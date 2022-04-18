Работа вхолостую - страница 4

Новый комментарий
 
Grigori.S.B:

Подскажите пожалуйста почему могу настроить только 4 агента на продажу мощностей при том что мой ЦП имеет 8 физических ядер.

А в диспетчере задач вижу вообще только одного агента.


1. Агенты выдаются по количеству физических, а не виртуальных ядер.

2. Вы не туда смотрите - Вы видите запущенный MetaTester 5 Agent Manage, агенты смотрятся в "Фоновые процессы" (прокрутите вниз диспетчер задач)

 
Vladimir Karputov:

1. Агенты выдаются по количеству физических, а не виртуальных ядер.

2. Вы не туда смотрите - Вы видите запущенный MetaTester 5 Agent Manage, агенты смотрятся в "Фоновые процессы" (прокрутите вниз диспетчер задач)

Спасибо большое. Все понятно.

 

Три агента молотят уже час

при этом ни в лог-файлах ни в MetaTester 5 Agent Manager (вкладка 'Обзор') ничего не меняется в течении часа.


Если агенты работают - можно ли сделать вывод сервисной информации в лог-файлы: мол так и так, агент работает ... А то сейчас снова очень похожая ситуация вырисовывается: агенты промолотят вхолостую.


Добавлено: как я и предполагал - 1 час 20 минут три агента вхолостую. В 13:55 пытались получить задание, в 15:18 прекратили тарахтеть. Как можно видеть с 13:55 ни одно задание не выполнено (а это 1 час 20 минут).

PG      0       13:34:58.609    Network authorized on agent3.mql5.net for barabashkakvn
RR      0       13:53:33.339    Network 4372 bytes of account info loaded
KH      0       13:53:33.339    Network 1470 bytes of tester parameters loaded
LM      0       13:53:33.339    Network 48316 bytes of input parameters loaded
QG      0       13:53:33.339    Network 297 bytes of symbols list loaded (48 symbols)
KM      0       13:53:33.339    Tester  job 6934332808013820075 received from Cloud Server
FO      0       13:53:33.339    Tester  file added, 695929 bytes loaded
ML      0       13:53:33.339    Tester  job 6934332808013820075 received from Cloud Server
HL      0       13:53:33.339    Tester  file added, 17557 bytes loaded
RG      0       13:53:33.339    Network 59040 bytes of optimized inputs info loaded
IM      0       13:53:33.340    Tester  successfully initialized
OP      0       13:53:33.340    Network 822 Kb of total initialization data received
MS      0       13:53:33.340    Tester  Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 32574 MB
GJ      0       13:53:33.340    Tester  optimization pass 43328523378418 started
EO      0       13:53:33.350    Symbols U30USD: symbol to be synchronized
FK      0       13:53:33.399    Symbols U30USD: symbol synchronized, 3920 bytes of symbol info received
KS      0       13:53:34.649    History U30USD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.206
JJ      0       13:53:34.649    History U30USD: history synchronized from 2019.01.01 to 2021.02.26
OF      0       13:53:34.782    History U30USD,M1: history cache allocated for 767494 bars and contains 458922 bars from 2019.01.01 23:05 to 2020.05.03 23:59
JG      0       13:53:34.782    History U30USD,M1: history begins from 2019.01.01 23:05
RM      0       13:53:34.847    Tester  job 6934332808013820075 received from Cloud Server
MJ      0       13:53:34.847    Tester  file added, 17557 bytes loaded
FM      0       13:53:34.847    Tester  job 6934332808013820075 received from Cloud Server
DM      0       13:53:34.847    Tester  file added, 17558 bytes loaded
RQ      0       13:53:34.861    Symbols XAUUSD: symbol to be synchronized
QF      0       13:53:34.885    Symbols XAUUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
JK      0       13:53:35.461    History XAUUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.019
RO      0       13:53:35.461    History XAUUSD: history synchronized from 2019.01.01 to 2021.02.26
CL      0       13:53:35.568    History XAUUSD,M1: history cache allocated for 777687 bars and contains 469115 bars from 2019.01.01 23:05 to 2020.05.03 23:59
QQ      0       13:53:35.568    History XAUUSD,M1: history begins from 2019.01.01 23:05
HJ      0       13:53:39.104    History U30USD,Daily: history cache allocated for 630 bars and contains 415 bars from 2019.01.01 00:00 to 2020.05.03 00:00
OK      0       13:53:39.104    History U30USD,Daily: history begins from 2019.01.01 00:00
OG      0       13:53:39.196    History XAUUSD,Daily: history cache allocated for 632 bars and contains 417 bars from 2019.01.01 00:00 to 2020.05.03 00:00
JF      0       13:53:39.196    History XAUUSD,Daily: history begins from 2019.01.01 00:00
FR      0       15:18:53.036    Network connected to agent2.mql5.net
 

