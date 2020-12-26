Как вы завершили этот 2020ый год? - страница 2
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Год как год, ничего особенного, кроме того, что пришлось ехать в Сочи вместо интересных мест и были закрыты бары.
Люди сами это все придумали, что у них год плохой, придумали все. Каждый не готов брать на себя ответственность за свои поступки и решения, а все вместе винят не себя, а год. Как ребенок, который ударяется о стул, говорит, что виноват стул. Такие исследования проводились и дети до какого-то возраста не осознают, что в том, что они ударились о стул, виноваты они сами, а не стул. Так это год был плохой и он в этом виноват или... может...?
Год это всего-лишь оборот вокруг солнца, у него нет начала и конца, начало и конец года в голове. Думаю трейдеры должны разбираться в статистике. Так вот по статистике за 2020 год умерло не больше людей, чем за 2019, и не больше, чем за 2018... в рамках естественных флуктуаций. Я ничего не утверждаю, но статистикой нужно уметь оперировать, чтобы не попадаться на манипуляции общественным мнением.
А вот биткоин радует, от 6000 сижу, пока цель на 340 000, но промежуточная на 50 000.
тоже случайно прикупил по 18000....... эххх а ведь когда то я его по 100 баксов покупал жаль скинул по 800
Год как год, ничего особенного, кроме того, что пришлось ехать в Сочи вместо интересных мест и были закрыты бары.
Люди сами это все придумали, что у них год плохой, придумали все. Каждый не готов брать на себя ответственность за свои поступки и решения, а все вместе винят не себя, а год. Как ребенок, который ударяется о стул, говорит, что виноват стул. Такие исследования проводились и дети до какого-то возраста не осознают, что в том, что они ударились о стул, виноваты они сами, а не стул. Так это год был плохой и он в этом виноват или... может...?
Год это всего-лишь оборот вокруг солнца, у него нет начала и конца, начало и конец года в голове. Думаю трейдеры должны разбираться в статистике. Так вот по статистике за 2020 год умерло не больше людей, чем за 2019, и не больше, чем за 2018... в рамках естественных флуктуаций. Я ничего не утверждаю, но статистикой нужно уметь оперировать, чтобы не попадаться на манипуляции общественным мнением.
А вот биткоин радует, от 6000 сижу, пока цель на 340 000, но промежуточная на 50 000.
Я завершил этот год завершением своих планов по выявлению глобальных закономерностей природных и техногенных процессов во вселенной и на планете Земля в частности, с первых секунд мироздания, или,с момента Большого взрыва, начатый ещё в далеком 2011-том году на страницах родного форума.Грустно распрощаться с этими планами, поскольку, нечем теперь заниматься и пришла пора готовиться к походу в мир иной. Эта объективная реальность и я вхожу в новый мир с поднятой головой, без какого-либо страха.Форумчан прошу, иногда, вспоминать обо мне, хотя-бы потому,что, я избавил Вас от спекулятивной части Форекса, оставив в замен Форекс,полный радости и веселья, где каждый будет зарабатывать ровно столько, сколько нужно для счастливой жизни. Прощайте, друзья. Сам буду бесцельно жить и смотреть, как осуществляется задуманное и помогать людям в осознании реальности. Только самоубийцы пойдут против выявленных закономерностей и, неизбежно, найдут свою смерть, не подозревая об этом. Детей своих учите понимать их и соблюдать. Главным итогом исследований оказался банальный факт о том, что, каждый творит своё прошлое(П) и будущее(Б) в настоящем(Н), так,что, всегда выполняется равенство П+Б+Н=1. Будьте бдительны.PS^ Господа трейдеры и программисты! Всё это стало возможным, благодаря нашему Боссу, Господину Фатхуллину, сумевшему создать в коллективе прекрасных программистов и сам являясь программистом, творческую обстановку и благодаря Господину Рошу, усмотревшему в известной статье ростки будущей теории, изменившей ход истории человечества. Слава подобным руководителям! Позаботьтесь о счете 2661100, как символ силы и мощи терминала МТ4, пусть никто не осмелиться торговать против всех терминалов от https://www.mql5.com/ru/users/metaquotes!
кто заработает на этом должны скинуться на статую, потом уже после
мне такая нравится
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Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
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Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Это в стиле Омара Хайяма: https://pikabu.ru/story/15_luchshikh_aforizmov_omara_khayyama__mudrost_cherez_veka_3970913
Есенин есть Есенин! Пусть спит спокойно, о нем не забудут никогда, поражает полёт мысли!
Благодарю !
Благодарю, Есенин есть Есенин! Пусть спит спокойно, о нем не забудут никогда, поражает полёт мысли!
Прочёл Ваш пост выше - и сгрустнулось.
почему то хорошие люди, уходят первыми.
Прочёл Ваш пост выше - и взегрустнулось.
почему то хорошие люди, уходят первыми.
Первоначальный ответ Гугла:
Есть ли Божий справедливость?
и затем:
Есть ли Божественная и человеческая справедливость?
Я завершил этот год завершением своих планов по выявлению глобальных закономерностей природных и техногенных процессов во вселенной и на планете Земля в частности, с первых секунд мироздания, или,с момента Большого взрыва, начатый ещё в далеком 2011-том году на страницах родного форума.Грустно распрощаться с этими планами, поскольку, нечем теперь заниматься и пришла пора готовиться к походу в мир иной. Эта объективная реальность и я вхожу в новый мир с поднятой головой, без какого-либо страха.Форумчан прошу, иногда, вспоминать обо мне, хотя-бы потому,что, я избавил Вас от спекулятивной части Форекса, оставив в замен Форекс,полный радости и веселья, где каждый будет зарабатывать ровно столько, сколько нужно для счастливой жизни. Прощайте, друзья. Сам буду бесцельно жить и смотреть, как осуществляется задуманное и помогать людям в осознании реальности. Только самоубийцы пойдут против выявленных закономерностей и, неизбежно, найдут свою смерть, не подозревая об этом. Детей своих учите понимать их и соблюдать. Главным итогом исследований оказался банальный факт о том, что, каждый творит своё прошлое(П) и будущее(Б) в настоящем(Н), так,что, всегда выполняется равенство П+Б+Н=1. Будьте бдительны.PS^ Господа трейдеры и программисты! Всё это стало возможным, благодаря нашему Боссу, Господину Фатхуллину, сумевшему создать в коллективе прекрасных программистов и сам являясь программистом, творческую обстановку и благодаря Господину Рошу, усмотревшему в известной статье ростки будущей теории, изменившей ход истории человечества. Слава подобным руководителям! Позаботьтесь о счете 2661100, как символ мощи терминала МТ4, пусть никто не осмелиться торговать против всех терминалов от https://www.mql5.com/ru/users/metaquotes!
Рано прощаться. Ещё много дел.
Юсуф, где в этой формуле отведено место сознанию?
Рано прощаться. Ещё много дел.
Юсуф, где в этой формуле отведено место сознанию?
Я остаюсь навечно в вашем сознании, а время сформулировано однозначно в ПНБ и показано Вами https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page6#comment_19703915
Я остаюсь навечно в вашем сознании
А.Ф. к сожалению, ушел не заметно, случайно увидел в поиске, комментарии его клиента видимо
как вас тут провести?