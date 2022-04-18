Работа вхолостую - страница 11
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Я пробовал ставил на отдельный ЖД чистый, и так и сяк. Через пару дней тестер слетает в неизвестном направлении. Да и заданий мало. Конфиг- 12 ядер ,54 опера, 500 жд.
Рейтинг маленький поэтому и заданий наверное мало.
Рейтинг маленький поэтому и заданий наверное мало.
Какой рейтинг, PR?
Какой рейтинг, PR?
Народ, какой у кого средний доход на ядро за сутки?
Народ, какой у кого средний доход на ядро за сутки?
PR прыгает от 163 до 171
Народ, какой у кого средний доход на ядро за сутки?
8 (4+4) ядер на двух компах (PR 175 и 145)
Вот, так лучше. Работают 16 ядер (не всегда) PR тоже меняется от 176 до 182