Что ещё заметил: когда агенты тарахтят в холостую в диспетчере задач, в колонке Память, цифры напротив агентов не меняются (конечно при этом в колонке ЦП цифры напротив агентов немного скачут - у меня около цифры 13 скачет загрузка ЦП).

Вот как это было вчера:

Возможно эта информация поможет отслеживать работу вхолостую (вероятное зависание агентов).

 
Vladimir Karputov:

1. Агенты выдаются по количеству физических, а не виртуальных ядер.

Абыдно. Гипертрейдинг дает хороший прирост производительности на небольших объемах данных (когда большая их часть влезает в кэш процессора). 

Приходится на всякие извраты идти, чтобы МетаТрейдер по-прежнему считал, что у меня 12, а не шесть ядер... Эх... 

 
И много на этом можно заработать? 
 

Снова вечер и снова агенты тарахтят вхолостую.

Сделайте пожалуйста какой-то сброс на диск - чтобы понимать состояние агентов: работают они над задачей или они зависли? 


В последнее время участились случаю холостой работы агентов. При этом в лог-файл может ничего не писать час или полтора. Затем оказывается как в посте выше: агент берет какую-то задачу и все: дальше нет никакой информации.


Добавлено: пример холостой работы - агент безуспешно пытается взять одну и туже работу. В итоге ноль выполненной работы:

