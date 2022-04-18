Работа вхолостую - страница 3

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Roman Kutemov:
Я правильно понял, если я Тестер Агент не ставил, то по идее агенты не должны работать ? 
Но что то работает и очень сильно !
Проблемы бы не было, но ноут работает круглосуточно и ночью особенно сильно мешает.

Включите Диспетчер задач и посмотрите что работает. Почему не проверив Диспетчер задача Вы сразу подумали на агентов тестирования???

 
Vladimir Karputov:

Включите Диспетчер задач и посмотрите что работает. Почему не проверив Диспетчер задача Вы сразу подумали на агентов тестирования???

А почему вы подумали, что я не посмотрел диспетчер задач ?
Ничего кроме двух терминалов (МТ4 и мт5) нет.
 
Roman Kutemov:
А почему вы подумали, что я не посмотрел диспетчер задач ?
Ничего кроме двух терминалов (МТ4 и мт5) нет.

Где скриншот? Неужели так трудно понять - на техническом форуме нужно максимально подтверждать свои слова? И я точно знаю - Вы не смотрели Диспетчер задач. Даю 100% .

 

Вот так выглядит Диспетчер задач, когда работают агенты (сортировка по колонке Центральный Процессор)


 
Yuriy Zaytsev:

Да поймите Вы , это не способ зарабатывать,  это лишь ваше желание оказать благотворительность в сторону фирмы MQ  , и  в целом всей индустрии.

Я не останаливаю агентов, но количество агентов привел к разумному.
Может ошибаюсь, но это видимо майнинг а вы это и не подозреваете.
 
на дефолтных паролях дыра в защите приложения ..написать майнера с подключными пайтоном не проблема ....мои думки ))))
 

Ситуация за вчера (приложил лог-файл только с одного агента - только для примера, чтобы понять что происходит) - все агенты более часа что-то там считали. Видел по Диспетчеру Задач Windows загрузка процессора на уровне 90% (шесть физических ядер, шесть агентов).

Начиная с 19:16 по 20:56 что-то закачивалось, задания получались, но ни одно задание в указанный промежуток не было выполнено. То есть оплаты за этот промежуток не было.


Можно понять, что это было? Агенты получили огромный список символов и пытались сначала их всех загрузить?

Файлы:
20210130.log  68 kb
 
Vladimir Karputov:

Ситуация за вчера (приложил лог-файл только с одного агента - только для примера, чтобы понять что происходит) - все агенты более часа что-то там считали. Видел по Диспетчеру Задач Windows загрузка процессора на уровне 90% (шесть физических ядер, шесть агентов).

Начиная с 19:16 по 20:56 что-то закачивалось, задания получались, но ни одно задание в указанный промежуток не было выполнено. То есть оплаты за этот промежуток не было.


Можно понять, что это было? Агенты получили огромный список символов и пытались сначала их всех загрузить?

наверное вот она, работенка, направленная на выполнение сервером:

PE    0    20:56:58.315    Tester    job 6923615958372189698 received from Cloud Server

 

MetaTester 5 Agent Manager build 2769

Сегодня снова ситуация: шесть агентов тарахтели на полную мощность с 09:38 по 09:46

