Работа вхолостую - страница 3
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Я правильно понял, если я Тестер Агент не ставил, то по идее агенты не должны работать ?
Включите Диспетчер задач и посмотрите что работает. Почему не проверив Диспетчер задача Вы сразу подумали на агентов тестирования???
Включите Диспетчер задач и посмотрите что работает. Почему не проверив Диспетчер задача Вы сразу подумали на агентов тестирования???
А почему вы подумали, что я не посмотрел диспетчер задач ?
Где скриншот? Неужели так трудно понять - на техническом форуме нужно максимально подтверждать свои слова? И я точно знаю - Вы не смотрели Диспетчер задач. Даю 100% .
Вот так выглядит Диспетчер задач, когда работают агенты (сортировка по колонке Центральный Процессор)
Да поймите Вы , это не способ зарабатывать, это лишь ваше желание оказать благотворительность в сторону фирмы MQ , и в целом всей индустрии.Я не останаливаю агентов, но количество агентов привел к разумному.
Ситуация за вчера (приложил лог-файл только с одного агента - только для примера, чтобы понять что происходит) - все агенты более часа что-то там считали. Видел по Диспетчеру Задач Windows загрузка процессора на уровне 90% (шесть физических ядер, шесть агентов).
Начиная с 19:16 по 20:56 что-то закачивалось, задания получались, но ни одно задание в указанный промежуток не было выполнено. То есть оплаты за этот промежуток не было.
Можно понять, что это было? Агенты получили огромный список символов и пытались сначала их всех загрузить?
Ситуация за вчера (приложил лог-файл только с одного агента - только для примера, чтобы понять что происходит) - все агенты более часа что-то там считали. Видел по Диспетчеру Задач Windows загрузка процессора на уровне 90% (шесть физических ядер, шесть агентов).
Начиная с 19:16 по 20:56 что-то закачивалось, задания получались, но ни одно задание в указанный промежуток не было выполнено. То есть оплаты за этот промежуток не было.
Можно понять, что это было? Агенты получили огромный список символов и пытались сначала их всех загрузить?
наверное вот она, работенка, направленная на выполнение сервером:
PE 0 20:56:58.315 Tester job 6923615958372189698 received from Cloud Server
MetaTester 5 Agent Manager build 2769
Сегодня снова ситуация: шесть агентов тарахтели на полную мощность с 09:38 по 09:46
- получали работы, но ничего не отдали. Непонятно, чем занимались агенты в этот промежуток - если ни один их них не сдал свою выполненную работу.
Подскажите пожалуйста почему могу настроить только 4 агента на продажу мощностей при том что мой ЦП имеет 8 физических ядер.
А в диспетчере задач вижу вообще только одного агента.