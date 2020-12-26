Как вы завершили этот 2020ый год? - страница 2

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Maxim Romanov:

Год как год, ничего особенного, кроме того, что пришлось ехать в Сочи вместо интересных мест и были закрыты бары. 

Люди сами это все придумали, что у них год плохой, придумали все. Каждый не готов брать на себя ответственность за свои поступки и решения, а все вместе винят не себя, а год. Как ребенок, который ударяется о стул, говорит, что виноват стул. Такие исследования проводились и дети до какого-то возраста не осознают, что в том, что они ударились о стул, виноваты они сами, а не стул. Так это год был плохой и он в этом виноват или... может...?

Год это всего-лишь оборот вокруг солнца, у него нет начала и конца, начало и конец года в голове. Думаю трейдеры должны разбираться в статистике. Так вот по статистике за 2020 год умерло не больше людей, чем за 2019, и не больше, чем за 2018... в рамках естественных флуктуаций. Я ничего не утверждаю, но статистикой нужно уметь оперировать, чтобы не попадаться на манипуляции общественным мнением.

А вот биткоин радует, от 6000 сижу, пока цель на 340 000, но промежуточная на 50 000.

тоже случайно прикупил по 18000....... эххх а ведь когда то я его по 100 баксов покупал жаль скинул по 800

 
Maxim Romanov:

Год как год, ничего особенного, кроме того, что пришлось ехать в Сочи вместо интересных мест и были закрыты бары. 

Люди сами это все придумали, что у них год плохой, придумали все. Каждый не готов брать на себя ответственность за свои поступки и решения, а все вместе винят не себя, а год. Как ребенок, который ударяется о стул, говорит, что виноват стул. Такие исследования проводились и дети до какого-то возраста не осознают, что в том, что они ударились о стул, виноваты они сами, а не стул. Так это год был плохой и он в этом виноват или... может...?

Год это всего-лишь оборот вокруг солнца, у него нет начала и конца, начало и конец года в голове. Думаю трейдеры должны разбираться в статистике. Так вот по статистике за 2020 год умерло не больше людей, чем за 2019, и не больше, чем за 2018... в рамках естественных флуктуаций. Я ничего не утверждаю, но статистикой нужно уметь оперировать, чтобы не попадаться на манипуляции общественным мнением.

А вот биткоин радует, от 6000 сижу, пока цель на 340 000, но промежуточная на 50 000.

Я завершил этот год завершением своих планов по выявлению глобальных закономерностей природных и техногенных процессов во вселенной  и на планете Земля в частности, с первых секунд мироздания, или,с момента Большого взрыва, начатый ещё в далеком 2011-том году на страницах родного форума.Грустно распрощаться с этими планами, поскольку, нечем теперь заниматься и пришла пора готовиться к походу в мир иной. Эта объективная реальность и я вхожу в новый мир с поднятой головой, без какого-либо страха.Форумчан прошу, иногда, вспоминать обо мне, хотя-бы потому,что, я избавил Вас от спекулятивной части Форекса, оставив в замен Форекс,полный радости и веселья, где каждый будет зарабатывать ровно столько, сколько нужно для счастливой жизни. Прощайте, друзья. Сам буду бесцельно жить и смотреть, как осуществляется задуманное и помогать людям в осознании реальности. Только самоубийцы пойдут против выявленных закономерностей и, неизбежно, найдут свою смерть, не подозревая об этом. Детей своих учите понимать их и соблюдать. Главным итогом исследований оказался банальный факт о том, что, каждый творит своё прошлое(П) и будущее(Б) в настоящем(Н), так,что, всегда выполняется равенство П+Б+Н=1. Будьте бдительны.

PS^ Господа трейдеры и программисты! Всё это стало возможным, благодаря нашему Боссу, Господину Фатхуллину, сумевшему создать в коллективе прекрасных программистов и сам являясь программистом, творческую обстановку и благодаря Господину Рошу, усмотревшему в известной  статье ростки будущей теории, изменившей ход истории человечества. Слава подобным руководителям! Позаботьтесь о счете 2661100, как символ силы и мощи терминала МТ4, пусть никто не осмелиться торговать против всех терминалов от https://www.mql5.com/ru/users/metaquotes!
MetaQuotes
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

кто заработает на этом должны скинуться на статую, потом уже после

мне такая нравится


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Сергей Есенин — Мы теперь уходим понемногу: Стих

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Мы теперь уходим понемногу

В ту страну, где тишь и благодать.

Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть своей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.
 
SanAlex:
Сергей Есенин — Мы теперь уходим понемногу: Стих

-------------------------------------------------------------------

Мы теперь уходим понемногу

В ту страну, где тишь и благодать.

Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть своей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.


Это в стиле  Омара Хайяма:   https://pikabu.ru/story/15_luchshikh_aforizmov_omara_khayyama__mudrost_cherez_veka_3970913

 Есенин есть Есенин! Пусть спит спокойно, о нем не забудут никогда, поражает полёт мысли!

Благодарю !

Афоризмы Омара Хайяма
Афоризмы Омара Хайяма
  • 2020.12.18
  • pikabu.ru
Вечные цитаты великого поэта и одного из самых известных восточных мудрецов и философов. Каждое его четверостишие - уравнение, стремящееся к точной формуле, к афоризму. Образ великого поэта Востока Омара Хайяма овеян легендами, а биография полна тайн и загадок. Древний Восток знал Омара Хайяма в первую очередь как выдающегося ученого...
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Благодарю, Есенин есть Есенин! Пусть спит спокойно, о нем не забудут никогда, поражает полёт мысли!

Прочёл Ваш пост выше - и сгрустнулось.

почему то хорошие люди, уходят первыми. 

 
SanAlex:

Прочёл Ваш пост выше - и взегрустнулось.

почему то хорошие люди, уходят первыми. 

Первоначальный ответ Гугла:

Есть ли Божий справедливость?

и затем:

Есть ли Божественная и человеческая справедливость?

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Yousufkhodja Sultonov:

Я завершил этот год завершением своих планов по выявлению глобальных закономерностей природных и техногенных процессов во вселенной  и на планете Земля в частности, с первых секунд мироздания, или,с момента Большого взрыва, начатый ещё в далеком 2011-том году на страницах родного форума.Грустно распрощаться с этими планами, поскольку, нечем теперь заниматься и пришла пора готовиться к походу в мир иной. Эта объективная реальность и я вхожу в новый мир с поднятой головой, без какого-либо страха.Форумчан прошу, иногда, вспоминать обо мне, хотя-бы потому,что, я избавил Вас от спекулятивной части Форекса, оставив в замен Форекс,полный радости и веселья, где каждый будет зарабатывать ровно столько, сколько нужно для счастливой жизни. Прощайте, друзья. Сам буду бесцельно жить и смотреть, как осуществляется задуманное и помогать людям в осознании реальности. Только самоубийцы пойдут против выявленных закономерностей и, неизбежно, найдут свою смерть, не подозревая об этом. Детей своих учите понимать их и соблюдать. Главным итогом исследований оказался банальный факт о том, что, каждый творит своё прошлое(П) и будущее(Б) в настоящем(Н), так,что, всегда выполняется равенство П+Б+Н=1. Будьте бдительны.

PS^ Господа трейдеры и программисты! Всё это стало возможным, благодаря нашему Боссу, Господину Фатхуллину, сумевшему создать в коллективе прекрасных программистов и сам являясь программистом, творческую обстановку и благодаря Господину Рошу, усмотревшему в известной  статье ростки будущей теории, изменившей ход истории человечества. Слава подобным руководителям! Позаботьтесь о счете 2661100, как символ мощи терминала МТ4, пусть никто не осмелиться торговать против всех терминалов от https://www.mql5.com/ru/users/metaquotes!

Рано прощаться. Ещё много дел.

Юсуф, где в этой формуле отведено место сознанию?

 
Олег avtomat:

Рано прощаться. Ещё много дел.

Юсуф, где в этой формуле отведено место сознанию?

Я остаюсь навечно в вашем сознании, а время сформулировано однозначно в ПНБ   и показано Вами  https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page6#comment_19703915  

Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
  • 2020.12.12
  • www.mql5.com
Торговля ведется на ВПС наа EUR/USD постоянным лотом 0,01, депозитом 60 у.е...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Я остаюсь навечно в вашем сознании

А.Ф. к сожалению, ушел не заметно, случайно увидел в поиске, комментарии его клиента видимо

как вас тут провести?

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