OE      0       17:35:55.426    Network connected to agent3.mql5.net
FL      0       17:35:56.709    Network MQL5 Cloud Network server agent3.mql5.net selected after rescan (ping 17 ms)
KQ      0       17:35:56.784    Network connected to agent3.mql5.net
OE      0       17:35:56.827    Network authorized on agent3.mql5.net for barabashkakvn
IQ      0       17:35:58.864    Tester  account info found with currency USD
PF      0       17:36:38.545    Network 1470 bytes of tester parameters loaded
GR      0       17:36:38.545    Network 48316 bytes of input parameters loaded
NI      0       17:36:38.545    Network 297 bytes of symbols list loaded (48 symbols)
NO      0       17:36:38.545    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
NJ      0       17:36:38.545    Tester  file added, 697041 bytes loaded
LN      0       17:36:38.545    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
NJ      0       17:36:38.545    Tester  file added, 25973 bytes loaded
HN      0       17:36:38.545    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
OK      0       17:36:38.545    Tester  file added, 23426 bytes loaded
NQ      0       17:36:38.545    Network 61992 bytes of optimized inputs info loaded
DJ      0       17:36:38.545    Tester  successfully initialized
RR      0       17:36:38.545    Network 840 Kb of total initialization data received
PE      0       17:36:38.545    Tester  Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 32574 MB
IO      0       17:36:38.546    Tester  optimization pass 206093 started
OD      0       17:36:38.547    Symbols U30USD: symbol to be synchronized
DM      0       17:36:41.586    Symbols U30USD: symbol synchronized, 3920 bytes of symbol info received
JN      0       17:36:43.000    History U30USD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:01.271
KK      0       17:36:43.000    History U30USD: history synchronized from 2019.01.01 to 2021.03.01
LD      0       17:36:43.091    History U30USD,M1: history cache allocated for 404306 bars and contains 375506 bars from 2020.01.01 23:05 to 2021.01.29 23:59
HI      0       17:36:43.091    History U30USD,M1: history begins from 2020.01.01 23:05
JL      0       17:36:44.235    Tester  tester agent shutdown started
ED      0       17:36:44.235    Tester  shutdown tester machine
IQ      0       17:37:15.315    Tester  expert execution canceled
IM      2       17:37:16.315    Custom Indicator        loading of DBK_指标 U30USD,M1 failed [564]
PS      0       17:37:16.356    Tester  tester process stopped
KN      0       17:37:16.356    Tester  tester agent shutdown finished
JH      0       17:37:17.357    Tester  account info found with currency USD
CP      0       17:37:18.359    Tester  account info found with currency USD
QG      0       17:37:30.811    Network 48316 bytes of input parameters loaded
OM      0       17:37:30.811    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
DE      0       17:37:30.811    Tester  file added, 697041 bytes loaded
ML      0       17:37:30.811    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
CM      0       17:37:30.811    Tester  file added, 25973 bytes loaded
IL      0       17:37:30.811    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
RL      0       17:37:30.811    Tester  file added, 23426 bytes loaded
EK      0       17:37:30.811    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
RO      0       17:37:30.811    Tester  file added, 25974 bytes loaded
QJ      0       17:37:30.811    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
IN      0       17:37:30.811    Tester  file added, 23427 bytes loaded
