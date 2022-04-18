Работа вхолостую - страница 4
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Подскажите пожалуйста почему могу настроить только 4 агента на продажу мощностей при том что мой ЦП имеет 8 физических ядер.
А в диспетчере задач вижу вообще только одного агента.
1. Агенты выдаются по количеству физических, а не виртуальных ядер.
2. Вы не туда смотрите - Вы видите запущенный MetaTester 5 Agent Manage, агенты смотрятся в "Фоновые процессы" (прокрутите вниз диспетчер задач)
1. Агенты выдаются по количеству физических, а не виртуальных ядер.
2. Вы не туда смотрите - Вы видите запущенный MetaTester 5 Agent Manage, агенты смотрятся в "Фоновые процессы" (прокрутите вниз диспетчер задач)
Спасибо большое. Все понятно.
Три агента молотят уже час
при этом ни в лог-файлах ни в MetaTester 5 Agent Manager (вкладка 'Обзор') ничего не меняется в течении часа.
Если агенты работают - можно ли сделать вывод сервисной информации в лог-файлы: мол так и так, агент работает ... А то сейчас снова очень похожая ситуация вырисовывается: агенты промолотят вхолостую.
Добавлено: как я и предполагал - 1 час 20 минут три агента вхолостую. В 13:55 пытались получить задание, в 15:18 прекратили тарахтеть. Как можно видеть с 13:55 ни одно задание не выполнено (а это 1 час 20 минут).
Что ещё заметил: когда агенты тарахтят в холостую в диспетчере задач, в колонке Память, цифры напротив агентов не меняются (конечно при этом в колонке ЦП цифры напротив агентов немного скачут - у меня около цифры 13 скачет загрузка ЦП).
Вот как это было вчера:
Возможно эта информация поможет отслеживать работу вхолостую (вероятное зависание агентов).
1. Агенты выдаются по количеству физических, а не виртуальных ядер.
Абыдно. Гипертрейдинг дает хороший прирост производительности на небольших объемах данных (когда большая их часть влезает в кэш процессора).
Приходится на всякие извраты идти, чтобы МетаТрейдер по-прежнему считал, что у меня 12, а не шесть ядер... Эх...
Снова вечер и снова агенты тарахтят вхолостую.
Сделайте пожалуйста какой-то сброс на диск - чтобы понимать состояние агентов: работают они над задачей или они зависли?
В последнее время участились случаю холостой работы агентов. При этом в лог-файл может ничего не писать час или полтора. Затем оказывается как в посте выше: агент берет какую-то задачу и все: дальше нет никакой информации.
Добавлено: пример холостой работы - агент безуспешно пытается взять одну и туже работу. В итоге ноль выполненной работы:
Что означают строки - это агент себя отключил? (я точно ничего не выключал)
Что означают строки - это агент себя отключил? (я точно ничего не выключал)