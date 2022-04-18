Работа вхолостую - страница 8
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Провайдер одинаковый IP одинаковый
Нужноли Агенты настраивать или по умолчанию норм ?
4x Xeon работал около часа. При 100% загрузке. Нет ничего на сайте, проверил подключение к логину MQL5-Всё норм. Не выполнили задания ? Так небыло обрывов связи и перезагрузок у меня. Если там "конкурс" кто быстрее выполнит, то это не справедливо.
так может просто логин слетел в службах, у меня так раз было, вижу что пашет а на сайте не было, оказывается или я переустанавливал или еще чего но галочка "продавать мощности" отсутствовала.
Логин был и есть на месте.
Логин был и есть на месте.
Ну я тогда ХЗ... Сам такой, у мня они каждый день работают, вижу по загрузке системы. И начисления идут каждый день, а вот 3 числа что то никак, а хотя загрузка была. А еще у меня стоял другой комп в дополнение, так у него PR был маленький и он вообще ничего не брал, я его так и удалил.
Ну я тогда ХЗ... Сам такой, у мня они каждый день работают, вижу по загрузке системы. И начисления идут каждый день, а вот 3 числа что то никак, а хотя загрузка была. А еще у меня стоял другой комп в дополнение, так у него PR был маленький и он вообще ничего не брал, я его так и удалил.
А вот по статистике берут "PR" и Celeron
https://cloud.mql5.com/ru/stats
Вот посмотрим где он будет :)