании или в минус? По нашим реалиям. Вы бы купили, понимая поддержку этой компании некоторыми товарищами, или наоборот сторонились?
(за бедных евреев замолвлю я слово...)
Не может быть, они умные и изворотливые. А умение обращаться с деньгами у них в крови. Изначально большинство рoстовшиков и банкиров были евреями.
Согласен, да и поговорка не моя , просто очень хорошо отражает форекс торговлю со стандартным плечиком 1:100
Согласен, да и поговорка не моя , просто очень хорошо отражает форекс торговлю со стандартным плечиком 1:100
Такое я ранее слышал. Только там речь шла не о плече, а об усреднении.
Верно , плечо убило больше Евреев чем Гитлер.
...
А вот тут , есть тонкость , если директора и его производство не будет работать, а поливать просеком элитных шлюх в Куршавеле, скажем первый год шлюхи у них будут элитные на другой уже простые , потому будут искать на трассе и поливать не шампанским, а максимум дешевым пивом и не в Куршавеле, а максимум в Геленджике, такая компания быстро пойдет на дно :-) и ее акции тоже. Ну так изучайте компанию перед закупкой :-) , особенно следите как ведет себя руководство, например в парке New York метили ли они скамеечки табличками , летают ли на частных самолетах их любовницы. По этой просто причине я не имею в портфеле акции ВТБ. На мои бабки любовница одного из владельца ВТБ не летает на частном самолете.
полностью согласен
тогда проблема извечная - правильный подбор портфеля ... но окажется, что проблема перерастет в изучение политики компаний
Юрий, спасибо, интересно.
Но про евреев шутка плохая.
А вот про бирки на скамейке, это в плюс компании или в минус? По нашим реалиям. Вы бы купили понимая поддержку товарищей, или наоборот сторонились?
Шутка не моя, потоврюсь , просто хорошо иллюстрирует стандартное форекс плечико 1:100.
Нет у меня в портфеле ВТБ , сторонюсь. А вот сбербанк есть, да и у Грефа репутация получше чем у Костина, Греф не замечен в предоставлении любовницам частных самолетов.
На мой взгляд это минус, кроме того встаньте на график ВТБ и к примеру на графики сбера ( лучше на месячные , недельные)
полностью согласен
тогда проблема извечная - правильный подбор портфеля ... но окажется, что проблема перерастет в изучение политики компаний
Еще очень важен фундаментальный анализ, причем он ломает технический, как хрупкую спичку. Все эти треугольники , уровни , мувинги с треском гнуться и ломаются под воздействием фундаментальных данных.часто акция если пошла , тупо идет без всякого отката ( не в счет графики m5 m15 ) , и такое может продолжаться месяцами.
Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу?
есть такой сигнал
Конечно, но с учётом календаря и "слов сильных мира сего"
зашел в профиль посмотреть сигнал в подтверждение ваших слов - ничего не нашел.
Если исходить из того, что цена ходит 50/50
зачем из этого исходить.