GF      0       17:37:30.812    Tester  successfully initialized
MP      0       17:37:30.812    Network 1886 Kb of total initialization data received
RK      0       17:37:30.813    Tester  Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 32574 MB
QS      0       17:37:33.466    Network connected to agent3.mql5.net
JK      0       17:37:33.597    Network authorized on agent3.mql5.net for barabashkakvn
HO      0       17:37:34.637    Tester  account info found with currency USD
RG      0       17:37:34.713    Network 297 bytes of symbols list loaded (48 symbols)
JP      0       17:37:34.713    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
HH      0       17:37:34.713    Tester  file added, 25973 bytes loaded
FO      0       17:37:34.713    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
EH      0       17:37:34.713    Tester  file added, 23426 bytes loaded
RO      0       17:37:34.713    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
MK      0       17:37:34.713    Tester  file added, 25974 bytes loaded
NN      0       17:37:34.713    Tester  job 6935434776362899151 received from Cloud Server
NJ      0       17:37:34.713    Tester  file added, 23427 bytes loaded
MR      0       17:37:34.713    Tester  successfully initialized
OD      0       17:37:34.713    Network 97 Kb of total initialization data received
RN      0       17:37:34.713    Tester  Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 32574 MB
RJ      0       17:37:34.713    Tester  optimization pass 207395 started
KO      0       17:37:34.715    Symbols U30USD: symbol to be synchronized
HE      0       17:37:34.734    Symbols U30USD: symbol synchronized, 3920 bytes of symbol info received
MH      0       17:37:34.758    History U30USD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.023
RL      0       17:37:34.758    History U30USD: history synchronized from 2019.01.01 to 2021.03.01
NK      0       17:37:34.876    History U30USD,M1: history cache allocated for 404306 bars and contains 375506 bars from 2020.01.01 23:05 to 2021.01.29 23:59
FR      0       17:37:34.876    History U30USD,M1: history begins from 2020.01.01 23:05
RD      0       17:37:35.212    History U30USD,Daily: history cache allocated for 324 bars and contains 304 bars from 2020.01.01 00:00 to 2021.01.29 00:00
EI      0       17:37:35.213    History U30USD,Daily: history begins from 2020.01.01 00:00
PO      0       17:51:11.337    Network connected to agent1.mql5.net
PD      0       17:51:12.788    Network connected to agent2.mql5.net
RM      0       17:51:14.543    Network connected to agent3.mql5.net
FJ      0       17:51:15.872    Network connected to agent1.mql5.net
IS      0       17:51:17.328    Network connected to agent2.mql5.net
IH      0       17:51:19.071    Network connected to agent3.mql5.net
RQ      0       17:51:20.412    Network connected to agent1.mql5.net
CN      0       17:51:21.857    Network connected to agent2.mql5.net
IG      0       17:51:23.609    Network connected to agent3.mql5.net
LL      0       17:51:24.896    Network MQL5 Cloud Network server agent3.mql5.net selected after rescan (ping 17 ms)
KQ      0       17:51:24.945    Network connected to agent3.mql5.net
EE      0       17:51:24.990    Network authorized on agent3.mql5.net for barabashkakvn
Документация по MQL5: Файловые операции / FileFlush
Документация по MQL5: Файловые операции / FileFlush
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FileFlush - Файловые операции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
надо чтобы МТ5 майнил альткоины :))) - и всем будет хорошо :)) и ядра простаивать не будут и хоть оплату электричества можно будет закрыть :)))
 

