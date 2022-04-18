Работа вхолостую - страница 11

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Я пробовал ставил на отдельный ЖД чистый, и так и сяк. Через пару дней тестер слетает в неизвестном направлении. Да и заданий мало. Конфиг- 12 ядер ,54 опера, 500 жд.
 
И еще я заметил, что начиная где то с июльского 2021 года обновления агенты начали подвешивать систему или ребутить.  Я прогонял компьютер на всех тестах. На аиде ситибенч осст prime95 все норм. Но в какой то момент агент выводит систему в состояние ступора или просто ее перезагружает. Причем агенты не очень сильно нагружают систему. Процентов на 75%.  Но все равно есть моменты когда происходит ступор. Причем до этого сервер проработал 2020 -2021год без перезагрузок. Это началось с июля.  А что по этому поводу пишут на иностранных форумах?  По статистике больше всего агентов работает в России и в США )))
 
Vyacheslav Vorobev #:
Я пробовал ставил на отдельный ЖД чистый, и так и сяк. Через пару дней тестер слетает в неизвестном направлении. Да и заданий мало. Конфиг- 12 ядер ,54 опера, 500 жд.

Рейтинг маленький поэтому и заданий наверное мало. 

 
Aleksandr Dziuba #:

Рейтинг маленький поэтому и заданий наверное мало. 

Какой рейтинг, PR?

 
Vyacheslav Vorobev #:

Какой рейтинг, PR?

Народ, какой у кого средний доход на ядро за сутки?

 
Bigyurik #:

Народ, какой у кого средний доход на ядро за сутки?

PR прыгает от 163 до 171

 
Bigyurik #:

Народ, какой у кого средний доход на ядро за сутки?

8 (4+4) ядер на двух компах (PR 175 и 145)

 
Значит, не все так плохо, как я думал..
Файлы:
x1dbe.png  24 kb
 

Вот, так лучше. Работают 16 ядер (не всегда) PR тоже меняется от 176 до 182

 
Честно говоря, не могу до сих пор понять от чего зависят выплаты. Каждый раз слежу за временем и за проходами. Но зависимости так и не нашел. Вроде должны только за время платить..
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