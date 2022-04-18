Работа вхолостую - страница 8

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Ok'е, подключаю iPhone как модем - сразу все агенты работают и в реале и на сайте. Подключаю провод к ПК 100 мб/cек нет агентов и активности сутки.
 

Провайдер одинаковый IP одинаковый

 

Нужноли Агенты настраивать или по умолчанию норм ?

Файлы:
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4x Xeon работал около часа. При 100% загрузке. Нет ничего на сайте, проверил подключение к логину MQL5-Всё норм. Не выполнили задания ? Так небыло обрывов связи и перезагрузок у меня. Если там "конкурс" кто быстрее выполнит, то это не справедливо.
 
Volodymyr Zubov:
4x Xeon работал около часа. При 100% загрузке. Нет ничего на сайте, проверил подключение к логину MQL5-Всё норм. Не выполнили задания ? Так небыло обрывов связи и перезагрузок у меня. Если там "конкурс" кто быстрее выполнит, то это не справедливо.

так может просто логин слетел в службах, у меня так раз было, вижу что пашет а на сайте не было, оказывается или я переустанавливал или еще чего но галочка "продавать мощности" отсутствовала.


 

Логин был и есть на месте.

 
Volodymyr Zubov:

Логин был и есть на месте.

Ну я тогда ХЗ... Сам такой, у мня они каждый день работают, вижу по загрузке системы. И начисления идут каждый день, а вот 3 числа что то никак, а хотя загрузка была. А еще у меня стоял другой комп  в дополнение, так у него PR был маленький и он вообще ничего не брал, я его так и удалил.

 
Vyacheslav Vorobev:

Ну я тогда ХЗ... Сам такой, у мня они каждый день работают, вижу по загрузке системы. И начисления идут каждый день, а вот 3 числа что то никак, а хотя загрузка была. А еще у меня стоял другой комп  в дополнение, так у него PR был маленький и он вообще ничего не брал, я его так и удалил.

А вот по статистике берут "PR" и Celeron


https://cloud.mql5.com/ru/stats

Статистика - MQL5 Cloud Network
Статистика - MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Произведенный объем работы, распределение агентов по странам, RAM, CPU и битности OS
 

Вот посмотрим где он будет :)


 
У меня вопрос снят. Агенты отобразились. Пару дней были перебои с проводным интернетом, выходил в сеть используя 4G на мобильном в качестве модема.
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