RO      0       09:04:56.003    Tester  free cached memory
JE      0       09:38:29.417    Network 4372 bytes of account info loaded
ES      0       09:38:29.417    Network 1482 bytes of tester parameters loaded
LK      0       09:38:29.417    Network 8380 bytes of input parameters loaded
NO      0       09:38:29.418    Network 12168 bytes of symbols list loaded (1419 symbols)
FK      0       09:38:29.418    Tester  job 6924190384478239692 received from Cloud Server
IG      0       09:38:29.418    Tester  file added, 254870 bytes loaded
PF      0       09:38:29.418    Network 8688 bytes of optimized inputs info loaded
KJ      0       09:38:29.418    Tester  successfully initialized
GJ      0       09:38:29.418    Network 538 Kb of total initialization data received
KN      0       09:38:29.418    Tester  Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 32574 MB
CQ      0       09:38:29.418    Tester  optimization pass 595989216 started
PM      0       09:38:29.426    Symbols EURUSD#: symbol to be synchronized
HI      0       09:38:29.493    Symbols EURUSD#: symbol synchronized, 3880 bytes of symbol info received
GH      0       09:38:32.651    History EURUSD#: load 29 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.028
NL      0       09:38:32.651    History EURUSD#: history synchronized from 2007.01.01 to 2021.01.29
OM      0       09:38:32.700    History EURUSD#,H1: history cache allocated for 88116 bars and contains 6169 bars from 2007.01.01 00:00 to 2007.12.31 18:00
RN      0       09:38:32.700    History EURUSD#,H1: history begins from 2007.01.01 00:00
KJ      0       09:38:34.384    History EURUSD#,M15: history cache allocated for 352358 bars and contains 24570 bars from 2007.01.01 00:00 to 2007.12.31 18:00
KH      0       09:38:34.384    History EURUSD#,M15: history begins from 2007.01.01 00:00
QF      0       09:38:34.435    History EURUSD#,M30: history cache allocated for 176199 bars and contains 12305 bars from 2007.01.01 00:00 to 2007.12.31 18:00
PD      0       09:38:34.435    History EURUSD#,M30: history begins from 2007.01.01 00:00
KQ      0       09:38:34.565    History EURUSD#,H4: history cache allocated for 22065 bars and contains 1578 bars from 2007.01.01 00:00 to 2007.12.31 16:00
OS      0       09:38:34.565    History EURUSD#,H4: history begins from 2007.01.01 00:00
FM      0       09:38:34.945    History EURUSD#,Daily: history cache allocated for 3701 bars and contains 286 bars from 2007.01.01 00:00 to 2007.12.31 00:00
NP      0       09:38:34.950    History EURUSD#,Daily: history begins from 2007.01.01 00:00
MF      0       09:46:49.336    Tester  tester agent shutdown started
NP      0       09:46:49.336    Tester  shutdown tester machine
QG      0       09:46:49.347    Tester  tester process stopped
CF      0       09:46:49.347    Tester  tester agent shutdown finished
QL      0       09:46:50.456    Network 4372 bytes of account info loaded
HF      0       09:46:50.457    Network 1482 bytes of tester parameters loaded
ER      0       09:46:50.457    Network 11452 bytes of input parameters loaded
CD      0       09:46:50.458    Network 281 bytes of symbols list loaded (47 symbols)
DD      0       09:46:50.458    Tester  job 6924197548483698865 received from Cloud Server
QL      0       09:46:50.458    Tester  file added, 164197 bytes loaded
RD      0       09:46:50.458    Tester  job 6924197548483698865 received from Cloud Server
FL      0       09:46:50.458    Tester  file added, 20092 bytes loaded
OE      0       09:46:50.458    Network 13108 bytes of optimized inputs info loaded
LO      0       09:46:50.466    Tester  successfully initialized
ID      0       09:46:50.466    Network 760 Kb of total initialization data received
QL      0       09:46:50.466    Tester  Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 32574 MB
QG      0       09:50:09.963    Tester  account info found with currency USD
JL      0       09:50:12.094    Network 11452 bytes of input parameters loaded
IF      0       09:50:12.094    Network 281 bytes of symbols list loaded (47 symbols)
QO      0       09:50:12.094    Tester  successfully initialized
OJ      0       09:50:12.094    Network 771 Kb of total initialization data received
GP      0       09:50:12.094    Tester  Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 32574 MB
ND      0       09:55:02.409            rescan needed
DK      0       09:55:03.710    Network connected to agent1.mql5.net

- получали работы, но ничего не отдали. Непонятно, чем занимались агенты в этот промежуток - если ни один их них не сдал свою выполненную работу.

 

Подскажите пожалуйста почему могу настроить только 4 агента на продажу мощностей при том что мой ЦП имеет 8 физических ядер.

А в диспетчере задач вижу вообще только одного агента.


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