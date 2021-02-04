Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 12

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Юрий, спасибо, интересно.

Но про евреев шутка плохая.

А вот про бирки на скамейке, это в плюс компании или в минус? По нашим реалиям. Вы бы купили, понимая поддержку этой компании некоторыми товарищами, или наоборот сторонились?

 
khorosh:

(за бедных евреев замолвлю я слово...)

Не может быть, они умные и изворотливые. А умение обращаться с деньгами у них в крови. Изначально большинство рoстовшиков и банкиров были евреями.

Согласен, да и поговорка не моя , просто очень хорошо отражает форекс торговлю со стандартным  плечиком 1:100

 
Yuriy Zaytsev:

Согласен, да и поговорка не моя , просто очень хорошо отражает форекс торговлю со стандартным  плечиком 1:100

Такое я ранее слышал. Только там речь шла не о плече, а об усреднении.

 
Yuriy Zaytsev:

Верно , плечо убило больше Евреев чем Гитлер.

...

А вот тут , есть тонкость , если директора и его производство не будет работать,  а поливать просеком  элитных шлюх в Куршавеле,  скажем первый год шлюхи у них будут элитные на другой уже простые , потому будут искать на трассе  и поливать не шампанским, а максимум дешевым пивом и не в Куршавеле, а максимум в Геленджике, такая компания быстро пойдет на дно :-) и ее акции тоже.  Ну так изучайте компанию  перед закупкой :-) , особенно следите как ведет себя руководство,  например в парке New York метили ли они скамеечки табличками , летают ли на частных самолетах их любовницы. По этой просто причине я не имею в портфеле акции ВТБ. На мои бабки любовница одного из владельца ВТБ  не летает на частном самолете.  

полностью согласен

тогда проблема извечная - правильный подбор портфеля ... но окажется, что проблема перерастет в изучение политики компаний

 
Aleksei Stepanenko:

Юрий, спасибо, интересно.

Но про евреев шутка плохая.

А вот про бирки на скамейке, это в плюс компании или в минус? По нашим реалиям. Вы бы купили понимая поддержку товарищей, или наоборот сторонились?

Шутка не моя, потоврюсь , просто хорошо иллюстрирует  стандартное форекс плечико 1:100.

Нет у меня в портфеле ВТБ , сторонюсь.  А вот сбербанк есть, да и у Грефа репутация получше чем у Костина, Греф не замечен в предоставлении любовницам частных самолетов.

На мой взгляд это минус, кроме того встаньте на график ВТБ  и к примеру на графики сбера ( лучше на месячные , недельные)

 
Igor Makanu:

полностью согласен

тогда проблема извечная - правильный подбор портфеля ... но окажется, что проблема перерастет в изучение политики компаний

Еще очень важен фундаментальный анализ, причем он ломает технический, как хрупкую спичку. Все эти треугольники , уровни , мувинги с треском гнуться и ломаются под воздействием фундаментальных данных.

часто акция если пошла , тупо идет без всякого отката ( не в счет графики m5 m15 )  , и такое может продолжаться месяцами.
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Если конкретно про ВТБ говорить, вообще какое-то странное предприятие, с невнятным лицом. Какие-то, наверное, внутренние делишки делает. 
 
Maksim Neimerik:
Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? 


есть такой сигнал


 
Vitaly Muzichenko:

Конечно, но с учётом календаря и "слов сильных мира сего"

зашел в профиль посмотреть сигнал в подтверждение ваших слов - ничего не нашел.

 
Vitaliy Kuznetsov:

Если исходить из того, что цена ходит 50/50

зачем из этого исходить.

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