Что означают строки - это агент себя отключил? (я точно ничего не выключал)

NM      0       11:13:34.945    Startup access rights to common directory successfully checked
NF      0       11:13:34.946    Startup service start initialized
HS      0       11:13:34.946    Startup create startup thread
CS      0       11:13:34.946    Startup thread successfully created
LK      0       11:13:34.946    Startup MetaTester 5 x64 build 2815 (26 Feb 2021)
NN      0       11:13:34.954    Server  MetaTester 5 started on 0.0.0.0:2002
DH      0       11:13:34.955    Network server agent1.mql5.net ping 40 ms
HP      0       11:13:34.955    Network server agent2.mql5.net ping 182 ms
HH      0       11:13:34.955    Network server agent3.mql5.net ping 17 ms
MM      0       11:13:35.001    Startup initialization finished
DF      0       11:13:35.019    Startup startup thread finished successfully
JM      0       11:14:53.824    Network connected to agent1.mql5.net
CD      0       11:14:56.935    Network connected to agent2.mql5.net
QO      0       11:14:58.680    Network connected to agent3.mql5.net
RF      0       11:15:04.423    Network connected to agent1.mql5.net
RI      0       11:15:07.588    Network connected to agent2.mql5.net
JP      0       11:15:09.332    Network connected to agent3.mql5.net
JK      0       11:15:13.139    Network connected to agent1.mql5.net
QR      0       11:15:16.400    Network connected to agent2.mql5.net
HE      0       11:15:18.145    Network connected to agent3.mql5.net
MQ      0       11:15:19.435    Network MQL5 Cloud Network server agent3.mql5.net selected after rescan (ping 17 ms)
MD      0       11:15:19.491    Network connected to agent3.mql5.net
JR      0       11:15:19.535    Network authorized on agent3.mql5.net for barabashkakvn
NO      0       12:08:33.985    Network 4372 bytes of account info loaded
KS      0       12:08:33.985    Network 1470 bytes of tester parameters loaded
NO      0       12:08:33.985    Network 188604 bytes of input parameters loaded
GE      0       12:08:33.985    Network 1287 bytes of symbols list loaded (166 symbols)
PR      0       12:08:33.985    Tester  job 6935738598054429536 received from Cloud Server
DJ      0       12:08:33.985    Tester  file added, 1202425 bytes loaded
LR      0       12:08:33.985    Network 236312 bytes of optimized inputs info loaded
KF      0       12:08:33.986    Tester  successfully initialized
NR      0       12:08:33.986    Network 1604 Kb of total initialization data received
CI      0       12:08:33.986    Tester  Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 32574 MB
NM      0       12:08:33.986    Tester  optimization pass 19044 started
II      0       12:08:34.102    Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
RP      0       12:08:36.258    Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
JH      0       12:12:54.788    History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:03.332
KE      0       12:12:54.789    History EURUSD: history synchronized from 2016.01.04 to 2019.05.30
CN      0       12:13:34.654    Ticks   EURUSD: ticks synchronization started
GD      0       12:13:35.518    Ticks   EURUSD: load 34 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.875
LO      0       12:13:35.518    Ticks   EURUSD: history ticks synchronized from 2019.02.04 to 2019.05.29
IM      0       12:13:35.708    History EURUSD,M15: history cache allocated for 85137 bars and contains 37274 bars from 2016.01.04 01:00 to 2017.06.30 23:45
HP      0       12:13:35.708    History EURUSD,M15: history begins from 2016.01.04 01:00
FH      0       12:13:39.149    Symbols GBPUSD: symbol to be synchronized
MN      0       12:13:39.639    Symbols GBPUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
CP      0       12:13:50.138    Tester  tester agent shutdown started
LF      0       12:13:50.138    Tester  shutdown tester machine
KH      2       12:13:50.138    History history GBPUSD synchronization canceled
GP      2       12:13:50.138    Symbols symbol GBPUSD history synchronization error
RR      0       12:13:50.138    Symbols EURGBP: symbol to be synchronized
OL      2       12:13:50.138    Symbols symbol EURGBP synchronization error
FJ      0       12:13:50.138    Symbols EURGBP: symbol to be synchronized
GL      2       12:13:50.138    Symbols symbol EURGBP synchronization error
NJ      0       12:13:50.138    Symbols EURGBP: symbol to be synchronized
OM      2       12:13:50.138    Symbols symbol EURGBP synchronization error
FK      0       12:13:50.138    Symbols EURGBP: symbol to be synchronized
GM      2       12:13:50.138    Symbols symbol EURGBP synchronization error
NK      0       12:13:50.138    Symbols EURGBP: symbol to be synchronized
ON      2       12:13:50.138    Symbols symbol EURGBP synchronization error
FH      0       12:13:50.138    Symbols EURGBP: symbol to be synchronized
GN      2       12:13:50.138    Symbols symbol EURGBP synchronization error
NH      0       12:13:50.138    Symbols EURGBP: symbol to be synchronized
OO      2       12:13:50.138    Symbols symbol EURGBP synchronization error
FI      0       12:13:50.138    Symbols EURGBP: symbol to be synchronized
GO      2       12:13:50.138    Symbols symbol EURGBP synchronization error
FF      0       12:13:50.152    Tester  tester process stopped
DL      0       12:13:50.152    Tester  tester agent shutdown finished
PK      0       12:15:21.706            rescan needed
KI      0       12:15:22.937    Network connected to agent1.mql5.net
MP      0       12:15:24.390    Network connected to agent2.mql5.net
EG      0       12:15:26.144    Network connected to agent3.mql5.net
QN      0       12:15:27.482    Network connected to agent1.mql5.net
GE      0       12:15:28.932    Network connected to agent2.mql5.net
KL      0       12:15:30.682    Network connected to agent3.mql5.net
ES      0       12:15:32.017    Network connected to agent1.mql5.net
DJ      0       12:15:33.474    Network connected to agent2.mql5.net
MQ      0       12:15:35.218    Network connected to agent3.mql5.net
HE      0       12:15:36.511    Network MQL5 Cloud Network server agent3.mql5.net selected after rescan (ping 17 ms)
LJ      0       12:15:36.575    Network connected to agent3.mql5.net
KL      0       12:15:36.620    Network authorized on agent3.mql5.net for barabashkakvn
 
Vladimir Karputov:

Что означают строки - это агент себя отключил? (я точно ничего не выключал)

Клауд-сервер сказал агенту, чтобы он прекращал работу под номером 6935738598054429536
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